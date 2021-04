“La gente no quiere salir de casa, se ve obligada”; jefe del PMA en visita a Centroamérica

El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, David Beasley, visitó Centroamérica para reiterar “el compromiso de trabajar con comunidades vulnerables”.

Según un comunicado, Beasley visitó familias afectadas por el cambio climático, trató sobre el desempleo y las consecuencias del COVID-19.

“Están escuchando sobre toda la migración. La gente ha perdido su trabajo. Han perdido la esperanza. Necesitamos con urgencia ayudar a las personas con alimentos y con el desarrollo a largo plazo, que requiere más que un enfoque fragmentado”, dijo Beasley, citado en el comunicado.

Según el texto, en Centroamérica, el hambre se ha cuadriplicado en los últimos dos años, “con ocho millones de personas ahora hambrientas”. De este total, 1,7 millones están en la categoría de “emergencia” de inseguridad alimentaria.

Además, se ha duplicado el número de personas que quieren migrar. Según el PMA, en enero de 2021, al menos el 15% de las personas encuestadas querían migrar. En 2018, la cifra era del 8%.

“Cuando no tienes comida para alimentar a tus hijos, cuando no tienes dinero para comprar medicinas, te ves empujado a la desesperación”, agregó Beasley. “La gente no quiere salir de casa, se ve obligada a hacerlo”.

El fomento de la resiliencia del PMA fue el tema central de la visita de Beasley a Honduras y Guatemala, indica el comunicado.

El viernes el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se reunió con Beasley, quien realizó una visita de tres días al país centroamericano. El jefe del PMA también visitó Haití para monitorear el trabajo del Programa con las “comunidades rurales, rehabilitando cuencas de sal y aumentando la productividad”.

Voz de América