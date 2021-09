La transformación ya no es una opción, sino una necesidad”: Dynatrace

Decir que la pandemia de coronavirus (COVID-19) nos ha cambiado la vida y que ha representado un gran impulso para el proceso de transformación digital de las economías, las empresas y entidades pública en América Latina podría parecer un cliché, sin embargo, es una verdad que nadie puede ignorar.

No obstante, ese desarrollo digital no está exento de retos y es evidente que requiere de una adecuada implementación y desarrollo para que pueda rendir frutos y potenciar la productividad de nuestro recurso humano.

Se trata pues de una necesidad que ninguna empresa puede ignorar, pero que conlleva un reto adicional: Qué tecnología debemos implementar para desarrollar este proceso debidamente y cuál es el socio ideal para que nos acompañe en su implementación.

Y es precisamente sobre estos retos sobre los que Capital Financiero conversó con Fabio Sáenz, director general Colombia & Caribbean de Dynatrace ([email protected]), una empresa que ofrece soluciones avanzadas para afrontar con éxito la transformación digital.

Sáenz compartió con nosotros su conocimiento y experiencia, explicando a profundidad los retos, oportunidades y beneficios que la transformación digital ofrece para América Latina y Panamá.

-¿Cuáles son los retos que trae la transformación digital para la región?

-Tenemos varios retos importantes, con el que más nos encontramos es la resistencia de las empresas a aceptar la realidad, por aceptar esa necesidad de transformarse, el entender que ese modelo que me funcionaba y me ha hecho exitoso ya no tiene la misma vigencia. También hemos visto la dificultad de identificar y principalmente entender a ese nuevo cliente digital, cuyo comportamiento y características son desconocidas para muchas organizaciones.

“Otra cosa que es importante y frecuente es que nos encontramos a menudo, es que se pretende afrontar ese reto de transformar digitalmente las organizaciones sin realizar ningún cambio al equipo con el cual se viene trabajando, sin incorporar nuevo talento, que pueda guiar o afrontar ese proceso.

“Desde la perspectiva tecnológica, que es donde entramos a jugar nosotros, algo que vemos con frecuencia es que las organizaciones pretender hacer las transformaciones digitales apalancados en las mismas tecnologías que han venido tradicionalmente usando en sus últimos años, es lo que llamamos estatus quo y esto, sencillamente, ya no es una opción.

“Creo que desde esa perspectiva conocemos diversos ejemplos de organizaciones que intentaron hacerlo y fallaron en el intento, porque eso no es una opción, porque básicamente hay un dinamismo muy grande hoy en día con situaciones cambiantes.

Las exigencias de esta nueva realidad son muy altas, y el hecho de pretender soportarlas basados en esas herramientas de antaño no es posible, porque a además de ser físicamente imposible tener esa visibilidad a través de equipos humanos y tableros de control, esa complejidad hace que sea sumamente costoso e improductivo.

-¿En ese mundo nuevo cómo se puede definir a Dynatrace y su oferta de valor para las empresas y para los consumidores finales?

–Dynatrace es la pieza que no puede faltar en estos procesos de transformación digital, somos la compañía líder mundial en todos los procesos de supervisión sobre todo lo que sucede en los ambientes de tecnología e informática de las organizaciones, hablamos de la capacidad de tener visibilidad de las tradicionales plataformas obligadas y hasta llegar a las nubes dinámicas que son las principales tendencias de adopción que soportan hoy en día la transformación digital.

“Dynatrace es la única solución de supervisión totalmente automatizada e integrada y además es potenciada por medio de la Inteligencia Artificial (IA) y de esta forma podemos tener una visión profunda de todo lo que sucede en las plataformas tecnológicas de nuestros clientes, me refiero a tener respuestas no me refiere simplemente a tener datos aislados, respecto a cada usuario, de cada transacción que realiza en cada aplicación que se ejecuta a través de los canales digitales.

“Ahora esto es importante porque todas las organizaciones hoy en día se están enfrentando a una presión muy alta por acelerar los procesos de transformación digital con los retos que ya mencionamos. Nuestra plataforma de software provee la automatización y la inteligencia para que estos procesos sean muchos más sencillos y por supuestos produzcan un retorno sobre la inversión en menos tiempo.

“La nube dinámica es hoy una realidad, los contenedores, los microservicios tienen cada día un papel más protagónico, para soportar todo este proceso, y en la medida que se involucran todas estas tecnologías, de última generación, se hace necesario cambiar casi todas las formas como las tecnologías que soportan el funcionamiento de esas plataformas.

Las viejas herramientas que se han venido usando no están diseñadas para responder apropiadamente a estos retos y ahora las organizaciones no se pueden dar el lujo de tener grandes grupos, ejércitos de gente, tratando de descubrir lo que está pasando, y lo que es peor tratando que sean los propios usuarios quienes les detecten los problemas.

“O también sucede que las organizaciones creen que se resolvieron los problemas sin entender cómo sucedió, y se quedan cruzando los dedos para que no vuelva a suceder, allí es donde Dynatrace marca la diferencia gracias a su automatización e inteligencia”.

-¿En América Latina cuál es el alcance de las operaciones de Dynatrace en este momento?

-Nosotros identificamos en América Latina, una región con un potencial inmenso de apalancamiento en la transformación digital, como una vía muy importante para mejorar la productividad en el sector privado y el sector público, dado esto Dynatrace ha hecho un gran esfuerzo en tener cobertura completa en toda la región. Contamos en toda la región incluyendo Panamá, equipos de ventas, de preventas, servicio de implementación y de soporte, además tiene una gran ventaja que hablan el lenguaje de cada país.

En la mayoría de los países de la región contamos con equipo directo para acompañar a nuestros clientes actuales y potenciales lo cual permite que los procesos de evaluación e implementación sean muy cortos y eficientes, muchos de nuestros clientes se maravillan realmente, en principio no lo pueden creer cuando en cuestión de días o semanas ya empiezan a ver lo que, en alguna demostración, de sus propias plataformas.

“Adicional tenemos un sistema de socios, de canales, muy sólidos en diferentes países, ellos tienen en los países, que estar entrenados y certificados para entregar nuestras soluciones con los mejores estándares de calidad. Esto es un proceso que continúa y sabemos que continuará creciendo dado que la dinámica con que la región ha acogido nuestra tecnología es muy alta”.

-¿En qué áreas ofrece soluciones Dynatrace?

-Esa vigilancia o supervisión para transformación digital, que aplica para todas las áreas y todo negocio, en sectores públicos y privados, se aplica perfectamente con nuestra tecnología. La aceleración que provocó el COVID-19 ha hecho que sectores que anteriormente tenían la transformación digital como segunda prioridad, hoy hayan cambiado y están afrontando esto con otra visión”.

-¿Cómo se evaluaba la transformación digital en América Latina antes del COVID-19 y cuál ha sido su impacto en esa transformación digital?

“En términos de desarrollo del ecosistema digital en América Latina y antes del COVID-19 creo todavía el nivel es intermedio con relación a otras regiones del mundo y si bien presenta unas tasas de crecimiento anuales inferiores a los llamados países emergentes, en algunos casos es superiores a los países de primer mundo.

Esto simplemente obedece a los niveles con ya cuentan dichos países, entonces desde antes de la pandemia ya se veía un cambio, y esto se ve acelerado porque las aplicaciones que ejecutan el negocio cada día son más críticas, soportan hoy en día mayor presión de todas las operaciones y las expectativas respecto a su funcionalidad y efectividad son cada vez más grandes.

“Todos somos usuarios de aplicaciones como Amazon, Uber o Waze, y cada vez que nos metemos a una aplicación de cualquier proveedor estamos con esa vara tan alta esperando que funcionen de esa manera o mucho mejor, de allí creo que América Latina tiene una gran ventana para aprovechar todo lo que las plataformas digitales apalancan”.

