Panamá cuenta con un entorno privilegiado para convertirse en un hub digital en el 2025, pero para alcanzar esa objetivo debe robustecer su ecosistema digital para que surjan nuevas empresas tecnológicas como: Apetito24, Wisy, Tutorez y Cuanto, que aparte de generar nuevos empleos, compitan globalmente.

“Queremos que más emprendedores panameños o extranjeros sigan creando en Panamá compañías tecnológicas”, destacó Porfirio Chen, coordinador de la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec), durante la semana Mipymes 2019, organizada por Cable Onda Empresarial.

Chen recordó que recientemente, Capatec, junto a instituciones públicas y privadas adquirieron el compromiso de desarrollar un ecosistema de negocios digitales en Panamá con el fin de impulsar los emprendimientos, principalmente en los sectores financieros y logísticos, que lideran la trasformación digital en Panamá.

El país ha dado pasos importantes para convertirse en un hub digital en el 2025, como el caso de la aprobación del Decreto Ejecutivo 455 que establece como objetivo: Incorporar las tecnologías fintech (tecnología financiera) y las normas que regulan los sandbox (entorno de prueba cerrado).

Además de convertir a Panamá en un Centro de Intercambio de Datos Regional (IXP Regional), el establecimiento del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas Avanzadas en Tecnologías de Información y Comunicación (Indicatic) bajo la figura de una Asociación de Interés Público y activar la Asociación de Interés Público Centro Internacional de Desarrollo Tecnológico y Software Libre (Cidetys).

Pese a estos avances, Verónica Zavala, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá, señaló que el país tiene importantes retos que superar, ya que en el Índice de Competitividad Global 2018 (IGC 4.0), ocupó la posición 64 entre 140 países analizados, observándose un rezago en el ecosistema de innovación (dinamismo empresarial 71/140 y capacidad de innovar 66/140).

“Hoy si su empresa no está en tecnología está en problemas”, resaltó Raju Vegesna, jefe de promoción de la empresa tecnológica Zoho, quien detalló que Uber no es una empresa de transporte, Amazon no es una compañía de retail y Netflix no es una productora de cine, pero todas son empresas tecnológicas.

La tecnología ha sido fundamental en el crecimiento de la cadena Barrio Pizza, ya que según su propietario, Carlos Levy, “cerca del 35% de las ventas se generan a través de las plataformas digitales de entrega o delivery que operan en Panamá”.

Pero cuatro años atrás, la situación no era así, recuerda Leonardo Zambrano, cofundador de Appetito24, quien destacó que “al consumidor de hoy le resulta natural utilizar el celular para pedir un vehículo que lo lleve a algún sitio u ordenar a domicilio comida, bebidas, café, medicamentos, flores y comida para mascotas”.

“Al principio eran la personas jóvenes las que ordenaban su pedido a través de Appetito24, hoy clientes de todas las edades realizan sus pedidos por celular”, resaltó Zambrano.

Irene Quiñonez, gerente de políticas públicas para Centroamérica y México de Facebook , destacó que hoy las oportunidades de negocios están literalmente al alcance de la mano, debido a la existencia de los celulares, por lo que las empresas y emprendedores deben contar con estrategia para impulsar el m-commerce o comercio móvil en sus negocios.

Otro reto que afrontan los emprendedores panameños es la dificultad para obtener financiamiento, por lo que representantes de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) informaron que trabajan en conjunto con el Banco Nacional de Panamá (BNP) y la Caja de Ahorros en la creación de la banca de oportunidades, que otorgue financiamiento y acompañamiento a emprendedores, con énfasis en proyectos encabezados por mujeres y jóvenes, una iniciativa que estarán presentando próximamente al Consejo de Gabinete, informó Arturo Arango, subdirector general de Ampyme.

Arango también señaló que la Asamblea Nacional se encuentra discutiendo el proyecto de Ley que busca modificar la Ley de Contrataciones Públicas, que promueve la compra y adquisición de alimentos de producción nacional hasta por $7 millones, así como la participación exclusiva de las empresas panameñas en licitaciones públicas que no superen los $7 millones.

Orlando Rivera

violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero