Lincoln celebra un Siglo en el mercado mundial, anticipa un futuro conectado y electrificado

El 4 de febrero de 1922, Henry Ford, con el apoyo de su esposa Clara y su hijo Edsel Ford, compró The Lincoln Motor Company al distinguido inventor e ingeniero automotriz Henry Leland por $8 millones.

La transacción puso en marcha la creación de una icónica marca de lujo estadounidense.

“Estamos en un momento decisivo de nuestra historia. Miramos hacia atrás en el pasado de Lincoln y encontramos inspiración para el futuro y para reflexionar sobre lo que hemos logrado, manteniendo un equilibrio entre los valores fundamentales de la marca y redefiniendo nuestros vehículos y experiencias para la próxima generación de clientes de lujo”, dijo Joy Falotico, presidenta de Lincoln.

El momento de nuestro centenario no podría ser más ideal a medida que avanzamos hacia un futuro electrificado y guiamos la marca hacia los próximos 100 años”.

Y mientras la marca celebra su 100 aniversario y su pasado histórico, también se enfoca en un futuro emocionante. Lincoln se compromete a ofrecer una línea única de vehículos eléctricos y servicios conectados que crean experiencias confortables para sus clientes.

“Con estilo clásico, forma y función que se han convertido en el sello distintivo de la marca, hay algo muy especial en Lincoln”, dijo Jim Farley, presidente y principal oficial ejecutivo de Ford.

“A medida que avanzamos hacia un futuro eléctrico con tecnologías y experiencias conectadas, estoy muy emocionado de seguir la trayectoria global de la marca cuando comience su segundo siglo”.

Un siglo de innovación

Gran parte del éxito que experimentó la compañía desde el principio se atribuye a la influencia de Edsel Ford, quien se desempeñó como presidente de Lincoln desde poco después de la adquisición hasta su muerte en 1943. Su ambición se resume mejor en sus propias palabras famosas: “Mi padre hizo los vehículos más populares del mundo; yo quiero hacer los mejores”.

Edsel priorizó el diseño y el estilo, al mismo tiempo que hizo que la personalización fuera asequible, lo que le permitió ofrecer precisión y rendimiento en un conjunto ejecutado de forma maravillosa, con un precio alcanzable.

La creencia de que un automóvil podría ser algo más que un medio de transporte fue fundamental para el ascenso de Lincoln.

En 1936, la compañía presentó el Lincoln Zephyr, el primer vehículo de precio intermedio de la marca que presentaba un diseño aerodinámico y un bonete tipo “cocodrilo”. En 1939, el Lincoln Continental debutó como un vehículo de uso personal, convirtiéndose instantáneamente en un clásico del diseño y estableciendo rápidamente el segmento de automóviles de lujo personales en Estados Unidos.

En 1952, el hijo de Edsel, William Clay Ford, fue nombrado gerente de operaciones de productos especiales, a cargo de los ingenieros y diseñadores que planeaban el sucesor del Continental, el Lincoln Continental Mark II, considerado por muchos como uno de los mejores autos jamás construidos.

A lo largo de los años, Lincoln ha sido pionera en múltiples características nuevas e innovaciones, y continúa presentando avances en la actualidad. Algunos momentos más notables en su historia incluyen:

1955: Lincoln presenta el Mark II en las salas de exhibición

1961: Lincoln estrena puertas de autocar (coach doors) en su Continental

1977: El abre-puertas de garaje integrado montado en la visera debuta en Lincoln Versailles

1980: Velocímetro, indicador de combustible y centros de mensajes se vuelven eléctricos, se introduce la entrada sin llave

1987: Debuta la tracción delantera

1994: Se introduce la memoria para la posición del asiento y el espejo a través de un transmisor remoto

2010: Lincoln lanza su primer vehículo eléctrico híbrido: el MKZ Hybrid

2017: Lincoln revela el concepto Navigator, transformando el futuro del SUV insignia con un diseño completamente nuevo y características innovadoras que incluyen asientos con opciones para 30 posiciones

2018: Lincoln celebra el 80 aniversario del Continental y presenta la edición especial Continental Coach Door

2018-19: Tonos de alertas grabadas por la Orquesta Sinfónica de Detroit; Lincoln lanza los nuevos SUV Lincoln Aviator y Corsair

2021: Lincoln presenta el primer sedán producido localmente para el mercado chino en Auto Guangzhou, el nuevo Lincoln Zephyr, lo que avanza en el lenguaje de diseño de la marca.

Redefiniendo la marca Lincoln

Durante un siglo, Lincoln se ha centrado en las innovaciones con visión de futuro, al tiempo que mantiene sus valores fundamentales que mantienen los productos de la marca frescos y atractivos.

La introducción del Navigator de cuarta generación en 2018 fue fundamental para un repunte en la dirección de la marca. Una combinación de lujo moderno y tecnología innovadora, incluido el debut de los asientos con 30 posiciones en el nuevo SUV insignia, viajes de primera clase mejorados para familias, lo que dio inicio a un resurgimiento que Lincoln continúa promoviendo hoy.

El impulso continúa con la introducción de nuevos productos y servicios. Este año verá el lanzamiento de un nuevo Navigator, elevando el santuario de la marca con nuevas características exclusivas, incluida la tecnología de asistencia al conductor de manos libres ActiveGlide.

Lincoln ha tenido éxito en China con la producción local de vehículos como el Corsair, que logró ventas récord en todo el año superando las 50,000 unidades en 2021.

El otoño pasado, Lincoln presentó su primer sedán de producción local, el totalmente nuevo Lincoln Zephyr, en Auto Guangzhou. Con más de 3,100 pedidos anticipados, el muy esperado Zephyr es un ejemplo de cómo la marca presenta el lujo estadounidense a una nueva generación de clientes más jóvenes en China.

Lincoln está avanzando en la experiencia conectada para los clientes en China, ya que Lincoln Way 2.0 presenta One ID, una herramienta digital que ofrece acceso continuo a todos los puntos de contacto digitales de la marca en un solo paso. Además, Lincoln ha abierto el primer Centro de Experiencia Lincoln Way 2.0 en China. Este nuevo centro ofrece una experiencia digital inmersiva para el creciente mercado de la marca.

Marcando un siglo de diseño e innovación

Los principios fundamentales que convirtieron a Lincoln en una marca de lujo estadounidense son evidentes en los vehículos, servicios y experiencias actuales, impulsando el espíritu de Lincoln durante más de 10 décadas y de ahora en adelante.

A medida que la marca mira hacia el futuro, Lincoln se enfoca con precisión en el avance de su ADN Quiet Flight hacia un futuro electrificado y conectado. Para 2030, tendrá una cartera completa de vehículos conectados y electrificados a nivel mundial.

A través de las redes sociales y página web de Lincoln se podrá disfrutar de un año completo de celebración, incluidas historias y galerías que muestran un siglo de diseño e innovación, al tiempo que se ofrece un vistazo al próximo capítulo en la historia de la marca.