-¿Cuál podría ser el impacto económico de esta transformación digital, y también va a ver un impacto social, es un impacto que nos cambia la vida a todos?

–El impacto ha sido muy alto durante la pandemia, y socialmente tenemos mucho que narrar, y mucho que lograr a partir de aquí, y eso nos deja lecciones aprendidas importantes de cara al futuro, el uso de las nuevas tecnologías ha presentado soluciones innovadoras, eficientes que nos han permitido salir adelante con la pandemia.

Vivimos el confinamiento, el distanciamiento social, y la tecnología y los canales digitales permitieron de alguna manera que nos mantuviéramos conectadas las personas, que las empresas estuvieran comunicadas al mercado, las instituciones, etc. Esa es una realidad.

“Como resultado de la crisis se puede tomar mayor conciencia de los costos por el atraso digital en muchas regiones, se vieron afectadas muchas personas y comunidades que en su momento no pudieron aprovechar el beneficio de las tecnologías digitales y, en muchos casos, que mucha gente no tuvo las herramientas apropiadas para ejecutar su trabajo apropiadamente, en otros casos no pudieron tomar clases, aprovechando la educación virtual.

También de alguna manera es un reto para la gente poder recibir las ayudas del gobierno para paliar la pandemia.

Esto ha llevado a que instituciones públicas y privadas han acelerado sus procesos de transformación y los canales digitales, que ahora son evidentemente la vía para ejecutar sus funciones.

“Para redondear podría decir que como resultado de la pandemia nosotros como Dynatrace ahora estamos recibiendo muchísimas más llamadas de todo tamaño de organizaciones, de todos los sectores tanto públicos como privados y esto se va a acentuar más, esto es una ventana de oportunidad única que tiene que se aprovechada en el corto plazo.

¿Qué papel juega la seguridad para Dynatrace?

-La seguridad es cada vez más importante, y a medida que se involucran todas estas plataformas tecnológicas de última generación se presentan nuevos retos en esta materia. Entonces la seguridad de las aplicaciones de Dynatrace ofrece una detección completa en tiempo de ejecución lo que asegura que no tenemos ningún punto ciego y no perdemos tiempo persiguiendo a un falso positivo.

“Desde esa perspectiva nuestro módulo presenta varias funcionalidades.

“Identifica con precisión las vulnerabilidades tanto en los entornos de producción como en los no productivos, incluyendo el impacto que se podría tener y los impactos desde el punto de vista de negocios.

“También desde perspectiva se eliminan esos falsos positivos que hacen tanto daño.

“Adicionalmente permite obtener una cobertura completa de las vulnerabilidades y no perder nunca un cambio de código, un nuevo despliegue que hoy en día son tan frecuentes, gracias el descubrimiento y a la instrumentación de forma automática y continúa. Diría que gracias al motor de IA que tenemos, se pueden identificar de manera automática y continúa los cambios, de esta forma podemos priorizar las alertas y dar respuestas precisas sobre la fuente, la naturaleza y la gravedad de las vulnerabilidades que se pueden llegar a tener”.

-¿Qué obstáculos ha encontrado Dynatrace en el desarrollo de sus productos y servicios en América Latina con respecto a mercados más desarrollados como Estados Unidos y Europa?

–América Latina se encuentra en un proceso de internalización, introspección y concientización de la importancia y el valor de los procesos de transformación digital, y eso nos coloca más atrás.

En esos mercados más desarrollados pues evidentemente nos llevan una ventaja. Como ya hemos comentado en algunos sectores aún se encuentra resistencia al proceso, pero una vez podemos documentar las ventajas, los beneficios que se obtienen, se rompen estas barreras, y la conversación de vuelve más fluida, una conversación enfocada realmente en el valor para el negocio, conocer los usuarios y la satisfacción de estos, y a partir de allí, poder concretar unas relaciones digitales más convenientes para todos.

