Las oportunidades para Panamá tras un TLC con China

Panamá puede beneficiarse de la Inversión Extranjera Directa (IED) en diversas áreas, desde tecnología hasta infraestructura, con la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Así lo asegura Diana Salazar, viceministra de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

Panamá y la República Popular China concluyeron a inicios de marzo de este 2018 que es factible negociar un TLC entre ambos países. Ahora se espera, según las autoridades panameñas, que ambas partes inicien las negociaciones a mediados de este año.

Panamá tiene grandes planes de desarrollo que, sin duda, requerirán de socios estratégicos no solo por la capacidad económica de poder desarrollar estos proyectos, sino también por un componente de know how que puede ser aprovechado por Panamá”,