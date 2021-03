La medicina alternativa, los medicamentos tradicionales y las vacunas contra el COVID-19

A un año del inicio la pandemia de coronavirus (COVID-19) en nuestro país, muchas personas se han contagiado, se han recuperado y muchas han fallecido.

Estamos frente a una realidad llamada la “nueva normalidad”, donde un tapaboca comenzó a formar parte de nuestra indumentaria, pero la realidad es que, aun así, los índices de contagio seguirán en aumento y es que, según las investigaciones divulgadas a nivel internacional, uno de los principales motivos para los contagios, es contar con el sistema inmunológico debilitado o comprometido, lo que conlleva mayormente a ser susceptible al virus. ç

Ante esta situación nos salta una duda: ¿Cómo lograr una verdadera protección ante el virus?

Como una de las opciones de respuesta a esto, se pueden mencionar la medicina alternativa o las recetas de la abuela, que nos daban para prevenir resfriados cuando éramos niños o durante nuestra juventud.

Tristemente esta práctica no está avalada por la medicina, y por muchos hospitales, principalmente por no tener efectividad comprobada que vaya más allá del efecto placebo. Estas viejas recetas consisten en una serie de productos naturales con los que contamos en nuestras cocinas, y que son de uso diario, tales como: Ajo, cebolla morada, limón, orégano y miel de abeja.

A la mezcla de estos productos se le han atribuido en nuestro país, una serie de nombres coloquiales, como menjurjes o factor bomba, pero lo cierto es que cada uno de estos productos tiene efectos beneficiosos para nuestra salud, y la mezcla todos ellos constituyen una fuerte herramienta para fortalecer nuestro sistema inmunológico.

A esta lista, también se le suman los famosos tés herbales o infusiones, de los cuales menciono: Limón con cascara, jengibre y orégano entre otros.

Cabe mencionar que estas, medicinas alternativas o menjurjes no evitarán que te contagies, ni mucho menos son una cura para el COVID-19, en caso tal lo padezcas, el efecto será el de fortalecer tu sistema inmunológico, en el momento que estés en riesgo de contagio.

Por otro lado, tenemos los medicamentos tradicionales, los cuales son muchos para el tratamiento que surgieron para combatir el COVID-19 y que en la actualidad no han demostrado ser seguros ni eficaces a la hora de padecer esta enfermedad, sin embargo, estos tampoco suponen una protección, ni cura ante el mismo, los medicamentos como la Hidroxicloroquina, que fue revocada para su uso por la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), Remdesivir, que no fue recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Ivermectina, que si bien es cierto, está aprobada por la FDA para el uso en humanos y animales, no fue aprobada para combatir el COVID-19 debido a su poca efectividad y significar un peligro en la salud y haber presentado efectos desfavorables para las personas en algunos casos.

Por último, tenemos las recién aprobadas vacunas desarrolladas por diferentes casas farmacéuticas a nivel mundial, y por lo que se sabe hasta el momento, en todos los países han manifestado su efectividad antes los síntomas.

Las mismas actúan de manera tal que fortalecen el sistema inmunológico, esto supone un avance extraordinario en el combate contra el COVID-19, lo que se traduce en menos pacientes por hospital, tanto en salas como en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), lo que reduce el porcentaje de la tasa de mortalidad debido a esta enfermedad.

La realidad es que, si bien es cierto en la mayoría de los casos las personas que contraen el virus y se recuperan del mismo, a su vez también desarrollan inmunidad para no contagiarse por un determinado tiempo, en muchos casos puede llegar hasta seis meses y recibir esta vacuna es una manera más segura de protegerse.

Es importante mencionar, que para este caso también, hay que dejar claro que las vacunas no te van a curar del COVID-19, lo que harán es crear una inmunidad esterilizante, es decir, el virus no podrá entrar al cuerpo porque el sistema inmunológico impedirá el acceso y que se replique.

En conclusión, lo importante es fortalecer nuestro sistema inmunológico, y hacerle frente al COVID-19, obviamente debemos seguir utilizando las mascarillas y respetar las medidas de protección dictadas por el Ministerio de Salud (Minsa), a fin de contrarrestar la propagación de este virus mortal.

Alexander David Castillo Salas

Cedula: 8-812-1168

Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia Estratégica

Universidad Interamericana de Panamá (UIP)