Las mujeres tienen baja participación en las carreras científicas y tecnológicas

En Panamá, según datos de un reciente foro organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), donde se abordó el tema de la igualdad de género en la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), se informó que menos del 40% de las mujeres están en ocupaciones relacionadas con la CTI y menos del 35% poseen empleos en industrias de CTI.

En Panamá no son muchas las mujeres en puestos de liderazgo en CTI, solo hay un 28% de mujeres rectoras de universidades y ninguno de los cinco principales centros de investigación del país está dirigido por una mujeres.

El Diagnóstico sobre Mujeres y CTI en Panamá, estudio realizado en el 2018, que forma parte del proyecto internacional “The National Assessments on Gender and STI”, coordinado por la investigadora Eugenia Rodríguez Blanco, al que se incorporó Senacyt, indica que las mujeres han llegado a ser la mayoría (59%) de las personas con cargos profesionales y técnicos, con una clara tendencia de aumento en los últimos 12 años.

La cantidad de hombres matriculados en estudios superiores en informática duplica la cantidad de mujeres y entre los empleados en ingenierías, los hombres son más del doble.

En algunos de los campos científicos, sobre todo en Ciencias físicas, matemáticas y estadística, así como informática, ingeniería y los campos de industria, producción, arquitectura y construcción se mantiene la división tradicional de género, siendo los hombres la mayoría de los graduados.

Por estas razones, la compañía Microsoft ha creado el programa DigiGirlz, un proyecto que busca exponer, capacitar y alentar a las jóvenes para que continúen rompiendo paradigmas y triunfen en el sector de las ciencias y la tecnología, dio a conocer Milene Martin, gerente general de Microsoft Panamá.

Martin indicó que este programa, que la empresa ha implementado en la región centroamericana, está dirigido a estudiantes de noveno a undécimo año, y busca atraer, involucrar y desarrollar a más mujeres en la academia y en el mercado laboral de las ciencias, la tecnología y la matemática.

Además de visibilizar las ventajas de las carreras tecnológicas y la creciente demanda de estos perfiles en el mercado laboral, DigiGirlz buscará acercar referentes y modelos femeninos para que las niñas consideren estas opciones y planeen su futuro profesional con el horizonte científico y tecnológico presente”, dijo Martin.

Microsoft promueve programas de este tipo para ayudar a corregir la brecha de participación de las mujeres y así lograr una mejor inserción de este género en el mundo laboral de cara a un mundo donde la tecnología se hace omnipresente y donde el mercado laboral estará marcado por la necesidad de profesionales en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Stem, por sus siglas en inglés).

De igual forma, Nicole Orillac, gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung, indicó que la empresa en alianza con la organización Plan Internacional, se ha encargado de proveer oportunidades de estudio y la aplicación de tecnologías a niños y niñas de la región, a través de diversos programas que promueven la igualdad de las niñas y su acceso igualitario a las nuevas tecnologías.

Un ejemplo de esto es la iniciativa Solve For Tomorrow, una competencia nacional entre escuelas públicas que desafía a los estudiantes de sexto a duodécimo grado a demostrar cómo se puede aplicar las materias Stem para ayudar a mejorar su comunidad.

Por otro lado, una forma distinta de aprovechar la tecnología de punta para desarrollar programas educativos, mediante la metodología Stem a través de experiencias de aprendizaje interactivo y con relevancia para los estudiantes en la vida real, es el principal objetivo del nuevo Proyecto Andrómeda, informó Pedro Fábrega, presidente de Knowledge Group.

“Nuestro compromiso es brindar herramientas que permitan a las instituciones académicas preparar a los estudiantes para el mundo del mañana y, es por ello, que el proyecto Andrómeda empodera a los docentes como facilitadores del aprendizaje y equipa a las instituciones educativas con impresoras 3D, visores de realidad virtual, drones y otros dispositivos electrónicos para vincularlos con los contenidos académicos”, explicó Fábrega.

Aseguró que el Proyecto Andrómeda es una plataforma ideal para llevar a las aulas, metodologías innovadoras de enseñanza, que rompen paradigmas educativos y retan a profesores y estudiantes a crear proyectos reales basados en su entorno.

El proyecto le da su verdadera razón de ser a lo que hoy se ve distante o como un juego: Realidad Virtual y Ampliada (RVA), impresoras 3D y drones.

Enseña sus aplicaciones para aumentar la productividad y certeza y pone la mente, es decir, el pensamiento, la percepción, conciencia, criterio a desarrollarse.

A los colegios participantes se les proveen las metodologías necesarias para construir proyectos innovadores utilizando estas tecnologías, en donde los estudiantes junto a sus profesores se sumergen en una experiencia investigativa durante un período de ocho a 10 semanas y elaboran propuestas académicas que integren los temas Stem.

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero