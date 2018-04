Las escuelas de fútbol de Panamá: entre inversión y patrocinio

La mayoría de los clubes de fútbol en Panamá no cuentan con los recursos para financiarse, por lo que se necesita de la creación de una ley deportiva que le brinde incentivos fiscales a la empresa privada. Así lo manifestó, Juan Ramón Solís, ex mundialista de la Sub 20 y presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa).

Las declaraciones de Solís se dieron en el foro: ‘El fútbol, una fortaleza organizacional impulsada por la Responsabilidad Social Empresarial’ organizado por Sumarse.

Explica que la realidad es que las empresas que patrocinan un equipo de fútbol lo hacen por responsabilidad social empresarial o porque tienen amistad con el director o dueño del equipo. Sin embargo, cuando el sector privado no ve un retorno de la inversión ese apoyo se vuelve temporal.

Los jugadores de fútbol necesitan tener oportunidades reales para salir adelante como cualquier trabajador y esto va de la mano con una ley deportiva que le brinde a la empresa privada incentivos fiscales”,

Juan Ramón Solís

Actualmente, los jugadores en Panamá no son reconocidos como trabajadores. Esto quiere decir, que no son sujeto de crédito, tampoco cotizan en la Caja de Seguro Social (CSS) y no tiene posibilidad de tener un fondo de jubilación o aspirar a una pensión.

Solís explica que la mayoría de los clubes de fútbol no cuentan con los recursos para financiar los equipos y el entrenamiento de los jugadores.

Por esta razón, aboga por la creación de una ley que reconozca al futbolista como trabajador y que se le brinden incentivos fiscales a las empresas que apoyan este deporte.

De esta manera se le dará una inyección económica a los clubes, y si los clubes están bien; también lo estarán los jugadores”,

Juan Ramón Solís

Fútbol femenino

Mónica Franco, ex jugadora de fútbol femenino y presidenta de Jet Sport Marketing, agencia dedicada al deporte creó el año pasado #Golerinas, un espacio para que las niñas tengan la oportunidad de practicar este deporte.

Argumenta que el camino no ha sido nada fácil, ya que organizar eventos deportivos y de calidad requieren de mucha dedicación y sobre todo de recursos.

Tocar las puertas y que se abrieran costó como todo al principio. La empresa privada nos ha apoyado y ha creído en nuestros proyectos; pero es necesario que apoyen aún mucho más para poder brindarles a los niños y jóvenes de nuestro país mejores oportunidades de desarrollo enfocados en el deporte”,

Mónica Franco

Opina que es importante el apoyo de la empresa privada, porque más que un patrocinio es una inversión a favor del deporte y de todos lo que lo practican, tanto niños como adultos.

Franco revela que el deporte enseña disciplina, organización, compañerismo, valores, entre otras ventajas.

Si invertimos en el deporte le damos una herramienta a la juventud para superarse y salir adelante. El desarrollo del deporte a largo plazo requiere de apoyo financiero de empresas que tengan el deseo de invertir en la juventud”,

Mónica Franco

Apoyo del sector privado

Se debe trabajar en que los clubes de fútbol crezcan y que estén sólidos en el área financiera, que sean autosostenibles y tengan su sede deportiva, explica el ex mundialista Solís.

“Hay que trabajar para que la empresa tenga un atractivo real a la hora de patrocinar [equipos de fútbol] y que no sea un gasto”, aduce Solís.

Joycelyn García, vicepresidenta de Comunicación y Desarrollo de Banistmo- banco oficial y patrocinador de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá- dijo que en algún momento pueden apalancar algunos de sus servicios o productos con el equipo. Sin embargo, asegura que la meta es desarrollar el deporte para que cree un valor agregado.

Se necesitan condiciones, ya sea en el marco de una ley que permita que un chico se eduque y que también se convierta en un jugador de fútbol o en un atleta de alto rendimiento” ,

Joycelyn García

Oportunidad para estudios

Solís también dijo que hay un alto índice de deserción escolar entre los chicos que juegan fútbol, ya que se enfocan en el deporte y olvidan los estudios.

“Cuando se enfrenta a la realidad que vive nuestro fútbol se encuentran con esta pared que lo único que provoca es impotencia y frustración”, advierte.

Comenta que el jugador de fútbol que no tiene estudios la salida fácil es irse al entorno que lo rodea y allí se pierde mucho talento, porque no tienen oportunidad de desarrollarse como persona.