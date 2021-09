Líderes del mundo rinden tributo a las víctimas del 11-S

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha presidido este sábado la ceremonia en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en un acto en Manhattan en el que también han participado los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton.

El Monumento Nacional 11 de Septiembre ha acogido un emotivo minuto de silencio coincidiendo con la hora a la que impactó el primer avión contra la Torre Norte del World Trade Center a las 8.46. Se han guardado otros tres minutos de silencio a las 9.03, a las 9.37 y a las 9.59 horas.

Después, Biden se ha desplazado a Queens y posteriormente viajará a Shanksville, Pensilvania, donde se estrelló el Vuelo 93, siniestrado después de haber sido secuestrado con la intención de estrellarlo contra el Capitolio.

Familiares de las víctimas han leído todos los nombres, una ceremonia recuperada después de que en 2020 se suspendiera debido a la pandemia de la COVID-19. Después, Bruce Springsteen ha interpretado la canción ‘I’ll See You In My Dreams’.

El viernes, Biden publicó un video en el que se honra a los muertos o heridos en los ataques, a sus familias y a quienes trabajaron para rescate. Llamó a la unidad nacional.

El expresidente George W. Bush y su esposa, Laura Bush, estuvieron este sábado en el sitio conmemorativo del 11 de septiembre en Shanksville, Pensilvania, donde el vuelo 93 de United Airlines se estrelló.

Bush, quien era el presidente de Estados Unidos al momento de los ataques, aludió a la amenaza del terrorismo interno: “Hemos visto una creciente evidencia de que los peligros para nuestro país pueden provenir, no sólo a través de las fronteras, sino también de la violencia que se acumula en el interior”, dijo Bush.

“Hay pocas coincidencias culturales entre los extremistas violentos en el extranjero y los extremistas violentos en casa … son hijos del mismo espíritu inmundo, y es nuestro deber permanente enfrentarlos”, afirmó.

Bush también pidió la unidad en medio de una creciente división política en Estados Unidos.

“Cuando se trata de la unidad de Estados Unidos, esos días parecen distantes de los nuestros”, dijo. “La fuerza maligna parece actuar en nuestra vida en común … gran parte de nuestra política se ha convertido en un llamamiento desnudo a la ira, el miedo y el resentimiento”, afirmó.

El secretario general de las Naciones Unidas y la reina Isabel de Reino Unido emitieron declaraciones el sábado para conmemorar el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos que mataron a casi 3.000 personas.

El secretario de la ONU, Antonio Guterres, dijo que se trata de “un día sombrío” que se ha grabado en la memoria millones de personas en todo el mundo.

“Un día en el que los terroristas se llevaron casi 3.000 vidas de más de 90 países en ataques cobardes y atroces en Estados Unidos de América. Miles más resultaron heridos”, afirmó Guterres.

El máximo responsable de la ONU envió un mensaje a las familias que perdieron a sus seres queridos “mis pensamientos están con las víctimas y sus familias”.

Rendimos homenaje a los supervivientes “que han tenido que superar las cicatrices físicas y emocionales para seguir adelante con sus vidas”.

“Honramos a los socorristas que se pusieron en peligro, y muchos de ellos hicieron el máximo sacrificio, ejemplificando la humanidad y la compasión que el terrorismo busca borrar”, recordó.

Guterres agregó que algo que se recuerda de aquel momento es “la solidaridad, unidad y determinación” de hace veinte años por la comunidad internacional, “apuntando a un futuro sin terrorismo”.

“Hoy, nos solidarizamos con la gente de la ciudad de Nueva York, los Estados Unidos de América, así como con todas las víctimas del terrorismo en todo el mundo. Nos volvemos a comprometer a trabajar juntos para defender sus derechos y necesidades”, zanjó.

Otros líderes responden

El primer ministro británico, Boris Johnson, también, dirigió un mensaje recordando a las casi 3.000 víctimas, al tiempo que habló de los conceptos universales de “libertad” y “democracia”.

“(…) mientras los terroristas impusieron su carga de dolor y sufrimiento, ahora podemos decir, con la perspectiva de 20 años, que no lograron quebrantar nuestra fe en la libertad y la democracia”, sentenció Johnson en un video por medio de un tuit.