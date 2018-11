Las nuevas tecnologías digitales transformarán el talento y el liderazgo

Gerentes y CFO (chief financial officer) de finanzas deberán reinventar digitalmente sus organizaciones, a través de la adopción de tecnologías emergentes, para crear perspectivas empresariales, de este modo serán más eficientes y generarán nuevas oportunidades e innovaciones.

Se prevé que las nuevas tecnologías digitales transformarán los roles de talentos y liderazgo, desafío que deben asumir las áreas financieras de las empresas.

En el foro Agenda organizado por GBM se analizó el nuevo rol del CFO en las transformaciones digitales de las empresas, así como los retos que deben asumir con la optimización de procesos de planificación a largo plazo, gestión eficiente de presupuesto, pronóstico efectivo, gestión de indicadores, agilidad en el análisis de rentabilidad y consolidación de estados financieros.

Los expositores y panelistas compartieron experiencias de empresas internacionales que han revolucionado su gestión financiera en el marco de su transformación digital.

El 64% de los CEO´s considera que las tecnologías emergentes tendrán un impacto disruptivo en sus negocios en los próximos cinco años, indicó el profesor Rubén Darío Díaz en su exposición Estrategia, Liderazgo y Transformación.

Considera que el verdadero reto es la transformación dual, que implica incrementar el valor del negocio actual mientras se desarrolla de forma simultánea el negocio para la era digital, sin embargo empresas como Amazon han logrado adaptar sus modelos de negocio a este ritmo y han aumentado su valor.

Laura Mendoza abordó el tema Transformación Digital en Finanzas, indicó que varios estudios reflejan que está área continúa confiando en la intuición y utiliza hojas de cálculo para la mayoría de sus procesos de decisión.

Una gran cantidad de organizaciones continúa dependiendo de procesos manuales para apoyar la gestión de desempeño, lo cual se traduce en tiempo insuficiente (se consume tiempo en trabajos tediosos que no generan ningún valor); no hay control del proceso (poco o nada de visibilidad de estatus de cada etapa del proceso de preparación) y no hay confianza en la información (dificultad para hacer seguimientos, identificar cuellos de botella y gerenciar todas las áreas involucradas en proceso).

Estudios de IBM resaltan que solo el 14% de los CFO informan que sus funciones financieras están en un estado tecnológico “optimizado”, con sus sistemas que permiten decisiones basadas en datos.

En una encuesta realizada a 511 CFO y ejecutivos de finanzas senior por el Institute for Business Value (IBV) en colaboración con Oxford Economics, confirmaron que su área tiene un papel mas prominente en los negocios, incluida la aplicación de análisis y la creación de ideas que impactan las decisiones estratégicas de las empresas.

Las áreas de impacto pueden incluir: identificación y evaluación de oportunidades de crecimiento orgánico (83% de los encuestados); análisis de perfiles y valor de clientes (68%), respuesta a cambios en la estrategia y modelo de negocios (67%).

La reinvención digital combina múltiples tecnologías para redefinir las operaciones, basada en una convergencia para apoyar operaciones más inteligentes y la construcción de relaciones profundas con los socios comerciales.

En finanzas la transformación digital involucra un nuevo foco estratégico (nube, blockchain e internet de las cosas); nuevas capacidades (tecnologías emergentes, dispositivos móviles y redes sociales) y seguridad (formas de trabajo).