Las 10 reglas del networking exitoso

En el mundo actual, la estrategia del networking es fundamental para tu desarrollo profesional. Se trata de crear una red de contactos con personas que tienen intereses parecidos a los tuyos, con el fin de aprender, intercambiar, y descubrir oportunidades de trabajo y de negocios que puedan potenciar su perfil laboral.

El networking se construye progresivamente, y puedes hacerlo a través de las redes sociales, especialmente aquellas dirigidas al mercado de profesionales, como LinkedIn; y también en reuniones, eventos, capacitaciones, clubes y asociaciones representativas de tu actividad.

Puedes hacerlo en forma virtual como presencial, e incluso a través de terceras personas que te introduzcan ante las personas adecuadas.

El resultado se obtiene en el tiempo, luego de un proceso permanente, ya que de nada sirve activar una red si desistes al primer tropiezo, o hacer dos o tres contactos y abandonarlo. Es necesario persistir y ensayar caminos alternativos para lograr establecer tu propia red con la que contarás desde ese día en adelante.

Cómo crear una red de contactos profesionales

Para encarar este proceso será necesario:

– Conocer muy bien tu mercado y al que quieres dirigirte;

– Tener las metas claras;

– Un perfil profesional sólido y consistente;

– Ayuda mucho tener tu marca personal establecida;

– Investigar e indagar previamente y en forma constante,

– Y una oferta de valor (lo que tú tienes para entregar a la red) interesante y diferente a lo existente.

Puedes comenzar con los contactos que ya posees, por ejemplo, tus compañeros de estudios, colegas profesionales con los que trabajaste, ex empleadores, tus vecinos y conocidos en general que estén alineados con tu perfil.

Hay una creencia que da a entender que networking se trata solamente de vender y obtener beneficios para uno: nada más alejado de la realidad.

Incluso es contraproducente querer vender de inmediato, sin dar la oportunidad de que la otra persona descubra algo interesante en tu perfil profesional. Recuerda que el objetivo del networking es potenciarse mutuamente.

Ventajas del networking

Si aún estás dudando, verifica estos cinco aspectos para ver si resultan de interés para ti:

Aumenta la visibilidad de tu marca personal, emprendimientos y empresas.

Abre oportunidades que, de otra forma, no conocerías.

Ayuda a pensar diferente, observando hacia dónde van las tendencias.

Potencia tus habilidades de comunicación y empatía.

Contribuye a que obtengas información valiosa de distintas fuentes para luego procesar y crear modelos propios que aumenten la competitividad en tu segmento.

Las 10 reglas para tener éxito en el networking

Para ayudarte a hacer networking he creado estas diez reglas que pueden servir de guía:

DA PARA RECIBIR. Es necesario tener en claro qué vas a aportar a los demás, a través de fomentar la relación durante un buen tiempo. Las personas y empresas están dispuestas a abrir puertas a quienes se ganaron su confianza.

AGREGA VALOR. Este punto es clave, porque todo networking parte de un interés genuino de tu parte por relacionarte, y de la otra para establecer vínculos. Empieza indagando siempre qué necesitan los demás, y no antepongas tu ansiedad por vender o conseguir algo antes de mostrar tu valía.

DEFINE TU SEGMENTO. Como habrás observado, necesitas conectar internamente con tu sentido y propósito de antemano para no desviar tus esfuerzos en el networking. Conocer a las personas implica interesarte por ellos y ayudarlos a conseguir SUS objetivos: esta táctica es prácticamente irresistible para que, luego, te presten atención e incluso te ayuden o aconsejen.

No todas las personas serán un público objetivo, como le llamamos en comunicación. Aprovecha tus diferenciales para conectar en red con quienes sepan apreciarlo. Y no hay un networking igual a otro: necesitas diseñar estrategias diferentes para cada persona. Por ejemplo, no es lo mismo relacionarte con el gerente de una empresa, que con los miembros de la comisión directiva de una asociación profesional, o con head hunters.

TOMA LA INICIATIVA. En este punto quisiera ser enfático: si no te mueves no va a suceder nada. Se trata de generar una red viva, en permanente transformación. Mi sugerencia es que empieces haciendo 5 contactos nuevos por semana presenciales o virtuales, y 5 más por día a través de las redes sociales, siempre en forma personalizada. Todo esto durante un año seguido, y luego evalúa los resultados.

RESPETA EL ESPACIO. No invadas a los demás; en cambio, busca integrarte naturalmente. Recuerda que insistencia no es lo mismo que persistencia, y justamente esa es la cualidad que debes desarrollar en el networking exitoso. También entrénate en aceptar los “no” como respuesta.

Al crear tu red de contactos es necesario que tu honestidad y buenas intenciones estén siempre presentes, por más que otros quizás no se comporten así contigo. Para esto, establece reglas claras; por ejemplo, si quienes hacer una oferta comercial pregunta primero, y, claro está, no quieras aprovecharte de los demás ni tomar ventajas.

AGILIDAD Y NECESIDAD. Como comentaba anteriormente, el networking es un proceso que lleva tiempo. Una vez que se pone en marcha, las interacciones son rápida y ágiles. Para darle un empujón, puedes aprender a detectar las oportunidades de crear un sentido de necesidad, despertando curiosidad, entregando información, invitando, compartiendo.

ENTRÉNATE EN EXPONER TUS IDEAS. Dentro de las habilidades blandas, todas te servirán para hacer networking. Puedes trabajar con mapas conceptuales para organizar tus ideas y la forma de compartirlas con las demás personas. También sugiero que desarrolles distintas estrategias y materiales de presentación, que debe estar actualizado y disponible. El objetivo es conquistar un espacio en ese inmenso mundo de tu red profesional, y destacarte por tus méritos, solvencia y diferenciales.

SOSTÉN LAS RELACIONES. La calidad humana es esencial, por cuanto no se puede hacer networking siendo una mala persona. Busca que tus vínculos sean perdurables, a través de generar relaciones honestas. La autenticidad, que es lo opuesto a crear un personaje de tu rol profesional, es el valor interno que puede ayudarte a hacer vínculos duraderos.

Siguiendo estos pasos podrás establecer una red de contactos profesionales de calidad que potenciará tus competencias y cualidades, y podrás alcanzar más eficazmente tus objetivos en base a tus cualidades, persistencia y determinación.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Daniel Colombo

Facilitador, Máster Coach especializado en CEOs, alta gerencia, profesionales y equipos; comunicador profesional; conferencista internacional y autor de 28 libros.