“La vida de cualquier mujer cambia al convertirse en madre, aunque sea profesional”, Irina Orellana

Su hija y su realización como profesional, son las prioridades de la Gerente de Operaciones de AltaPlaza Mall, Irina Orellana, quien pese a ser una mujer divorciada, ha sabido equilibrar la educación de su pequeña, sin descuidar su trabajo y responsabilidades profesionales.

La fortaleza de su carácter, le ha permitido brillar en un área de trabajo, en el que la mayoría de los puestos son ejecutados por hombres.

Orellana lidera a un equipo de más de 150 personas, en su mayoría hombres.

Considera que las oportunidades para las mujeres son, cada vez, más y mejores como Gerente de Operaciones de Altaplaza Mall, por lo que aboga por la equidad de género para la transformación de la sociedad panameña, por una más justa e inclusiva.

20- ¿Cómo cambio su vida al convertirse en madre?

Definitivamente, la vida de cualquier mujer cambia al convertirse en madre, en todos los diferentes aspectos de la vida. Familia, trabajo, responsabilidades, metas, etc. Siempre para bien

–¿Cómo conjuga el papel de profesional, esposa y madre?

En mi caso como soy una mujer divorciada, me convertí en madre sola, por lo que es muy importante para mí buscar siempre el equilibrio entre mi vida profesional con la familiar. Trato de colaborar en todas las actividades de la escuela de mi hija, ser una madre presente y no por eso descuidar mi trabajo y responsabilidades profesionales.

-¿Cuáles son sus prioridades hoy?

Mi hija, mi trabajo, mi realización tanto profesional como laboral.

-¿Cómo competir en un mundo profesional donde la mayoría son hombres y no asumen las responsabilidades del hogar como lo hacen las mujeres?

Me siento muy orgullosa, porque en el área de operaciones que es en la cual me desempeño, la mayoría de puestos son ejecutados por hombres. En mi caso, tengo la responsabilidad de ser la líder de un equipo de más de 150 personas en su mayoría hombres.

Como Gerente de Operaciones de Altaplaza Mall, es un trabajo que no tiene horario, no termina, sin fines de semana, 24/7. Todo con el objetivo de que cada vez contemos con más invitados satisfechos y que encuentren en Altaplaza mall la opción diferente de entre todos los malls de Panama.

-¿Cómo sacar tiempo para continuar capacitándose, es decir tomar una maestría, cursos, etc., sin sacrificar demasiado el espacio de sus hijos y no perder a su pareja?

Creo que ese es uno de los retos que se enfrentan, debemos elegir calidad de tiempo, porque algunas veces es mejor que la cantidad.

-¿Qué falta en el campo laboral para que las mujeres que son madres puedan tener acceso a la equidad?

Afortunadamente para nosotras las mujeres del Siglo XXI, las oportunidades cada vez son más y mejores, cada día escuchamos de más mujeres influyentes en todos los diferentes campos, artistas, CEO´s, políticas, activistas. En esa línea debemos de continuar para que la equidad sea cada vez mayor, considero que el desarrollo de las mujeres es una promesa de transformación para la sociedad.

