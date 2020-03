A ritmo de jazz, blues y melodías universales, en un escenario de playa privilegiado, The Buenaventura Golf & Beach Resort, en la Riviera Pacífica panameña, se vivirá el Beaches Jazz and Blues Festival, fiesta universal que congregará el entusiasmo de propios y visitantes desde el 20 y hasta el 22 de marzo.

Este primer Beaches Jazz and Blues replica, pero en playa, la exitosa experiencia del Boquete Jazz and Blues, cita que cada año, desde hace 14, es una referencia musical de primer nivel en el pueblo de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

Más de 34 bandas, entre nacionales e internacionales, que suman 20 premios Grammy, se subirán en tres escenarios para deleitar a los presentes con blues, roots, jazz y rock y otros géneros, con el paisaje cautivante del Pacífico panameño.

En rueda de prensa convocada este lunes 9 de marzo, se conocieron mayores detalles de un evento que aspira a posicionar a Panamá como destino de la cultura y el entretenimiento.

Estuvieron presentes Iván Eskildsen, administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP); John Wolff, presidente del Beaches Jazz & Blues Festival; Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP); Diego Vallarino, presidente ejecutivo del Grupo VerdeAzul y Liriola Pittí, directora general del Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur).

Eskildsen recordó que la Riviera Pacífica es un uno de los ocho destinos prioritarios, de acuerdo con la actualización del Plan Maestro de Turismo, de allí el interés de promoverlo por la vía de la cultura y del entretenimiento y sumar más turistas al país, animados por esta oferta, en este caso musical.

Subrayó que la industria del entretenimiento musical aporta al año $1.7 trillones de manera global y Panamá debe sumarse a esta tendencia.

Pittí, por su parte, anunció que Promtur está invirtiendo en la promoción del Beaches Jazz and Blues Festival y, de manera concreta, con la aerolínea Sunwing de Canadá que trae vuelos charter a Río Hato, y con un tour operador internacional con vuelos de Ecuador y Colombia.

Por otra parte, comentó que esta estrategia incluye paquetes turísticos, con precios especiales, aprovechando la cartelera de primer nivel que motivará a los viajeros internacionales a estar presentes.

Vallarino indicó que los hoteles del área están promoviendo el Beaches Jazz and Blues Festival en sus páginas web e incluso cadenas como el Marriott International están sumados a la tarea de dar a conocer este festival de playa de manera digital para garantizar un mayor alcance.

Vallarino anunció que en los próximos días habrá un esfuerzo adicional por promover este evento de la Riviera Pacífica de manera nacional, aprovechando a un público local a quien le gusta este tipo de propuesta cultural y recreativa.

De igual modo, recordó que en el país contamos con la presencia de empresas multinacionales a cuyos ejecutivos y personal en general, le atrae la opción de disfrutar de un fin de semana distinto.

Wolff, como presidente de Beaches Jazz and Blues Festival y también del Boquete Jazz and Blues, recordó que el Festival se inspira en el trabajo de la Fundación Boquete Jazz & Blues Festival.

Ninguno de sus miembros cobra (solo los músicos) y las ganancias se destinan a labor social y, en particular, a apoyar la formación de los alumnos de las escuelas públicas de Boquete como parte de una misión que trasciende.

Dijo que Buenaventura es el destino perfecto para continuar este tipo de festivales y confía en la rápida consolidación de esta propuesta que se suma a eventos emblemáticos como el Panamá Jazz Festival, del maestro Danilo Pérez, la edición de montaña de Boquete y ahora la versión de playas en la Riviera Pacífica.

Carrizo dijo que el BNP promueve los valores y la cultura y siempre respalda a la ATP “por ser el turismo uno de los motores más importantes del país”.

En los años 90 el actual gerente general del BNP presidió la Fundación Violeta que fue el germen del Panamá Jazz Festival. De hecho, junto con el maestro Danilo, dieron vida a las dos primeras ediciones.

Cuando Carrizo, por motivos laborales, no pudo seguir acompañando el evento, le dijo al maestro: “Tú eres el hombre que se encargará de traer a los artistas” y hoy, a la vuelta de esa inspiración, Panamá ha consolidado un nombre que hace posible, sea en la ciudad, en la montaña o en la playa, el éxito de sus festivales musicales.

¿Quién es quién?

Durante estos tres días de música, los amantes de los géneros sobre tarima podrán darse un auténtico banquete musical. Tres días, pero también tres tarimas con artistas de talla mundial:

World Music & Jazz: Spyro Gyra, Tommy Emmanuel, Strunz & Farah, Marshall Keys & Soulful Path, Silvan Zingg, Scott Ambush and Times Aligned, Malamanya, Aisa Jazz Group, Charlie Marré.

Blues & Roots: Los Lobos, The Phantom Blues Band, JP Soars and The Red Hots, Blackburn Brothers, Dwayne Dopsie & Zydeco Hellraisers, Chuck Jacksons & The All Stars, Deanna Bogart, Matt Weindinger Trio, Quisa Wint Band, 2B Alive, Shorty & Slim.

Rock: Spin Doctors, Jeremiah Johnson Band, Lance Anderson Mad Dogs & Englishman, The Music of Joe Cocker and Leon Rusell, Los 33, Los Rabanes, The John Carney Band, Polyphase, Making Movies, The Jim Votaw Band.

Los interesados en sumarse a este festival de playa pueden visitar la página www.BeachesJBF.com con información de las entradas y distintos paquetes de hotel para vivir la experiencia inolvidable del Beaches Jazz and Blues Festival.

Violeta Villar Liste

violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero