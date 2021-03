El establecimiento de límites o topes a las tasas de interés resultaría perjudicial para la estabilidad del sistema financiero, señaló el superintendente Amauri A. Castillo, quien acudió al Pleno de la Asamblea Nacional a responder el cuestionario enviado por los diputados sobre algunos temas relacionados con el rol de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), la situación del sistema bancario, subsidios, entre otros.

El sistema bancario cuenta con una buena liquidez que asciende a 65% y un robusto nivel de adecuación de capital (solvencia) de 15.7%, índices que se sitúan cerca del doble requerido por el régimen bancario, lo que históricamente ha sido señal de prudencia financiera del sistema, afirmó el superintendente de Bancos de Panamá, afirmó.

Castillo reconoció, sin embargo, que los resultados financieros del 2020 no serán los mejores en términos de rentabilidad, y así lo demuestra la caída de las utilidades del CBI en 839 millones de dólares o un 45%, «el sistema bancario no es ajeno a las dificultades y desafíos que presenta nuestra economía, no es inmune, y las cifras así lo reflejan».