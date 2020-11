Los exchanges más populares para comenzar a practicar “margin trading”

Cuando hablamos de operar con margen, no nos referimos a reservar una parte de nuestro capital para invertir holgadamente. Para nada; de hecho, el margin trading se define por todo lo contrario: operamos con dinero prestado.

Ese margen es lo que se conoce técnicamente como “apalancamiento”, un dinero que no es nuestro y que podemos perder junto con nuestro capital inicial.

Por un lado, el apalancamiento es una herramienta estupenda para optimizar los beneficios. El problema es que el margin trading también puede conllevar pérdidas astronómicas, imposibles de asumir en la mayoría de los casos. Evidentemente, esta es la principal razón por la cual se desaconseja encarecidamente el trading con margen a los principiantes (e incluso se prohíbe ofrecerles apalancamientos elevados).

Margin trading con criptomonedas

El trading con margen no es ninguna técnica bursátil novedosa. Se trata de una práctica conocida tanto por criptotraders como por inversores tradicionales. En realidad, los exchanges que ofrecen margin trading con criptomonedas solo están ampliando un mercado reservado anteriormente a valores, acciones y activos no digitales. Eso sí, puede que la gran diferencia es que, en el criptomercado, el peligro sea mayor.

Peligros del margin trading con criptomonedas

Apalancarse para operar es peligroso en cualquier contexto: siempre que se invierte usando dinero prestado se corre el riesgo de perder más de lo que se tiene. Esto puede ocurrir en un mercado tradicional, pero en el criptomercado el peligro se incrementa. ¿Por qué? Por una sencilla razón: la volatilidad. El criptomercado es una montaña rusa, especialmente el BTC. Efectivamente, hay que extremar las precauciones haciendo margin trading con criptomonedas.

¿Cómo comenzar a hacer margin trading?

La paradoja de esta cuestión es que no se puede hacer trading decente sin apalancamiento. Así que, si queremos enfrentarnos a la jungla del criptomercado, hay que formarse forzosamente. Probar con cuentas demo, diseñar estrategias de control de riesgo, estudiar el mercado cada día, aprender de los buenos inversores, ser prudente…

Para hacer margin trading con criptomonedas y no morir en el intento, hay que trabajar duro y seguir una serie de pasos para no desfallecer. El primero es no invertir todo el capital de una vez: lo ideal es comenzar a hacer margin trading con operaciones pequeñas. De esta forma, la tensión psicológica será menor y aumentará la probabilidad de cerrar operaciones con éxito. Puede que los beneficios sean mínimos al comienzo, pero la motivación será mayor.

También se aconseja hacer margin trading con una mentalidad cortoplacista. El criptomercado es extremadamente volátil, por lo que no tiene demasiado sentido añadir más riesgo al riesgo que ya supone sumergirse en el criptomercado. Además, hay que pensar en las comisiones, las liquidaciones y demás costes asociados a las operaciones con margen. Por no mencionar el desgaste que supone estar pendiente de la pantalla durante varios días.

Exchanges populares que ofrecen margin trading

Binance – El rey del criptoespacio

Si tuviéramos que mencionar un exchange digno de llevar la corona del criptomercado, ese sería Binance. Es el rey de los criptoexchanges, no solo por su volumen diario de trading (el mayor de todo el sector), sino por ofrecer unas condiciones asequibles en su plan de margin trading. Los niveles de apalancamiento son bastante flexibles y cuenta con su propio token para cobrar las comisiones.

BitMEX – Líder del margin trading con criptos

Puede que Binance sea el rey del sector, pero BitMEX lidera sin duda el segmento de traders que operan con margen. Entre otras cosas, su popularidad se debe a la simplicidad del proceso de registro en la plataforma, además de ofrecer unos niveles de apalancamiento más que aceptables para hacer margin trading con Bitcoin, Bitcoin Cash y Ethereum.

Kraken – Seguridad y control del riesgo

El exchange de Jesse Powell se ha ganado a pulso su reputación. Tras dos décadas de actividad, Kraken se ha posicionado como uno de los exchanges más potentes del sector. Ofrece seguridad a sus usuarios, así como una larga lista de productos, incluyendo la posibilidad de hacer trading con margen con criptomonedas (principalmente BTC, ETH y XMR).

Si bien es cierto que el nivel de apalancamiento que permite es relativamente bajo, es una buena forma de iniciarse en el margin trading controlando el riesgo.