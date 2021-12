Las petroleras insisten en más combustibles fósiles, pese a presión por energía limpia

Una conferencia mundial sobre energía dedicada a las tecnologías del futuro y a las estrategias de baja emisión de carbono comenzó el lunes en Houston, y los principales ejecutivos de las empresas energéticas insistieron en la necesidad de contar con más petróleo en las próximas décadas.

La Conferencia Mundial del Petróleo, de cuatro días de duración, comenzó con los presidentes ejecutivos de los gigantes mundiales Exxon Mobil Corp, Saudi Aramco y Halliburton Co, que promovieron la necesidad de suministrar crudo y gas al mundo, pese a la transición a combustibles más limpios.

La demanda mundial de combustibles fósiles ha repuntado de forma acusada en 2021, con el gas natural ya en niveles prepandémicos y el petróleo acercándose.

A medida que la demanda se ha disparado, las economías de Europa y Asia han tenido que enfrentar la escasez de suministro eléctrico y de calefacción, lo que les ha obligado a limitar la demanda, y los precios se han disparado. Además, numerosos países petroleros no han podido cumplir sus objetivos de producción.

El mundo enfrenta una transición energética aún más caótica”, dijo el presidente ejecutivo de Saudi Aramco , Amin Nasser.

“Asumen que la estrategia de transición correcta está en marcha. No es así. Está claro que no se presta suficiente atención a la seguridad energética, el desarrollo económico y la asequibilidad. Hasta que no se les preste suficiente atención y se eliminen las lagunas de la estrategia de transición, el caos no hará más que intensificarse”, añadió.

Las grandes empresas mundiales, especialmente las europeas, están limitando la exploración y la producción en un intento de pasar al desarrollo de la energía renovable, mientras los gobiernos promueven los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono para hacer frente al aumento de las temperaturas.

Anders Opedal, director general de la noruega Equinor , afirmó que las empresas energéticas tienen la responsabilidad de reducir las emisiones y suministrar energía.

Necesitaremos petróleo y gas durante muchos años, pero con emisiones reducidas”, afirmó.

Exxon reveló el lunes sus planes para conseguir cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en los activos operados en la cuenca del Pérmico de Estados Unidos para 2030, como parte de un plan para reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% a 50% para 2030, en comparación con 2016.

“El hecho es que, en la mayoría de los escenarios creíbles, incluidas las vías netas cero, el petróleo y el gas natural seguirán desempeñando un papel importante en la satisfacción de las necesidades de la sociedad”, dijo en la conferencia Darren Woods, presidente ejecutivo de Exxon.

Voz de América