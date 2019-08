Los emprendedores no pueden conformarse con el mercado local

Con la historia de éxito de Facebook que erigió su imperio apalancado en millones de usuarios, hoy muchos bancos han entendido que organizar y apoyar a sus clientes en una comunidad digital para que sus emprendimientos sean exitosos, redunda en beneficios de ellos mismos y, además, fideliza a un cliente cada vez más exigente.

Con esta visión, Credicorp Bank creó, hace dos años, la Comunidad Digital Credicorp (CDC), para que los emprendedores se conozcan entre sí, establezcan alianzas, reciban servicios de asesoría, productos bancarios, mercadeo y logística, y mediante el e-Commerce (comercio electrónico) se conviertan en jugadores locales e incrementen su facturación.

La mente detrás de esta estrategia es Raquel García Sitton, subgerente de e-Commerce de Credicorp Bank, quien tiene más de 22 años de experiencia en estrategia digital.

García Sitton conversó con Capital Financiero sobre la necesidad que el emprendedor panameño deje de pensar localmente y amplié su mentalidad a escala global, utilizando el comercio electrónico y estableciendo alianzas estratégicas con empresas locales y globales.

Y es que el comercio electrónico está abriendo nuevas oportunidades a los emprendedores panameños, quienes, al tener sus productos en una vitrina digital, empiezan a recibir pedidos de otros países a través de redes sociales o páginas Web.

Es por eso que la también presidenta de la Cámara Panameña de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (Capatec), recomienda a los emprendedores crear su propia página Web, que permite utilizar diversas formas de pago y, además, sugiere iniciar una estrategia nacional para que los emprendedores ingresen al mundo digital. El m-Commerce o comercio móvil seguirá creciendo, generando oportunidades para los emprendedores panameños.

De hecho, para el 2020, más de 5,000 millones de personas (el 70% de la población) estarán conectadas por medio de un dispositivo móvil y 20,800 millones de objetos estarán conectados entre sí mediante el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés).

-¿Cómo surge la Comunidad Digital Credicorp?

-Hace dos años surgió Comunidad Digital Credicorp para promover el emprendimiento de manera digital en las micropymes, pymes, corporaciones e incluso en el gobierno.

“Le otorgamos las herramientas para que los pequeños empresarios puedan rentabilizar sus ideas, ya sea un producto o servicios, a través de una página Web que está apalancada por la plataforma de pagos globales.

A través del e-Commerce abrimos las puertas a los pequeños empresarios para que acepten pagos globales y que sea su vitrina global, que todos vean lo que venden”.

-¿Cómo impacta la parte logística en el comercio digital?

-Nosotros hemos sostenido conversaciones con diversos profesionales que promueven el ecosistema completo, por ejemplo, tenemos alianza logística, un pilar importantísimo en el emprendimiento.

“Hoy se habla de la entrega de la última milla, es decir que el producto llegue a la puerta de la casa. Nosotros trabajamos con Asap (Aplicación de mensajería) y Multientregas. La idea es que se conecten de manera digital y que el empresario pueda vender mediante su página Web y pueda mantener una mensajería instantánea con su consumidor final.

“Nuestra alianza emblema es Panamá DHL Pyme Exporta, un programa que busca brindar soporte a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) para que puedan simplificar y facilitar su proceso de internacionalización, con el objetivo que lleven sus negocios al mundo. Tenemos conectado en la página Web de los clientes un plugin de DHL para que puedan hacer entregas globales.

“Luego tenemos todos los mentores que participan en el ecosistema, que son expertos en mercadeo digital, creación de marcas personales e incluso compañías aliadas que tienen software de facturación para que podamos conectar todo en un solo lugar y llevar el emprendimiento de aquí para el mundo.

A un artesano que vende en un bazar y a un emprendedor que acepta pagos en línea, lo formalizamos y les explicamos cómo deben sacar un aviso de operación”.

-¿Cómo funciona? ¿ustedes le crean la página Web?

-Tenemos un hub de desarrolladores, donde la persona puede venir y se le ayuda a crear su página Web o entrar a un hub logístico, un hub de mentorías y a certificaciones continúas. Es un ecosistema completo para optimizar las ventas.

-¿Todo eso está en la Comunidad Digital Credicorp?

-Todo está en la Comunidad Digital Credicorp. Entras al ecosistema y te puedes conectar.

