La transformación digital no es opcional, su supervivencia dependerá de ella

Debe quedar claro que la transformación digital no es un camino, sino más bien una carrera por la supervivencia.

Recordemos que, para iniciar la transformación digital, el primer paso es identificar en qué etapa se encuentra su empresa.

Como guía sugerida por SAP, y a manera de resumen, estas etapas se pueden definir como:

Resistir

Explorar

Jugar

Trnsformar

Disrumpir

El avance en transformación digital ha sido lento. Sabemos que, en los mercados más avanzados como Estados Unidos (EE.UU.) y Europa, aproximadamente un 80% de las empresas se pueden ubicar dentro de las tres primeras etapas, y sólo un 5% de las empresas alcanza la Etapa de Disrumpir.

Para aprovechar esta coyuntura y asegurar el éxito futuro de su empresa, les recomiendo enfocarse en cinco dimensiones específicas que les pueden orientar a direccionar sus esfuerzos.

Cada empresa debe escoger, según su prioridad, como avanzar y en que dimensiones enfocarse.

Las cinco dimensiones para considerar son:

Capacidad de Ejecutar desde una visión clara de Transformación Digital: En esta dimensión debemos Re imaginar los modelos de negocios constantemente y repensar los procesos. Se debe preparar y entender como estará su industria dentro de 5 años. Piyush Gupta, el CEO de DBS Bank habla de una ventana de 5 años. Él dice que las empresas que no logren transformarse digitalmente en los próximos 5 años, reducirán sus probabilidades de sobrevivir en el largo plazo de manera importante.

Unir los mundos físico y digital: La experiencia del cliente es lo más importante y para lograrlo se requiere trabajar en todo el ecosistema. Esto implica no solamente coordinar los componentes físicos, sino también los procesos y los elementos digitales. Un muy buen ejemplo de esto se ilustra con lo que hizo Domino’s Pizza en el Reino Unido. Ellos idearon un sistema de ordenes de pizza a través de una plataforma accesible desde un APP en teléfonos, consolas de juegos, etc. Esto les permitió no solo mejorar la experiencia de los usuarios al ordenar y recibir sus pizzas, sino que también les permitió ser más eficiente y bajar los costos de manejo de ordenes de una manera importante. Y es que ese es el efecto de la transformación digital exitosa, no sólo se logran mejoras en los ingresos, sino también en los costos. Hoy, más del 80% de las ventas de Domino´s en UK, se hacen a través de esta plataforma que también incentiva un mayor consumo por parte de los clientes.

Uso de la información para generar ventajas competitivas: Tenemos que aprender a usar la data, para generar información que pueda ser utilizada en la generación de ventajas competitivas. Cada vez más CIOs están enfocados en la utilización de Data Lakes, Analítica y Analítica Avanzada. Esta información no solo nos puede dar claves sobre los comportamientos y preferencias de los consumidores, sino que también permite entender mejor el mercado y reconocer oportunidades para generar ventajas estratégicas a nivel de procesos y modelos de negocio. Un reconocido caso de éxito es el de la empresa Caterpillar en EE.UU., la cual decidió formar un grupo y nombrar un CDO (Chief Digital Officer), para apoyar todo el proceso de transformación digital. Su secreto fue darles responsabilidad de todos los temas de analítica, data y estrategia bajo una sola sombrilla. El foco fue puesto en una transformación del negocio y no solo una transformación del área de tecnología. Esta estrategia ha resultado ser muy exitosa para Caterpillar. La consolidación les permite trabajar desde una sola perspectiva todos los temas de Consumidor/Distribuidor/Mercado. Actualmente, son reconocidos como líderes en Transformación Digital y recientemente alcanzaron el hito de tener más de 1 millón de activos conectados.

Generar nuevos ingresos a través de sistemas conectados (IOT, etc.): John Deere ha logrado ser un pionero en la conexión de dispositivos. Esto les permite recibir información para comprender mejor la utilización que dan sus clientes a los equipos, así como recibir información sobre los terrenos y el clima en donde operan. Esta información también genera inteligencia para la toma de decisiones, que puede ser aprovechada para mejoras del equipo, así como para ser más eficientes en la programación y ejecución de los mantenimientos. Así garantizan a sus clientes una operación más eficiente, con menos posibilidad de fallas. Adicionalmente, esta información recolectada también brinda información valiosa que puede ser ofrecida a los usuarios de sus equipos para que optimicen su producción. Como consecuencia, generan nuevas fuentes de ingreso, que a la vez mejoran los niveles de satisfacción de sus clientes y promueven su lealtad.

Apalancarse en la tecnología para ganar en la guerra por el talento: Esta es una de las dimensiones más complejas y tiene que ver con lograr utilizar la tecnología para atraer al talento humano, entrenarlo, manejar su desempeño, fomentar la colaboración y los procesos de sucesión y desarrollo. Una empresa que ha logrado apalancarse en la tecnología en esta área es LOSA Group, empresa con oficinas en Costa Rica y Guatemala que recientemente logró el galardón de Top Performer, en el costo de la gestión de Recursos Humanos por colaborador. A través de la automatización de sus procesos, utilizando la plataforma SAP Success Factors, han logrado una alineación estratégica de sus objetivos. Además, han visto una mejora importante en el logro de metas organizacionales. Hoy pueden dar un mejor seguimiento continuo de los avances en el logro de objetivos para agilizar la adaptación ante nuevas necesidades y circunstancias del mercado. Gracias a esta transformación, hoy son mas agiles y pueden reaccionar más rápido a los cambios del entorno.

Cada empresa deberá definir según sus prioridades, en cuales de estas dimensiones decide enfocarse. Parafraseando a Piyush Gupta, las empresas que no logren transformarse en los próximos 5 años, ponen en alto riesgo sus posibilidades de sobrevivencia.

Les dejo como recomendación dos tareas específicas para mejorar sus posibilidades de supervivencia y aprovechar la oportunidad que trae la Transformación Digital.

Identificar en qué etapa esta su empresa, decidir hasta dónde quieren llegar y planificar los pasos necesarios.

Revisar las cinco dimensiones que les compartí, y decidir en cuál quieren enfocarse en el corto plazo. Por lo menos deben enfocarse en una y como máximo en tres.

He apoyado a muchas organizaciones en sus procesos de transformación digital y comprendo que el camino es complejo y puede resultar hasta abrumador. Siguiendo las dos recomendaciones anteriores, espero poder darles una acción concreta que les permita dar el primer paso. Recuerden que la Transformación Digital no es un camino, sino una carrera por la supervivencia.

René Picado

Especialista en Sector Público

SAP Latinoamérica