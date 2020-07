En medio de esta emergencia mundial generada por el coronavirus (COVID-19) existen héroes que han trabajado arduamente por mantener activo el engranaje logístico, movilizando la carga para mantener una eficiente cadena de abastecimiento.

Personal de diferentes empresas del área logística, entre ellos conductores del transporte pesado han dado su cuota de sacrificio por llevar a las mesas de todos los panameños alimentos y también a los hospitales insumos y equipo médico vital para este momento que vivimos.

Félix Mendoza es uno de ellos y no ha parado de trabajar, transportando carga seca y comida procesada.

“Trabajo para una cadena de restaurantes que ha seguido brindando sus productos a todas las personas que no pueden salir de sus hogares. Tenemos una línea delivery y viajo todos los días en mi camión Hino a La Chorrera y Coronado para abastecer varias sucursales. No he parado, trabajando arduamente y enfrentando la situación que hay en Panamá y en el mundo entero, sabiendo que la vida sigue y que hay que luchar por nuestra gente”, manifiesta el señor Mendoza.

Señala que en esta tarea es muy importante el tipo de transporte que se elige y el respaldo en la parte de mantenimiento. “Debemos procurar que nuestros camiones estén en buen estado para que nuestra actividad no sufra percances”, al tiempo que comenta que han seguido apoyando al personal de la empresa, pero también procurando que los alimentos lleguen a las mesas de todos los panameños.

“Cuando hay cuarentena total, la única manera de abastecerse es con el servicio delivery, por ello nos esforzamos en llevar nuestros productos para que Panamá eche para adelante. Sigo batallando, enfrentando esta pandemia para que nuestros ciudadanos puedan recibir lo que necesitan”, asegura.

Otro héroe es José Luis Vergara, transporta diferente tipo de alimentos, entre ellos granos básicos y productos avícolas.

El señor Vergara se moviliza en todo el país para suplir a diversos establecimientos. Para él, también ha implicado un grado de sacrificio muy grande recorrer diferentes lugares, con el único propósito de que la cadena de suministros nunca quede desabastecida. “

Como ellos, existen tantos panameños que recorren kilómetros para mantener al país activo y no permitir que aun en esta situación falte ningún producto de la canasta básica a 4 millones de personas, lo que ha obligado a los talleres de mecánica automotriz a redoblar sus esfuerzos para atender sus necesidades.

Así lo explica Fernando Miranda, Gerente General de Tambor, S.A.: “Cada eslabón de la cadena logística es sumamente importante. La fuerza y la consistencia de cada uno de ellos permite que se logre es objetivo final. En Tambor, S.A. nos sentimos honrados al ser parte de esta cadena. Nuestro personal reconoce la importancia de su trabajo y el compromiso que tenemos todos con el país, lo que nos motiva a continuar acompañando a nuestros clientes”.

Es importante destacar que el sector logístico sigue mostrando cifras positivas y manteniéndose como el principal motor de la economía panameña, a pesar de la pandemia de COVID-19 gracias a que los ingresos totales por peaje del Canal de Panamá para el período comprendido entre enero y mayo de 2020, comparados con similar de 2019, presentaron una variación positiva de 2.5%, mientras el movimiento de TEU’s (medida equivalente a un contenedor 20 pies) en sistema portuario panameño registró un aumento para el período de 15.9%.