“En algunos casos, el obstáculo que hemos visto también es que las organizaciones no tienen una estrategia clara y una apuesta definida en favor de la transformación digital, y adicionalmente, cosa que es muy importante, es clave poder entender que la transformación digital no es un tema que le compete exclusivamente a la gente de informática, sino que es una responsabilidad transversal y es un beneficio para todas las áreas de las organizaciones.

La tecnología es un elemento clave, complementario a los procesos de talento humano en esa transformación, el poder responder adecuadamente desde esa perspectiva tecnológica involucrando componentes que respondan que forma adecuada a las nuevas demandas en forma indefectible se va a enfocar en una transformación de los recursos humanos en lo que realmente es importante, a la innovación y cómo responder adecuadamente a las necesidades del negocio, del ciudadano y demás.

-¿Cómo logramos incorporar a las Pymes a estos procesos de digitalización que tienen un costo de inversión?

“Realmente estos procesos tienen una gran ventaja, para todo tipo de organizaciones es una necesidad, casi que una obligación, pero el hecho de transformarse de por sí trae unas ventajas y unos retornos en el tiempo que son muy favorables.

Más allá de las políticas propias de cada uno de los Estados, seguramente habrá espacio para apoyar de pronto a los más chicos que seguramente tienen una brecha más grande. Es evidente que los procesos de transformación digital traen unas dinámicas que son unos instrumentos muy importantes para desarrollarse a todo nivel, en todas las sociedades y eso lo hemos vivido en los últimos años, y de cara a eso las ventajas y los beneficios que traen permiten que todas las organizaciones de todos los tamaños puedan incursionar en ellas de una manera bastante controlada.

¿Dynatrace ha podido percibir esta disposición de Panamá hacia la transformación digital?

“Venimos trabajando hace años atrás, y tenemos una adopción muy grande en diferentes sectores, el más fuerte por supuesto el sistema bancario, pero también tenemos importantes aerolíneas, aseguradoras, bienes raíces, operativas, de múltiples sectores, el gobierno también tiene unas iniciativas muy fuertes por tratar de ver cómo se acortan esas brechas que existen hoy apalancando la tecnología y hay unos planes muy claros a enfocar esos recursos hacia a la comunidad y a hacer de esta manera que esas brechas se acorten.

-¿Qué impacto tendrá en la calidad de vida de los latinoamericanos este proceso de transformación digital?

–Es un tema de largo aliento. Hemos vivido en los últimos años como se han transformado las personas y las organizaciones, y me atrevería a decir que lo que hemos visto ha sido solo el inicio, que lo que nos falta por ver es muchísimo más, está documentado en diversos estudios como estos temas de digitalización influyen en indicadores estratégicos como el Producto Interno Bruto (PIB) de las naciones, en reducción de tasas de desempleo entre otros, partiendo en un enfoque claro partiendo de las necesidades de las personas todas estas herramientas digitales están contribuyendo inmensamente a dinamizar la productividad, incrementar la competitividad y la eficiencia tanto de la empresa como del Estado.

Desde las perspectivas del gobierno se van a poder prestar mejores servicios de salud, de educación a todos los ciudadanos a través de las aplicaciones (APPs, por sus siglas en inglés) de Internet, y al mismo tiempo también se da una mayor apertura y una transparencia en todos los servicios y los trámites burocráticos que el Estado debe prestar a los ciudadanos.

“Por otro lado, el sector privado cada día entrega más productos y servicios a sus clientes gracias a todos esos canales, creo que es una realidad que a todos nos ha mejorado la calidad de vida a través de las oportunidades y como nos llegan, de la flexibilidad, la idea también es beneficiarse de costos más competitivos y por ende mejorar la calidad de vida.

“Ahora para poder lograr todo esto, se hace esencial asegurarse que las experiencias de todos estos usuarios, de toda esta comunidad digital sean las mejores, que esas expectativas no solamente se logren, sino se excedan, por medio de procesos bien diseñados y operaciones muy bien afinadas y de plataformas digitales funcionando de manera óptima”.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero