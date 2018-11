Los clusters permiten a las empresas mejorar su competitividad

La Ciudad del Saber en Panamá fue sede del 11° Congreso Latinoamericano de Clusters (Clac) de la Red TCI Network que tuvo por lema ‘Liderazgo para la innovación y competitividad de América Latina: estrategias de desarrollo territorial basadas en clusters’.

Durante el evento que se desarrolló desde el 21 al 23 de noviembre participaron expertos y agencias de desarrollo de clusters e innovación líderes a nivel mundial.

Entre los invitados a esta actividad y que formó parte de la organización de este congreso estuvo Luis Oliver Torres, coordinador del Capítulo Latinoamericano de TCI Network (la red global de profesionales para la competitividad, los clusters y la innovación).

Torres tiene una especialidad como Desarrollador Económico por el International Economic Development Council (IEDC) y The Economic Development Institute de Oklahoma State University.

El experto conversó con Capital Financiero sobre los principales retos que enfrenta Panamá y la región para el desarrollo de clusters, cómo ayudan al desarrollo económico de un país y a qué debe apostar el istmo canalero.

En base a su experiencia, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el desarrollo de clusters en Panamá y la región?

Es importante entender la dinámica territorial del país, siendo uno de los puntos neurálgicos para el comercio internacional, ha contado con grandes oportunidades para potenciar diversas actividades económicas alrededor de la logística, el comercio y los servicios.

Por tanto, el trabajo que se ha venido realizando en la conformación de las comisiones de competitividad del país, que vienen a mejorar la interacción público-privada para potenciar el desarrollo a lo largo de Panamá será crucial para que ello impulse un ecosistema en donde los clusters puedan ser mecanismos de dinamización de las empresas que en cada región del país se puedan gestar.

¿De qué forma los clusters ayudan al desarrollo de la economía de un país?

Hemos visto con la experiencia de distintos países en Latinoamérica y del mundo, precisamente a través de la Red TCI, que la clusterización es un mecanismo que permite a las empresas de un territoriomejorar sus condiciones de competitividad.

La articulación de empresas a través de los clusters con el objetivo de mejorar las condiciones de su entorno para ser más competitivas, sin duda no sería posible si cada de estas empresas lo hicieran por sí mismas.

Por ello, hay evidencias claras de cómo la asociatividad mediante este mecanismo ayuda a que los distintos actores del desarrollo que regularmente llamamos cuadruplehélice (gobierno, empresas, academia y sociedad) trabajen de manera coordinada y articulada con la intención de exponenciar sus capacidades.

Sin duda la aglomeración de este tipo de iniciativas en distintos sectores o segmentos de la economía, ayudan de manera agregada a contar con economías regionales fuertes y por ende suman al desarrollo y competitividad del mismo país.

¿A su juicio a qué debe apostar Panamá?

Durante el año, hemos venido observando lo que Panamá ha hecho. Sin duda, el país debe seguir fortaleciendo sectores como el logístico y el financiero y podrá generar condiciones de mayor posicionamiento internacional.

Una apuesta adicional que seguramente habrá de hacerse es la de articular esos beneficios a lo largo y ancho del país.

Por ello vemos a las comisiones regionales de competitividad que se han venido construyendo como mecanismos ideales para lograr identificar nuevas áreas de oportunidad.

¿Cuál es la situación actual de los clusters en América Latina?

En América Latina sin duda se ha venido impulsando fuertemente este tipo de procesos durante los últimos 15 años; organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF- Banco de Desarrollo de América Latina- y otros incluso han dirigido esfuerzos e inversiones importantes para impulsar procesos de clusterización en América Latina.

En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, se han financiado mecanismos de articulación productiva a través de iniciativas cluster y en cada caso el resultado fue distinto.

Esto se debe al grado de involucramiento de los actores de los proyectos impulsados por los gobiernos locales; siendo los gobiernos, los principales impulsores de estas inciativas y la falta de apropiación de la estrategia por parte de los empresarios que participan, hace que a lo largo del tiempo la iniciativa reduzca fuerza, ya sea por el cambio de la política pública o bien por el cambio de prioridades de las empresas participantes en los procesos de clusterización.

En este sentido hoy en día hay claros ejemplos de países como Colombia, México e incluso Chile en menor medida, donde existen iniciativas cluster que vienen trabajando con más de 10 años y que hoy en día son referentes y casos de éxito a nivel Latinoamericano.

¿En qué se basa el éxito de un cluster?

Lo más importante sin duda es el compromiso y el involucramiento de las empresas; una iniciativa cluster no puede ser impuesta u orquestada desde el gobierno o la academia, en donde éstos podrán ser facilitadores, habilitadores e incluso impulsores activos de los clusters, pero si las empresas no están convencidas de que es necesario charlar sobre los aspectos que juntas pueden mejorar no solo al interior, sino en el entorno, será complicado tener éxito en una iniciativa de este tipo.

En segundo plano viene la claridad de los objetivos y las estrategias, no existen clusters buenos o malos, o exitosos o no exitosos.

Hay clusters sin liderazgos o con liderazgos y clusters con estrategias claras o con estrategias difusas.

¿ Qué casos de éxito de clusters tanto en Panamá como en la región puede mencionar?

Las Comisiones Regionales de Competitividad que se han venido construyendo son un claro ejemplo de mecanismos articuladores de un territorio, que sin duda traerán beneficios por el diálogo y la discusión de temas importantes para cada región del país, creo que estas serán cruciales para lograr impulsar instrumentos que permitan a las empresas mejorar en su entorno.