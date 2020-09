Licitación de nuevo proyecto de Saneamiento de Panamá y San Miguelito atrajo a 21 empresas

Un total de 21 empresas participaron de la visita de campo y reunión de homologación de la Licitación para los “Servicios de Operación, Mantenimiento y Mejoras de Infraestructuras del Sistema de Alcantarillado, Colectoras e Interceptores, Sistema de Bombeo Sanitario y Sistemas de Tratamiento en los Distritos de Panamá y San Miguelito”.

Así lo reveló el Rafael Díaz, coordinador general del Programa Saneamiento de Panamá, quien explicó que a través de este contrato se continuarán prestando los servicios de operación y mantenimiento para la infraestructura construida a través del Programa Saneamiento de Panamá y el apoyo a la gestión del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para la red de alcantarillado sanitario de Panamá y San Miguelito.

Este contrato que va a beneficiar aproximadamente a 1.5 millones de habitantes residentes en 26 corregimientos del distrito de Panamá y 9 corregimientos del distrito de San Miguelito, está valorada en $158.7 millones y tiene un tiempo de duración de los trabajos de 5 años”.

Durante la homologación se brindó a las empresas interesadas en participar en esta licitación una breve explicación del alcance de los trabajos a realizar y se atendieron dudas y consultas sobre sobre los términos del contrato.

Para el próximo día 29 de octubre a partir de la 9:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. se estarán recibiendo las ofertas para esta licitación de forma virtual/presencial y a las 11:00 a.m. se dará la apertura de las ofertas técnicas-económicas, en el Salón Matías Hernández, de la Coordinación General del Programa Saneamiento de Panamá.