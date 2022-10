La sexta válida de la liga infantil y juvenil de surf arranca este sábado en Chame

La sexta válida de la Liga Infantil y Juvenil de Surf de Panamá Copa B&S se realizará del 8 al 9 de octubre en Chame Banks, provincia de Panamá Oeste, con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Para esta versión del torneo participarán los mejores surfistas del país en las categorías: Novatos (5 a 12 años) , novatos teen (de 13 a 18 años), sub 10, sub12, sub14, sub16, sub 16 niñas, sub 18 y sub 18 (damas).

Este sábado la actividad iniciará a las 7:00a.m y culminará a la 6:00 p.m.

Durante 10 años, el Club de Surf Juvenil e Infantil, creado sin fines de lucro en 2012 y responsable del evento, ha realizado 75 torneos de surf en distintas playas de la geografía nacional.

Raúl Stanford, director técnico de la liga , manifestó que la intención es desarrollar este deporte a nivel infantil y juvenil y que los seguidores y los familiares de los atletas conozcan los diferentes destinos del país y a la vez se genere una inyección económica en las comunidades.

“En cada torneo se trasladan unas 250 personas entre entrenadores, atletas y familiares de los deportistas”

Para la temporada de verano de 2023, con el respaldo de la ATP se realizarán cuatro encuentros iniciando en Isla Colón, Bocas del Toro del 28 al 29 de enero; en Santa Catalina., Veraguas, del 25 al 26 de febrero; en playa Venao, Los Santos del 25 al 26 de marzo; y en playa Chame del 29 al 30 de abril.

Stanford dijo que es fundamental continuar desarrollando estos encuentros, ya que es una actividad sana y mantiene a los niños y jóvenes concentrados en el deporte, que tiene la facultad de ayudar a los muchachos a ejecutar destrezas físicas y a socializar .