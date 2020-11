Los emprendedores frente al COVID-19: Impacto, oportunidades y redes de mercadeo

La pandemia de coronavirus (COVID-19) ha provocado estragos en la economía panameña y del mundo, precipitando desde caídas en Wall Street, hasta el cierre de corporaciones completas.

Toda esto ha dejado a miles de personas en el mundo sin empleo y con deudas que se siguen acumulando. Ingresos económicos que han mermado, sumado a los despidos y el confinamiento, ha impactado aún más una época en donde se tienen limitadas salidas, y donde hay peligro de muerte debido a un posible contagio de COVID-19. Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer?

Muchas personas han decidido emprender, y los panameños entran en esta fantástica jugada.

Donde algunos solo ven desesperanza, muchos han visto oportunidades, y aunque las ideas para emprender se ven limitadas por la pandemia, muchos han encontrado la manera de ajustarse a las restricciones y a la “nueva normalidad”.

Estos emprendedores han destacado por su creatividad y por convertir una crisis en una visión de negocio y el Internet, que llega a casi todos los rincones del planeta, ha sido un gran aliado para ellos. Sin embargo, es evidente el impacto que ha tenido esta pandemia de COVID-19 en los nuevos proyectos.

No resulta nada fácil mantener a flote un negocio en estos tiempos tan difíciles y en muchas ocasiones hay que empezar desde cero o reorientar las empresas para que puedan prevalecer.

Además, no fueron solo algunas personas quienes tuvieron que adaptarse; en general, todo el planeta tuvo que tomar medidas económicas, por lo que se beneficiaron los servicios de delivery, talleres y clases online, nuevas líneas de productos de higiene (jabones, gel antibacterial, guantes, tapabocas, caretas, overoles, etc.) y redes de mercadeo, etc.

Todos estos esquemas de negocio usan las redes sociales para más que entretenerse. Es así que las grandes cadenas de comida rápida, como McDonald´s, Burger King y KFC, entre otros, han optado por la opción de delivery tercerizado o propio, para ajustarse a estos tiempos de confinamiento.

Durante la cuarentena la demanda de comida a través de aplicaciones aumentó.

Otro ejemplo de cambios significativos durante la pandemia es la plataforma de Instagram, que agregó nuevos stickers en solidaridad con pequeños empresarios, donde se pueden ver los pedidos de comida y apoyo a negocios locales.

En este punto, toda cuenta de Instagram que deseara enviar o vender algún producto, tiene la opción, no solo de armar su tienda en línea, sino también de configurar su medio de envío con aliados comerciales, y etiquetar a ese negocio local al cual se desea ayudar. Instagram pasó de ser una plataforma social, a ser una mucho más comercial.

Algo similar ocurrió con la plataforma de Facebook, donde miles de personas comenzaron a crear sus tiendas en línea y aprovecharon el marketplace para promocionar y vender sus productos desde la comodidad del hogar.

No solo las redes sociales se congestionaron; también lo hicieron las redes de mercadeo, que promocionan y venden productos. Muchas marcas, como Avon, Herbalife, Omnilife y Natura, sacaron ventaja de esta pandemia para crecer estratégicamente con sus productos y también acapararon el mercado de las plataformas virtuales con sus negocios multiniveles.

La industria tuvo que adoptar rápidamente alternativas tecnológicas para potenciar las ventas en línea y aplicar el teletrabajo, lo cual benefició a muchas personas, que, debido al confinamiento, se convirtieron en sus propios jefes.

Y así es como ha llegado una nueva forma de trabajar y de comunicarse; son los negocios digitalizados en donde se ve más iluminada la oportunidad de desarrollo para los emprendedores que consiguen subsistir a las secuelas financieras.

Muchas personas sobresalen y sacan adelante proyectos que son innovadores; día a día surgen nuevas iniciativas y muchísimas personas que logran soluciones para sus diseños y proyectos: Un amigo, un vecino, un familiar aparece con una idea interesante y da una respuesta positiva en el comercio.

El desafío como país tal vez está en establecer normas y desarrollar alternativas de financiamiento para que los nuevos emprendedores desarrollen sus ideas y consoliden sus negocios.

Los emprendimientos deberían ser creados para que las personas muestren sus habilidades y destrezas al mundo, para ir más allá de ser un intento de sobrevivir a una crisis económica. Sin duda, debemos estar conscientes que llegará una nueva realidad, pues habrá un impacto inminente en las finanzas y los gastos, secuelas del COVID-19, que afectarán tanto la oferta como la demanda.

Ante esta realidad el Estado panameño debería plantear soluciones ante las situaciones de desempleo que atrajo la pandemia y facilitar de alguna manera el financiamiento a los emprendedores que deseen seguir adelante con sus pequeñas y medianas empresas (Pymes) y ayudarlos a sobrevivir luego de todo este caos económico.

Y es que aunque Panamá tiene un lugar estratégico en el mundo gracias a su Canal interoceánico y la plataforma logística que lo rodea, algo que seguramente nos facilitará recobrarnos de la crisis financiera más rápido que otros países, los emprendimientos son un nuevo sector de innovación para la economía, algo que va creciendo a nivel mundial.

Debido al estado de confinamiento, invertir en el servicio al cliente es algo que se debería reforzar; acercarnos más a ellos, no con respuestas automáticas, ni correos electrónicos, sino con personas de carne y hueso, que puedan escuchar y atender sus peticiones.

También invertir en las redes sociales, pues el nuevo comercio se está desarrollando en el ciberespacio, y qué mejor herramienta para hacer publicidad que las redes sociales.

Alba Marian Betancourt Rojas

Estudiante de Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Gerencia Estratégica

Universidad Interamericana de Panamá (UIP)