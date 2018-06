La selección panameña de fútbol está en Rusia para su debut histórico en el Mundial

La selección panameña de fútbol llegó este 7 de junio a la ciudad de Saransk en Rusia, sede de Panamá para el Mundial Rusia 2018.

Se trata de la primera vez en la historia que el equipo panameño logra clasificar a un mundial de fútbol.

Los denominados canaleros llegaron a Rusia entusiasmados por su participación en la Copa FIFA 2018 que comienza el próximo jueves 14 de junio y se extiende hasta el 15 de julio.

Vestidos con saco y corbata y “sombreros pintaos” los jugadores aterrizaron en suelo mundialista, con la aspiración de dejar en alto el nombre de Panamá, que ahora está entre los 32 equipos que se disputarán esta copa.

👋 Welcome to Russia, 🇵🇦Panama!

Los Canaleros have arrived for their first #WorldCup finals! 🤳✈🚌 pic.twitter.com/hAYMbj4cGD

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 7 de junio de 2018