Las Mipymes: Base y corazón de las economías y familias de la región

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son mucho más que unidades de negocios. Son organizaciones de naturaleza empírica, financiadas y gestionadas por el propio dueño, con una planta de empleados que normalmente suele ser constituida por familiares. Son el resultado de la visión de cientos de miles de emprendedores que, motivados por su empuje y sueños, viven dos importantes realidades: 1. están sujetas al devenir socio político y económico de nuestros países, como lo vimos con la pandemia, y 2. son verdaderos dínamos de la economía de un país y de una región.

Si bien el corazón de nuestras economías en la región de América Latina y el Caribe funciona gracias al 99% de las Mipymes que conforman el parque empresarial de la región, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), este segmento palpita, subsiste y evoluciona gracias a los sueños y esperanzas puestas en el día a día de quienes trabajan contra viento y marea e incluso, ante la adversa realidad de una pandemia como la que aun atravesamos, para sacar adelante sus emprendimientos.

Sabemos que las Mipymes son generadoras de empleo, motores de recuperación económica y protagonistas de cambio en las comunidades donde operan. Es por ello, que en Visa creemos que, para contribuir a su fortalecimiento, éstas deben tener acceso a una mayor inclusión digital. Es decir, que cuenten con las debidas herramientas, soluciones y plataformas tecnológicas que les permita resolver eficientemente puntos de dolor en áreas como facturación y manejo de gastos, inventario, ingresos, etc. y también les ayuden a abrir puertas a aquellas que quieran internacionalizarse pudiendo sostener sus procesos de exportación.

Desde Visa hemos trabajado junto a otros participantes del ecosistema de pagos digitales en el Caribe y Centro América para desarrollar soluciones como Tap to Phone, una aplicación de punto de venta descargable en un teléfono Android usando seguridad sofisticada de software para manejar las funciones que tradicionalmente eran controladas en entornos de hardware, como un lector seguro de tarjeta o un dispositivo de entrada de PIN.

Esta tecnología, por ejemplo, es muy positiva en países donde hay miles de vendedores que aún hacen negocios con dinero en efectivo. Esto, a su vez, sabemos que es menos seguro, hace que la contabilidad sea más difícil y limita el alcance de los clientes porque no pueden atender a los clientes que no tienen dinero en efectivo. Los vendedores también pierden la oportunidad de aumentar el monto de la compra y las ventas totales, que es en general un beneficio cuando los clientes usan métodos de pago basados en tarjetas.

Además de esto, la tecnología provee una reducción en el costo de aceptación de pagos electrónicos para el comercio, ya que no es necesario utilizar un periférico ligado al teléfono para la lectura de la tarjeta, como hemos observado en las soluciones de POS convencionales.

En Costa Rica tenemos el caso de la Panadería y Cafetería K&W, la cual al encontrar que el sistema de pago tradicional en el punto de venta (POS) resultaba inconveniente en varios sentidos, como por ejemplo, gastos de alquiler del sistema, retrasos de 24 horas en la recepción de los fondos e informes de transacciones, y que los clientes tuvieran que dejar sus mesas para ir a pagar en la caja en tiempos de pandemia, este año decidió adoptar la aplicación Conexión BP, del Banco Popular, un banco líder a nivel nacional, habilitada por la tecnología Tap to Phone sin contacto de Visa.

Es muy significativo que el comercio haya aumentado sus ventas en un 17% en el primer mes de tener Tap to Phone, en mayo de 2020, y que el crecimiento en noviembre 2021 con respecto a noviembre 2020 haya sido de un 175%. Evidentemente, la solución ha tenido una repercusión muy positiva al crear una mejor experiencia de pago para los clientes y una mejor experiencia de venta para sus empleados, así como un aumento en las ventas, ahorros y la liquidez.

De acuerdo con Kathia Rodríguez, codueña de la Panadería y Cafetería K&W, la solución Tap to Phone sin contacto de Visa “es más rápida que el datáfono. No hay que buscar papel como con el datáfono. Y el dinero llega a la cuenta inmediatamente”.

El sistema brindó flexibilidad al permitir que el personal utilizara sus teléfonos móviles en cada mesa para aceptar pagos con solo un acercamiento de la tarjeta. Y también pueden utilizar los mismos dispositivos tanto en la panadería como en la cafetería.

En Costa Rica más del 70% de los pagos Visa presenciales se realizan utilizando tecnología

sin contacto. La tecnología Tap to Phone de Visa, la cual se lanzó a finales del año pasado, ha aprovechado este impulso para convertirse en la opción de aceptación preferida para pequeñas empresas. Tap to Phone tiene el potencial de permitir a los comercios de diversos sectores de Costa Rica, incluyendo las más de 350,000 microempresas del país, 20,000 tiendas minoristas y tiendas de comestibles, así como negocios no tradicionales – como mercados de granjeros y taxis -, atender a clientes que no llevan consigo dinero en efectivo, según datos del gobierno.

Otro caso interesante y tangible donde Visa ha contribuido al desarrollo de infraestructura de pagos digitales al alcance de nuestras Mipymes, se puede ver en Guatemala, donde junto a la empresa Visanet Guatemala, lanzamos en 2020, la plataforma Visa en Link, la cual se ha convertido en una solución estratégica para muchos comercios que están realizando sus ventas a través de diferentes redes sociales. Gracias a esta solución, estos comercios ahora ofrecen a sus clientes la opción de poder realizar sus compras a distancia y pagar con sus tarjetas Visa a través de un link personalizado, conveniente y seguro.

La plataforma fue desarrollada para complementar las soluciones de transacciones de tarjeta no presente (Card no Present CNP, por sus siglas en inglés) en un ambiente en línea sin fricción donde el tarjetahabiente no necesita registrarse o inscribirse y en todo momento tiene el control de ingresar los datos de su tarjeta. Desde su lanzamiento, y en 2021 la plataforma sigue manteniendo crecimientos de doble dígito mensualmente, a nivel de facturación y transacciones. Entre las cinco principales categorías de uso de la solución se destacan: ventas puerta a puerta, artículos para el hogar, electrónicos y electrodomésticos, talleres de reparación de vehículos y centros educativos.

Sabemos que la pandemia de coronavirus (Covid-19) nos ha traído grandes aprendizajes en todos los niveles. Muchos de ellos aún no se han hecho evidentes porque como en todo, el tiempo requiere de si mismo para desplegar toda su sabiduría. Sin embargo, en algo estamos muy claros, y es del rol crucial que tiene Visa impulsando a miles de emprendedores y comercios a buscar alternativas para hacer frente a los retos y oportunidades que se les ha presentado, así como de adaptarse a trabajar nuevas estrategias comerciales que les permita dar continuidad de sus negocios y la atención a sus clientes sea virtual o de manera presencial. En Visa creemos en el valor de las Mipymes y trabajamos para que continúen marchando en su camino de fortalecimiento e inclusión digital.

Por: Jorge Lemus

Vicepresidente sénior y gerente general

Visa para el Caribe y Centro América