-¿Qué porcentaje de la Comunidad Digital Credicorp son pymes?

-Tenemos un porcentaje significativo en emprendimiento digital.

-¿Tienen cifras de la cantidad de emprendedores impulsados por la Comunidad Digital Credicorp?

-Tenemos muchos, por ejemplo, un negocio que aceleramos fue Undercover Inc., empresa que vende botas de lluvias con diseños originales y que fue ganadora del Premio DHL Pyme Exporta.

También puedo mencionar PVBLICA Apparel, que vende ropa con diseños originales para los que practican crossfit, deporte basado en ejercicios variados y de alta intensidad”.

-¿Cómo hacen para que un pequeño emprendedor crezca?

-Ese emprendedor tiene que probar su modelo de negocio, luego necesitará financiamiento.

“Yo les digo que utilicen a Panamá de trampolín porque no se pueden conformar con un mercado de cuatro millones de personas, cuando hay 650 millones de habitantes en Latinoamérica y cuatro de cada 10 de ellos compra online.

“Estar en una red social no es suficiente. La red social es para mercadeo, mientras que la página Web es para llegarle a todo el mundo y hacer las entregas por medio de empresas como DHL.

El emprendimiento digital debe ser una conversación nacional donde se vuelquen todas las Pymes para que crezcan en un mundo digital, porque hoy a través del celular tienes una vitrina global”.

-¿Qué tipos de empresas acuden a la Comunidad Digital Credicorp para digitalizar su oferta?

-Tenemos productos y servicios, desde las micropymes hasta corporaciones, y todos tienen que realizar emprendimientos digitales.

“Lo que sí puedo decir es que los emprendedores digitales incrementan sus ventas en un 100% de mes a mes, algo que no ves en una tienda física”.

-¿A qué tasas de intereses Credicorp Bank financia a esos emprendedores?

-Tenemos tasas bastantes atractivas para que el emprendedor se sienta cómodo con la tecnología y pueda rentabilizarse regionalmente con sostenibilidad.

“Nosotros estamos viendo crecer a las micropymes y una vez que crecen entran a nuestro modelo de financiamiento.”

-¿Cuál es el tope del financiamiento?

-Depende del negocio. Se ve el modelo de negocio, se evalúa cuánto es su facturación y luego se otorga el financiamiento.

“Por eso hacemos que entren al ecosistema y le damos todas las herramientas para que empiecen a facturar, porque una persona en un bazar que no acepta tarjetas de crédito y no está digitalizado se queda en ese nicho y no crece, pero si conviertes a ese vendedor a digital, todo cambia.

Aceleramos al microempresario y cuando está facturando los suficiente le concedemos los préstamos para financiar su crecimiento.”

“Facebook anunció que creará su moneda virtual con el respaldo de Visa, Mastercard, PayPal, lo que será una competencia para los bancos.

“La manera en que se harán los pagos será disruptiva y hay muchas predicciones al respecto. Lo que hacemos en Credicorp Bank es incorporar al microempresario a la tecnología, capacitarlo y poner su producto a la vista del mundo.

“Capacitamos más de 6,000 personas en el 2018 y esperamos duplicarla esta cantidad en el 2019.”

-En Panamá, Banistmo, propiedad de Bancolombia, tiene la aplicación de pago Nequi, ¿cuál ha sido el desempeño de nueva esta alternativa?

-Nosotros promovemos que el emprendedor tenga su página Web y despliegue los diferentes métodos de pago, porque orientar al emprendedor a pagar en una aplicación es limitarlo a ese nicho.

“Credicorp Bank tiene alianza con UnionPay International, que es el sistema de pago internacional más grande del mundo en términos de número de tarjetas de pagos emitidas, debido su uso en la República Popular China, que se puede utilizar en 141 países alrededor del mundo.

Credicorp Bank es miembro principal de Visa, Mastercard y de UnionPay International desde el 2014, tanto en emisión como adquirencia.

“Las tarjetas UnionPay International son emitidas en Panamá, pero se pueden utilizar en China. Del lado de la adquirencia hemos implementado pago con código QR (Código de respuesta rápida) en más de 150 comercios, donde los chinos que vienen en tránsito o ingresan a Panamá pueden utilizar las billeteras virtuales de UnionPay y pagar.”

