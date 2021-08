Las tres técnicas del discurso de despedida de Leo Messi

El rostro triste y las lágrimas de Lionel Messi le dieron la vuelta al mundo. La historia de amor entre el 10 y el Fútbol Club Barcelona (FCB) llegó a su fin y era el momento de escuchar las últimas palabras de Leo (como se le conoce popularmente) antes de partir del Camp Nou.

Messi es conocido por su talento como delantero, pero no como orador. Su tono bajo y poca elocuencia se mantuvieron en la conferencia. Reconoció que estaba bloqueado, que no había preparado sus palabras. Sin embargo, los 4:30 minutos de su discurso y el periodo de respuesta desvelaron algunas técnicas indispensables para los voceros de hoy.

Vulnerabilidad: Más allá de las lágrimas, mostró su fragilidad humana. Esto ha sido un…”balde de agua fría, es triste y duro hasta el día de hoy, que estamos asimilando como podemos”. “Siempre amaré este club. Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club”. Se mostró auténtico y real como la situación lo ameritaba y lo esperaban sus fanáticos, sujetos finales de su discurso.

Abrazar la vulnerabilidad es un reto para muchos líderes que se resisten porque lo consideran un sinónimo de debilidad. Aunque el contexto de la pandemia de coronavirus (COVID-19) les ha demostrado lo importante de ser líderes imperfectos; de utilizar en sus discursos el “ser” por encima del “parecer”. Brené Brown lo resume perfectamente: “El poder de la vulnerabilidad”.

Emoción: En las comunicaciones hay que dejar espacio para las emociones. Es lo que mejor conecta, lo que perdura en la mente de la audiencia. Los discursos se suelen cargar de datos. Messi lo pudo hacer con sus estadísticas llena de copas, ligas, goles y premios, tenía mucho material.

Su decisión fue revivir su historia de amor y valores en el FCB…”crecí con los valores de esta casa, de manejarme con humildad y respeto”. Incluso aprovechó para revivir en el corazón de sus fans su debut en el club como su mejor recuerdo…“el momento en que el sueño se hizo realidad”.

Por supuesto, no faltó su propio storytelling: “Llegué con 13 años, siendo muy chiquito. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos”. Se trata no solamente del fin de su carrera en Barcelona, sino de su vida familiar en la ciudad que lo acogió. Eso era parte de la historia que quería contar a sus fanáticos.

Mensajes

Detrás de la salida de Leo del club de sus amores hay una historia larga y compleja, por eso muchas de las preguntas buscaban desvelar, ¿qué ocurrió a último minuto?, realmente. Su ceño fruncido indicaba que el tema le incomodaba, pero se enfocó en trasladar sus mensajes de manera constante.

“Yo sí hice todo lo posible”, “de mi parte también hice todo lo posible para quedarme, porque quería quedarme”, “nunca mentí, siempre he ido de frente”, “fue transparente”. La técnica de la repetición fue clave, además de ser conciso y no sobre explicar los hechos. Este es otro error común en los voceros, que, a pesar de su entrenamiento, se concentran en contestar preguntas, sin transmitir sus mensajes. Además, de abusar de los detalles innecesarios que hacen perder fuerza al relato central de su historia.

Como buen delantero, Messi demostró su habilidad para quitarse de encima preguntas incómodas, meter goles con sus mensajes, sencillos, pero profundos. Además, de brindar al espectador un momento mágico, emocionante, humano y cercano, que al final debe ser la habilidad de todo líder y vocero.

Por: Margorieth Tejeira

Directora de Crisis

LLYC Panamá