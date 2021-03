La gran banca china ganó 1,8 % más en 2020

Los cuatro mayores bancos de China y del mundo por valor de sus activos (Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China y Bank of China) contabilizaron un beneficio neto atribuido conjunto de 995.751 millones de yuanes (129.192 millones de euros) en 2020, lo que supone un incremento del 1,8 por ciento en comparación con el año anterior, según han ido informando las cuatro entidades en los últimos días.

El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) se anotó un beneficio neto de 315.906 millones de yuanes (40.986,8 millones de euros) en el conjunto de 2020, un 1,2 por ciento más, mientras que el China Construction Bank (CCB) contabilizó ganancias por valor de 271.050 millones (35.167,1 millones de euros), un 1,6 por ciento más.

Asimismo, Agricultural Bank of China (ABC) registró un beneficio neto de 215.925 millones de yuanes (28.014,9 millones de euros), un 1,8 por ciento más, mientras que Bank of China (BoC) ganó un 2,9 por ciento más, hasta 192.870 millones de yuanes (25.023,7 millones de euros).

Únicamente en el cuarto trimestre de 2020, las cuatro grandes bancos de China se anotaron un beneficio neto atribuido conjunto de 255.622 millones de yuanes (33.165,4 millones de euros), lo que equivale a un incremento del 53,4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por entidades, el ICBC ganó 87.231 millones (11.317,7 millones de euros), un 44,2 por ciento más, mientras que CCB avanzó un 55,6 por ciento, hasta unas ganancias de 65.218 millones de yuanes (8.461,6 millones de euros).

De su lado, el ABC registró unos beneficios netos atribuidos entre octubre y diciembre de 50.590 millones de yuanes (6.562,7 millones de euros), un 61 por ciento más, al tiempo que BoC vio aumentar sus ganancias un 58 por ciento, hasta 52.583 millones de yuanes (6.822,3 millones de euros).

Ingresos

Del mismo que modo que aumentaron los beneficios, también lo hicieron los ingresos para todas las entidades. El conjunto de los cuatro grandes bancos facturó 2,741 billones de yuanes (355.663,7 millones de euros) en todo 2020, un 4,1 por ciento más.

ICBC se mantuvo a la cabeza, con unos ingresos de 800.075 millones de yuanes (103.804,7 millones de euros), un 3,1 por ciento más, mientras que CCB registró un crecimiento del 5,3 por ciento de su cifra de negocios, hasta 714.224 millones de yuanes (92.666,1 millones de euros).

ABC se anotó unos ingresos de 659.332 millones (85.544,2 millones de euros), un 4,8 por ciento más, y BoC observó un alza de su facturación del 3,2 por ciento, hasta 567.647 millones de yuanes (73.648,7 millones de euros).

Con respecto a los datos del último trimestre del año, la cifra de negocios conjunta de las cuatro entidades fue de 686.762 millones de yuanes (89.103,1 millones de euros), un 6,7 por ciento más que entre octubre y diciembre de 2019.

A cierre de 2020, la gran banca china registró activos valorados en 111,743 billones de yuanes (14,497 millones de euros), lo que representa un incremento del 10,2 por ciento en comparación con las cifras observadas al finalizar de 2019.

