Los fondos privados de pensiones y la inversión en empresas o proyectos productivos

Los fondos de pensiones privados en Colombia nacen en 1993 como parte de la reforma de seguridad social, en el marco de la Ley 100 de 1993 y son quienes administran el dinero de las cotizaciones y se encargan de retornarlo a la edad de jubilación, en uno de los dos regímenes que existen, que es el denominado RAIS, o régimen privado de ahorro individual.

Estas Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones utilizan los recursos de los cotizantes para realizar distintos tipos de inversiones como títulos de deuda pública, acciones, bonos, etc., con el fin de generar rendimientos que, obviamente, tengan buenas perspectivas de rentabilidad y la mejor relación riesgo/retorno.

La reciente Ley sancionada por el Gobierno colombiano, obliga a que por lo menos el 3% de los recursos que administran estos Fondos de Pensiones sean invertidos en el tejido empresarial en proyectos productivos nacionales, con el fin de impulsar el empleo en el país.

En términos financieros, los fondos de pensiones administran aproximadamente $83,000 millones y esta medida puede significar una inyección de recursos del orden de los $1,300 millones y, según los cálculos del Legislativo, podría crear alrededor de 140,000 empleos en todo el territorio nacional.

Los Fondos no comparten completamente la iniciativa del legislativo y se defienden alegando que no se les puede obligar a hacer inversiones forzadas por ley. Prefieren que sea el Gobierno y no el Congreso de la República, el que asuma su responsabilidad y determine el régimen de inversión de los fondos.

Si miramos la realidad panameña encontramos que los Fondos de Pensiones Privados en Panamá están amparados bajo la Ley 10 de 1993 y frente a las dificultades del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social (CSS), el número de sus afiliados muestra una tendencia sostenida de crecimiento anual promedio del 3,3%., según cifras de la Superintendencia del Mercado de valores de Panamá.

Y existe un gran potencial para crecer, captando un mercado importante que está fuera del sistema, pues la diferencia entre los que cotizan actualmente, los que están en la informalidad e incluso los que laboran, pero no están dentro del sistema, es lo que demuestra la gran oportunidad que tienen los fondos privados de captar más afiliados y recursos.

Por ejemplo, se dice que la tasa de informalidad alcanza un 44% y equivale a unas 700,000 personas, de las cuales solamente un 13% cotiza en la CSS.

El crecimiento de los ahorros en las AFP panameñas demuestra una tendencia positiva de crecimiento y ha mostrado rendimientos que oscilan entre un 5% y un 16%, en el manejo de sus portafolios de inversión.

Si los fondos de pensiones de Panamá han demostrado una exitosa transición y crecimiento en el número de sus cotizantes, en el monto de sus recursos y en sus