La evasión fiscal y la ilusión europea III

Es asombroso que algunos medios de comunicación panameños que fueron cómplices a nivel local de la publicación de los mal llamados Panama Papers, no hayan publicado nada acerca del reporte del Tax Justice Network (TJN). Así como tuvieron el afán de participar en la destrucción de nuestra imagen y de nuestra plataforma de servicios financieros, pensaríamos que le dedicarían dos párrafos a lo que este informe expone claramente: Los países europeos y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) son los mayores facilitadores de la evasión y elusión fiscal en el mundo.

No son las islas caribeñas o Panamá. Son Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos (EE.UU.), Malta, Chipre, entre otros, e “il el capo de tutti capi”: Luxemburgo.

Pero eso de noticias balanceadas no van con dichos medios. Hay agendas que seguir.

Los países europeos, bajo la insaciable burocracia de la Ocde, han logrado coronarse como los policías fiscales del mundo (logrando imponernos leyes que violan los derechos humanos) a través de la creación del intercambio de información financiera automático y la creación de un registro de beneficiarios finales de sociedades anónimas (ambas iniciativas verdaderas excursiones de pesca).

Estos miran hacia el Caribe y a Panamá, sin tener la gallardía para reconocer lo que eurodiputados, gobiernos de países caribeños más vocales y valientes que el nuestro (Barbados surge a la mente), organizaciones como TJN y hasta el niño de oro de los socialistas Gabriel Zucman han identificado como los mayores culpables de la evasión fiscal.

Cito a Zucman: “Nuestra investigación muestra que seis paraísos fiscales europeos solamente (Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Malta y Chipre) extraen 350,000 millones de euros cada año. Dicha suma son las ganancias generadas dentro de países de la Unión Europea (UE) que, luego de pasar por las manos de ejércitos de contadores, terminan en Luxemburgo o en los Países Bajos siendo gravados a tasas entre 0% y 5%.” (The Desperate Inequality behind Global Tax Dodging, The Guardian, 8 de noviembre de 2017).

Como aburre escribir y argumentar sobre lo mismo constantemente, citaré verbatim las principales conclusiones del reporte de TJN:

a) El secreto financiero mundial está disminuyendo (pág.61)

El Índice de Secreto Financiero 2020 reveló que el secreto financiero en todo el mundo está disminuyendo a raíz de las recientes reformas sobre transparencia. En promedio, los países del índice redujeron su contribución al secreto financiero mundial en un 7%. No obstante, una serie de jurisdicciones que representan un gran porcentaje de los servicios financieros mundiales se han opuesto a la tendencia, sobre todo, EE.UU., Caimán y el Reino Unido.

b) Caimán es el mayor facilitador del secreto financiero del mundo (pág. 61)

El informe “El Estado de la Justicia Fiscal 2020 confirma que Caimán es el mayor facilitador mundial de la evasión fiscal privada y, por sí solo, ocasiona una pérdida de ingresos fiscales de $47,600 millones a nivel mundial.”

c) Los países de la Ocde son responsables de casi la mitad del secreto financiero en el mundo (pág.61-62)

El informe “El Estado de la Justicia Fiscal indica que los países de la Ocde son responsables de más del 59% de los $182,000 millones que el mundo pierde cada año debido a la evasión fiscal extraterritorial privada, lo cual supone algo más de $106,000 millones al año. Si se suman las dependencias de la Ocde, la parte de responsabilidad se eleva al 92%, un total de $168,000 millones.”

A buen entededor pocas palabras.

El informe “El Estado de la Justicia Fiscal también revela que los países de ingresos más altos son responsables de facilitar el 98% de todas las pérdidas fiscales mundiales, mientras que los países de ingresos más bajos son responsables de menos del 2% de todas las pérdidas fiscales mundiales”, TJN.

Misonius Rufus

Abogado y analista internacional