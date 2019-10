LG y la Fundación Sangre Panamá tendrán jornada de donación de sangre

La empresa de tecnología LG, en conjunto con la Fundación Sangre Panamá tendrán una jornada de donación de sangre el próximo martes, 15 de octubre.

La cita es a partir de las 9:00 a.m. en las oficina de LG Business Center, en Marbella.

De acuerdo cifras oficiales de la Organización Panamericana de la Salud -0PS- un donante de sangre puede salvar hasta cuatro vidas.

“Estimular la ejecución de esta práctica voluntaria enfrenta importantes retos en todo el territorio nacional”, manifestaron

La empresa extiende una cordial invitación para que el público participe junto a familiares y amigos de esta loable iniciativa en calidad de donante.

Para tales fines debe tener en cuenta:

Edad entre 18 y 65 años.

Peso superior a 110lbs. o 50Kg.

6 meses de estadía en Panamá (sin viajar).

No haber consumido alcohol en las últimas 24 horas.

Las damas no deben de estar en periodo menstrual, lactando o embarazadas.

Debes de sentirte bien, no sentir dolor o sentirse refriado.

Debes de alimentarte antes de realizar el proceso de donación.

Luego de donar no debes de hacer ejercicios físicos fuertes en 6 horas.

Luego de donar debes de alimentarte regularmente y tomar abundantes líquidos.