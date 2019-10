Lánzate al vacío… Pero con paracaídas

Una nota que parece escrita para los “Daredevils”, amantes de los deportes extremos y el ¡¡PELIGRO!! En realidad, desarrollar un negocio o proyecto sin preparación previa, sin análisis, ni la mínima consulta también es un deporte extremo, una actividad reservada para los más temerarios o desentendidos.

Cómo siempre comentamos en nuestros talleres, hay cientos de negocios que nacen y mueren todos los días, algunos originan de un proceso estructurado, que se le invirtió el tiempo necesario, se llevó a cabo una investigación de la validez del problema y en base a eso de buscaron distintas soluciones. Otros se lanzan al vacío SIN paracaídas, la mayoría de estos fallecen, pero no sin ante causar un gran daño emocional, perdidas enormes de tiempo y energía, sin hablar del gasto económico al emprendedor y su familia.

De por si el mundo de los negocios es arriesgado, las probabilidades de éxito a largo plazo son mínimas.

Las estadísticas a nivel mundial, que se repiten igualmente en Panamá: Sólo el 10% de los emprendimientos sobreviven el primer año.

Entonces: ¿Por qué no armarse lo mejor posible, por qué no hacer TODO lo que este en tus manos para aumentar las probabilidades de éxito? Casi no requiere gasto, sólo toma tiempo y esfuerzo.

Paso 1: Encuentra el Problema NO La Idea

Ese concepto romántico del bombillo y tener la GRAN idea es una de las razones por las que los emprendimientos fracasan antes de haber nacido.

Si encuentras un problema valedero, algo que a cierto público de verdad le cause un “DOLOR”, podrás ir probando distintas soluciones hasta que encuentres la correcta. ¿Cuál es la mejor forma de encontrar un problema?: investigando, conociendo realmente a un grupo de clientes, entendiendo el funcionamiento interno de cierta industria.

Muchos de los mejores negocios, son desarrollados por personas que trabajaron muchos años en una industria, escucharon a los clientes, detectaron las falencias, las fallas, los aspectos donde se puede mejorar y en ese punto se lanzaron con un producto mejorado o totalmente innovador.

Paso 2: Estudia el Mercado

Esta enlazado con el tema anterior, pero este punto se concentra en entender el universo en el que vas a lanzar tu producto

Competencia: no solamente la directa, tienes que entender cómo el público objetivo está resolviendo ese gran DOLOR en este momento y que les esta faltando, cómo puedes mejorar esa solución. En la era digital las soluciones se están presentando globalmente, tienes que pensar a esa escala.

Situación del mercado: cuáles son las tendencias de la industria, los fenómenos macroeconómicos que la afectan, las corrientes legales y gubernamentales que te pueden desviar.

Trabajo de campo: en la metodología Lean Startup se trabaja mucho con entrevistas, una herramienta que te permite conocer más a fondo a tus futuros clientes; cuáles son sus hábitos y costumbres, como se informan, que actividades les gustan realizar, no buscas sólo información relacionada a tu proyecto sino a las características personales del individuo.

Se recomienda hacer una serie de entrevistas para confirmar el problema y otra serie para validar la solución que estas proponiendo. Recuerda sólo hacer preguntas abiertas, mientras más información obtengas mejor.

Para un estudio un poco más amplio también puedes hacer encuestas a través de plataformas como SurveyMonkey o GoogleForms.

En ambos casos, tanto entrevistas como encuestas, estamos hablando de CERO dólares de gasto.

Paso 3: Plan de Negocios y Análisis Financiero

Definitivamente, la parte que cierra el círculo de tu preparación para arrancar tu proyecto.

Mediante el plan de negocios lograrás dos cosas muy importantes:

Visualizar tu proyecto a largo plazo entendiendo TODOS los elementos necesarios para desarrollarlo, en pocas palabras ATERRIZA TU IDEA.

Tener una herramienta, que formalice tu proyecto, para poder presentarlo a bancos, posibles socios o inversionistas.

Hoy en día, hay muchos formatos diferentes de Plan De Negocios, desde los enormes libros de antaño hasta los mas recientes, desarrollados para empresas tecnológicas, que se comprimen en una sola página. Para tener un documento, que funciona en Panamá, nosotros recomendamos un saludable intermedio.

De igual manera, todo plan debe incluir un análisis financiero con las debidas proyecciones, que te permitirá darte cuenta si tu negocio es FACTIBLE o para nada realista. Los números no mienten y es mejor enterarse de esto al comienzo, que después de haber perdido valioso tiempo e inversión de recursos.

Lo más recomendable si no tienes idea de cómo desarrollar estos formatos es asesorarse, existen muchas opciones accesibles al emprendedor y microempresario que pueden llevarlo al resultado deseado sin costos prohibitivos.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Boris Wainberg

Consultor, promotor y conferencista en Emprendimiento.

Fundador de PanamaStartups, la comunidad de emprendimiento de Panamá