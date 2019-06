La tecnología 8K ha llegado para quedarse

La televisión ha evolucionado a niveles globales, desde aquel primer equipo de caja en blanco y negro, hasta la versión 2019 de Samsung llamada Qled 8K.

Y es que cada año son más las marcas que se atreven a innovar con nuevas tecnologías para sorprender a sus usuarios, como el caso de la empresa surcoreana, que recientemente presentó la nueva línea Qled 8K y 4K 2019 disponible para Latinoamérica.

Esta presentación se realizó durante la Cumbre técnica anual para la región latinoamericana, realizada en Sao Paulo, Brasil, a la que asistió Capital Financiero, único medio panameño presente en este evento.

Esta nueva línea de productos, ganadores en el Costumer Electronic Show (CES 2019) del Innovation Award, están equipados con el procesador Quantum de la marca, la tecnología de semiconductores de procesamiento de imágenes potenciada por la Inteligencia Artificial (IA) que ajusta automáticamente la imagen de menor resolución de cualquier fuente para adaptarla al formato de video 8K.

Pero, ¿qué es la tecnología 8K? Equivale a una resolución cuatro veces mayor que la de un televisor UHD 4K y 16 veces más alta que la de un Full HD. Cuenta con más de 33 millones de píxeles.

Simon Lee, director de Ingeniería de la División de Visual Display Business, aseguró que Samsung sigue entregando facilidades de conexión.

“El mercado OK crecerá rápido a nivel global y eso lo vimos en el CES 2019. Algunas marcas han introducido también la tecnología 8K, por lo que esperamos que se convierta en una nueva tendencia”, dijo.

Características

El Qled 8K de 98” (pulgadas) es el más grande hasta el momento. Se suma al catálogo de productos 2019, que cuenta con los modelos de 65”, 75” y 82”.

El procesador Quantum también estará disponible en los modelos QLED 4K de Samsung, lo que permitirá que la línea completa ofrezca calidad de imagen y un sonido mejorados por la IA.

Los modelos 2019 Q80 y Q90 cuentan con la tecnología Ultra Viewing Angle, que reestructura los paneles del televisor para que la luz de fondo pase uniformemente a través del panel de la pantalla, lo que permite ver la imagen más nítida sin importar el ángulo donde se encuentre el usuario.

Negros más negros

Los modelos Q70, Q80 y Q90 ofrecen tecnología llamada Direct Full Array que utiliza un panel con zonas concentradas de LED controlados con precisión.

Estos LED se ajustan automáticamente para mostrar negros más profundos, que en televisores de menor tecnología suelen verse grises o con franjas pixeladas, y blancos más puros, que generalmente pueden verse como un blanco verdoso en otros modelos, entregando imágenes con un contraste impecable. Una tecnología con la que se hubiese apreciado mejor el capítulo “La batalla de Winterfell” en la reconocida serie “Game Of Thrones”, cuya principal queja fue la falta de clarida en de las escenas.

Ecosistema abierto

Las funciones de SmartTv de esta versión 2019 incluyen la nueva aplicación de Apple Tv y Apple AirPlay2, una opción nueva tomando en cuenta que siempre han contado con el sistema operativo Android para todas sus líneas de productos.

Por su integración completa en la plataforma de SmartTv, los usuarios pueden seleccionar el ícono de la aplicación Apple TV para acceder a todas las películas de iTunes y a las compras de programas de TV.

Con los equipos, aptos para AirPlay 2, los clientes también pueden reproducir fácilmente videos y otros contenidos desde su iPhone, iPad o Mac y enviarlos directamente al televisor.

En las pruebas internas pudimos observar cómo desde el iPhone se podían transmitir canciones, videos y fotos al televisor y, además, compartir la pantalla general.

“Sabemos que los usuarios que tienen un smartphone Apple en su mayoría cuentan los televisores Samsung en sus casas, y queremos ofrecer mayor entretenimiento con la plataforma de Apple”, dijo Celso Barros, gerente de Producto de Samsung.

Indicó a Capital Financiero que, si bien siempre han utilizado el sistema Android y no dejarán de hacerlo, esto les permite llegar a un mercado al que no habían podido acceder más allá de la compra de productos.

“En el pasado, no había contenido que fuese producido con tecnología 4k, pero ahora ya lo hay, y lo importante para nosotros es estar al frente de la tecnología y estamos seguros que en muy poco tiempo vamos a tener contenido en 8K, pero los consumidores no deben preocuparse porque los televisores de Samsung hacen el escalado del contenido”, aseguró el ejecutivo.

De acuerdo con el vocero, si el contenido fue producido y grabado en 4K, el televisor lo transformará en 8K para ser utilizado en las pantallas de este tipo.

La IA no es solo para la calidad de imagen, sino también para el sonido, el espacio de gamming (video juegos) y el Smart”.

Un modo diferente

Estos nuevos modelos cuentan con un servicio adicional, un Modo Ambiente. Un sistema que permite que, mientras el televisor no esté siendo utilizado, se pueda colocar en una especie de Always on Display, una tecnología ya presentada por la marca en el lanzamiento del Galaxy S7.

Esto permite tener imágenes (diseños pre determinados por la marca o fotografías personales que hayan sido adjuntadas a la nube), el reloj, un calendario en el que se pueda trabajar o bien una imagen con movimiento que pueda cambiar de acuerdo al clima.

Este sistema permite un ahorro importante de energía, ya que consume alrededor del 1% de lo que generalmente se registra cuando se tiene encendido.

Sassha Fuenmayor

sassha.fuenmayor@capital.com.pa

Capital Financiero