La sostenibilidad de Panamá como destino logístico

Para muchos que trabajamos en la industria logística, debe estar más que claro que el principal activo de Panamá es su posición geográfica. Dada esta bendición, tenemos más de 109 años operando el Canal interoceánico, eje central de nuestro desarrollo como sociedad y economía de servicios.

También es ampliamente conocido, que el mundo está experimentando una serie de situaciones que están cambiando la forma en que los países y sus ciudadanos conviven y comercian entre sí, una pandemia que nos enseñó lo vulnerables que somos como individuos, una crisis económica global propiciada por los encierros, una guerra que está comenzando, afectando el comercio de materias primas, alimentos empezando a escasear y definitivamente mayores disrupciones en el comercio y la cadena de suministro global.

Lo anterior es de vital importancia para Panamá y la comunidad logístico-portuaria debe reflexionar sobre estos factores geopolíticos. De no saber descifrar bien los cambios a mediano y largo plazo, no podremos identificar las futuras necesidades de los principales usuarios (líneas navieras) y correríamos el riesgo de no aprovechar todas las oportunidades que se van a presentar, y más aún, podríamos inclusive perder carga, algo que sería nefasto para la economía del país.

Por más de 80 años del pasado Siglo XX, Panamá observó cómo el comercio mundial transitaba por sus aguas. Fueron los tiempos post dictadura militar y la popularidad de las privatizaciones portuarias en la década de los 90, donde Panamá realizó importantes decisiones en el sector portuario–logístico, lo que significó que la carga ya no sólo transitara por el Canal, si no también fuese transbordada de barco a barco en las nuevas instalaciones portuarias, trayendo consigo beneficios y oportunidades novedosas para nuestro país.

Más de dos décadas han transcurrido desde ese entonces y definitivamente Panamá se ha convertido en uno de los nodos logísticos más relevantes en el comercio mundial, las cinco navieras más importantes del mundo operan en nuestro sistema logístico y las dos más importantes han establecido en nuestro país un sistema de transbordo sin precedentes, alcanzando miles de conexiones que sólo se pueden lograr en un número muy pequeño de puertos del planeta.

Como dicen los conocedores de la materia, a fines del siglo XX, la mayor injerencia en la industria del transporte de carga, especialmente en países subdesarrollados, era el desarrollo de las instalaciones portuarias. Precisamente el desarrollo del contenedor trajo un alto dinamismo en las embarcaciones exigiendo infraestructura y equipo especializado. Como dicha infraestructura era manejada predominantemente por entidades gubernamentales, burocráticas, poco profesionalizadas y sin tecnología, el mercado exigió de operadores portuarios especializados, con la tecnología y los recursos económicos para realizar las inversiones necesarias a la velocidad requerida, para proveer a los países de esta infraestructura.

A casi 30 años de las mencionadas privatizaciones, la globalización y el comercio mundial que se realiza en un 80% por vía marítima, las líneas navieras han vuelto a ser los actores más relevantes en la logística y en las cadenas de suministro. En paralelo, dada la proliferación de concesiones portuarias, expansiones, inversiones privadas y demás, se ha generado una amplia gama de opciones en donde las líneas navieras ya exigen condicionales adicionales a las estrictamente operativas o de precio como: Productividad, efectividad, competitividad, seguridad y transparencia.

El Canal de Panamá está al servicio del comercio mundial y ha mantenido claramente su neutralidad geopolítica. No tan claro pareciera ser la neutralidad en el caso de las concesiones públicas para la explotación de nuestra geografía, en concepto de infraestructura portuaria, y con el fin de atender a los usuarios más importantes de la vía acuática.

Los intereses privados que administran concesiones portuarias públicas son: Estados Unidos (EE.UU.) –Carrix/SSA (Manzanillo International Terminal) establecida en 1993, Taiwán -Evergreen Marine (Colon Container Terminal) establecida en 1996, China -Hutchison Ports (Panama Ports Company, Balboa y Cristóbal) establecida en 1997 y Singapur -PSA Panama International Terminal- establecida en 2007.

Sin ánimos de redundar, los principales clientes del Canal de Panamá y las concesiones portuarias públicas de nuestra geografía, son las navieras portacontenedores. Panamá hoy se beneficia de que las principales transportadoras del mundo tengan sus representantes e incluso oficinas regionales en nuestro hermoso país, y como panameños, debemos sentirnos orgullosos de la evolución que hemos alcanzado en estos últimos treinta años, que los líderes del movimiento de carga mundial confíen en Panamá y utilicen a diario nuestro sistema nacional logístico.

Por el beneficio de las futuras generaciones, no podemos sentirnos confiados de la labor realizada, que la carga tiene que venir o pasar por nuestro sistema a la fuerza o, mucho menos, que somos indispensables; debemos siempre velar por que los usuarios de nuestra bendición geográfica vean a Panamá como socio estratégico en su cadena de suministro y que reciban la atención con la calidad que ellos requieren en todo momento. No está de más inferir que quien vaya en contra de este principio no está por el bien de nuestro país.

El Panamá de hoy tiene un Canal neutral, dos puertos con sede central en China, uno con sede en Taiwán, uno en Singapur y uno en EE.UU. Interesante notar que nuestras concesiones geográficas portuarias son de dominio oriental. Tomando esto en consideración, ¿debe la geopolítica preocuparnos en el sector?

Muy respetuosamente, Panamá debe garantizar que los clientes de nuestro sistema portuario-logístico estén satisfechos con las decisiones estratégicas tomadas como país. Son los clientes de nuestra geografía a los que debemos proteger y a los que nos debemos todos los que vivimos del sector. Con esto no entreveo, ni intento desacreditar a ningún operador, por el contrario, lo que busco es que usted, estimado lector, reflexione sobre la geopolítica a la cual nuestro sistema portuario–logístico, está supeditado.

Panamá, con aciertos y desaciertos, ha demostrado servirle al mundo por más de un centenar de años. Toca no tomar los éxitos alcanzados por hechos, continuar evolucionando y asegurarnos nuestra participación del comercio mundial manteniendo siempre la productividad, neutralidad, competitividad, transparencia y, sobre todo, el respeto hacia nuestra patria.

Mario E. Pérez Balladares E.

Empresario