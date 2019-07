La prevención y evacuación cuánto nos cuesta en un P.H.

No nos debe sorprender que nos recuerden que somos una sociedad reactiva en materia de seguridad (prevención y evacuación) en nuestros P.H., los lamentables hechos acaecidos en Costa Sur, que con toda razón acapararon tanto nuestra atención, como la de los medios de comunicación, constituyen un recordatorio de la fragilidad de nuestras vidas y de la consecuente importancia, que obligatoriamente debemos darle a la seguridad (en su más amplio sentido), toda vez que la misma constituye una ineludible corresponsabilidad, entre todas las partes involucradas: Autoridades, promotores, propietarios, residentes y administradores de este especial tipo de proyectos.

Qué quién (es/son) fue (ron) el (los) responsable (s) de lo que sucedió; continuará siendo una incógnita, hasta tanto las autoridades competentes culminen las investigaciones y determinen las responsabilidades; en todo caso, considero que lo más importante para quienes vivimos en una P.H., es ser más proactivos en lo concerniente a la seguridad de nuestras familias y patrimonio familiar, velando por el fiel cumplimiento de las normativas vigentes en la materia, así como el adecuado mantenimiento, funcionamiento y mejor/actualización de los sistemas preventivos de incendios, incluyendo, el desarrollo e implementación de un plan de evacuación, en caso de un siniestro.

En materia de prevención, la mayoría de las Propiedades Horizontales cuentan con sistemas tales como: Alarma contra incendio, bombas contra incendio, extintores, mangueras de incendio, señalizaciones y cintas antideslizantes en las escaleras, siendo que otros P.H. (de más reciente construcción), inclusive cuentan con rociadores y sistema de presurización de las escaleras de emergencia, sin embargo, no debemos pasar por alto, otros aspectos de vital importancia como es la famosa prueba de hermeticidad.

Si nos percatamos no son tantos los sistemas enfocados a la prevención y evacuación de una propiedad horizontal, pero el impacto que estos sistemas pueden tener en nuestras vidas ya sea de manera positiva o negativa dependiendo de su efectividad.

En estas ultimas semanas he mencionado que normalmente los propietarios de las propiedades horizontales le dedican mas fondos a temas de servicios y mantenimientos tales como la seguridad, energía eléctrica, piscina, bombas de aguas, plantas eléctricas, solo por mencionar algunas y muy pocos fondos en el presupuesto en los temas de prevención y evacuación.

Claro tampoco los podemos culpar ya que al no necesitarlo constantemente los dejamos en segundo plano de importancia, pero como mencione el incidente de Costa Sur los trajo a la palestra y para muestra es que en las ultimas 4 semanas he participado en cinco Asambleas de Propietarios y en todas se ha abordado en la agenda del día temas de prevención y evacuación, pero sorprendentemente en la gran mayoría no han podido aprobar la cuota para la prueba de hermeticidad por falta de quórum y para que hablar de la inclusión de los mantenimientos a los equipos de prevención o evacuación en el presupuesto del próximo año.

Dada la situación de indiferencia en algunas propiedades horizontales me tome el tiempo de solicitar el presupuesto de gastos para el periodo actual (2019) de quince propiedades horizontales y analizar cuánto de ese presupuesto esta dirigido a la prevención y evacuación.

En el análisis me pude percatar que no todas las propiedades horizontales le dan el mantenimiento adecuado o conservación correcta a estos sistemas y me atrevo a decir que las que cumplen a cabalidad con estos mantenimientos o conservación son menos de 50% y como si fuera poco, el costo de estos mantenimientos no excede del 7% al 10% del presupuesto anual de una propiedad horizontal.

Al analizar ese porcentaje realmente me parece bajo frente a la preservación de la vida humana de los que allí residen; no olvidemos que lo más valioso en una propiedad horizontal es el recurso humano (los residentes) y luego los bienes materiales e infraestructura, son exactamente estas dos cosas las que se podrán preservar si se invierte ese 10%, es por eso que creo que debemos exigirle a las administraciones y Juntas Directivas que presten atención a este rubro y apoyarnos en la discusión y aprobación de los estos gastos necesarios para poder vivir en un lugar seguro.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Mario Vargas

Abogado

Especialista en Materia de Propiedad Horizontal