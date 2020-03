Las Apps que se necesitan para trabajar desde casa están en AppGallery

El manejo del tiempo es una cualidad indispensable para que las personas puedan desempeñarse en ámbitos laborales y personales, y a veces trabajar desde casa puede generar distracciones y estrés que nos dificultan cumplir los objetivos.

Por ello, la compañía tecnológica de origen chino Huawei, comparte las Apps que toda persona necesita para hacer home office (Oficina en Casa) y relajarse en casa que puede descargar directamente desde AppGallery.

1-Workmanager y CamScanner para la productividad: La primera regla para hacer home office es dar seguimiento a cada una de las tareas que necesitas realizar y priorizarlas. El Workmanager es la App que será el asistente al hacer trabajo remoto.

Con esta App se puede ordenar los trabajos pendientes y asignarles prioridad baja, media o alta. También podrán subir sus archivos, categorizarlos en orden de importancia y modificarlos directamente desde la App.

2-CamScanner: Trabajar de manera remota a veces dificulta el envío de archivos en formatos específicos, pero, con esta App se puede escanear documentos firmados y enviarlos en formatos PDF. Entre las grandes ventajas de esta App, es que también respalda los documentos en almacenamiento en nube, sin mencionar la nitidez con la que lleva a cabo los escaneos.

3-InovaFIT: Está disponible para crear rutina personalizada de acuerdo con los objetivos que quiera lograr la persona para sentirte mejor y tomar clases con entrenadores e influencers reconocidos en el mundo fitness.

4-Meditopia para una rutina wellness: Para realizar todas las actividades desde el hogar, recomiendan descarguer esta App, ya que ofrece más de 1,000 rutinas de relajación y meditación que funcionan para toda la familia.

5-En cuanto distracción desde cuando se trabajas desde casa: AppGallery ofrece los mejores juegos para descargar, tales como: Saint Seiya, Tales of Wind y Raise of Kingdoms. Si no se consideras gamer, AppGallery también tiene aplicaciones divertidas como TikTok donde podrán probar su talento al bailar o cantar en un formato completamente nuevo.

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero