Ley de Leasing inmobiliario debe garantizar seguridad jurídica y venta de la propiedad

Blindar con garantías jurídicas la negociación bancaria, definir con claridad la administración de la propiedad y garantizar la compra final del bien, son aspectos presentes en la definición del proyecto de la ley de leasing inmobiliario, que se espera de salida a un inventario de viviendas que oscila entre las 3,000 y las 3,500 unidades.

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac), el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda) y la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), han advertido sobre la urgencia de atender esta realidad del mercado panameño.

Elisa Suárez de Gómez, presidenta de Convivienda, dijo en su momento a Capital Financiero que parte de este excedente se vincula con la pérdida de empleo y, por tanto, de la capacidad de endeudamiento, en particular en el segmento de $60,000 a $90,0000, el cual corresponde a la clase media panameña.

La actual administración del presidente Laurentino Cortizo interpretó la inquietud del sector e incluso en el primer Consejo de Gabinete convocado por el mandatario y que se celebró en el área de Divisa, provincia de Herrera, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Inés Samudio, anunció el interés de poner en marcha el programa de leasing inmobiliario, “para facilitar a la población un acceso a la vivienda de manera más eficiente sin tener que depender de una hipoteca”.

Luis Pimentel, presidente de la junta directiva de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), reconoce que esta ley necesita más consulta, “no es fácil de redactar y mucho menos de implementar”, pero sí confía, de lograrse su aprobación, en promoverla en la Expo Inmobiliaria Acobir 2021.

El presidente de Acobir resaltó que hay varios temas a considerar, pero en particular las garantías jurídicas que deben ser concedidas a la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), en tanto el banco es el dueño de las unidades.

El espíritu de la ley busca colocar esas unidades inmobiliarias, apoyando a quienes no califican al préstamo hipotecario “o quieren entrar en un alquiler en lugar de una compra directa, porque no están seguros si los trasladarán a otro país o necesitan mejorar su situación para poder acceder” al financiamiento, señala Pimentel.

Pero, advirtió, si esa persona no cumple con los acuerdos contemplados en el leasing y no hay suficientes garantías, a la banca no le interesará el negocio “y es uno de los principales aspectos que debemos mejorar”.

Otro tema en discusión, es quién hará el negocio, “si serán los bancos o se contratarán compañías especializadas porque este tipo de negocio lleva una segunda fase que es la administración de la propiedad. Hay que regularizar los servicios terciarios que estarían dentro de la nueva ley”, dijo el presidente de Acobir.

“Pagar para que el bien sea tuyo es la lógica del leasing inmobiliario”, subrayó Pimentel, quien aclaró que la idea no es alquilar para siempre y es otro aspecto a considerar.

El tiempo será un factor importante para generar condiciones atractivas en el comprador, darle seguridad al banco y que salga del inventario del promotor”, enfatizó Pimentel.

De acuerdo con la abogada Jhoanna Massiel Fong, de Sucre, Briceño & Co., en texto de su autoría, “la celebración de un leasing inmobiliario tiene como objetivo que el bien inmueble objeto del contrato sea la residencia principal del arrendatario”.

De igual modo, “las sumas pagadas en concepto de cánones de arrendamiento son aplicadas al precio de compraventa del inmueble” y, de acuerdo con el anteproyecto de ley, afirma Fong, “el plazo del contrato de arrendamiento no debe ser menor a siete años”.

Pimentel señaló que la Ley de Leasing Inmobiliario se debe diferenciar de la práctica de la opción a compra.

“De manera típica la opción a compra la maneja de manera directa el dueño de la propiedad, no el banco ni el promotor. Ante esta sobreoferta, muchas promotoras ofrecen el alquiler con opción a compra. De manera usual, el 50% del pago en concepto de alquiler sirve para el abono inicial”.

“El exceso de propiedades debe ser tratado de una manera eficiente para que el dinero de la venta vuelva a ingresar al negocio inmobiliario y reinvertirse en otros proyectos, impactando el ciclo de la construcción inmobiliaria que tiene en la generación de empleo un componente importante”, subrayó el presidente de Acobir.

Datos de Acobir indican que en el tramo julio-diciembre de 2019, sobre el 100% de cierres residenciales, el 58% correspondió a alquileres y el 42% a ventas, cifras que demuestran el potencial del mercado de alquiler.

El presidente de Acobir indica que una ley de este tipo está llamada a beneficiar al llamado biosistema inmobiliario, con sus tres principales componentes: El consumidor, la industria (inmobiliaria y construcción) y la banca, impulsando la reactivación de la economía nacional.

Confía que en este 2020 opere la transición, se revierta la desaceleración del mercado y entre las nuevas políticas de reactivación económica nacional y de manera adicional, la ejecución de obras como el Cuarto Puente sobre el Canal y la Línea 3 del Metro de Panamá, se pueda llegar al 2021 con otros indicadores más robustos para el sector.

José Ramón Icaza, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), en el reciente foro de Capital Financiero, afirmó que en el año 2019 se comercializaron 10,528 unidades, mientras en 2018 se vendieron 12,185. Incluso, en 2018 el sector construcción creció 3.2% pero de manera fundamental por obras de infraestructura pública y privada, más no debido “al crecimiento de las obras residenciales o no residenciales”.

Violeta Villar Liste

violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero