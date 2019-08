Los músicos, víctimas de la tecnología

El pasado enero, el Copyright Royalti Board de Estados Unidos (EU) determinó que los royalties del streaming para los autores debería subir un 44% durante los próximos cinco años, una decisión apelada por Spotify, Google Music, Pandora o Amazon Music.

Ante esta situación, Nils Lofgren, guitarrista de la E Street Band de Bruce Springsteen, publicó un tuit en el que denuncia que los artistas “sencillamente no son pagados por su trabajo”, mientras Spotify “vale miles de millones”.

Corey Taylor respondió al mensaje de Nils Lofgren planteando: “Nadie señala esto. Y aunque el Congreso aprobó una legislación para corregir este error, casi todos los servicios de transmisión están apelando, lo que significa que todavía no nos pagan por nuestro trabajo”.

Por eso, Taylor continúa remarcando que las bandas tienen que “salir de gira”, ya que esta es la “única manera” que tienen de poder vivir de la música. “El merchandising ayuda, pero el streaming está devaluando a los artistas, antiguos y nuevos, acabando con sus carreras”, explicó.

Eso sí, el cantante aclaró que no tiene ningún problema con el streaming como tecnología: “No me importa cómo consiga la música la gente. Me preocupa cómo las compañías que lo proporcionan compensan a la gente que hacen en la música en primer lugar”.

Tras esto, Taylor aseguró que él compra discos en formato físico y también en digital en iTunes, añadiendo después: “Apple Music es el único servicio de streaming que no está apelando la legislación. Gracias Apple Music”.

“No se trata de contratos en este momento porque no reflejan el servicio correctamente, e incluso si el servicio de streaming paga al sello, a nosotros aún no nos pagan. Esto tiene que ver con la publicación. Están ofreciendo nuestro trabajo y no pagando por él. Porque mientras los sellos de grabación obtengan su dinero, no les importa si el artista recibe el pago total o quien toca su música… a menos que sea un crítico en YouTube, pues entonces se ponen en pie de guerra”, señaló.

Por esto, plantea que la mejor manera de apoyar a los artistas es a través de cualquier servicio donde puedas “comprar el álbum o las canciones”.

“Incluso comprar una canción suelta nos ayuda más que escucharla en streaming. La ironía aquí es que, si los servicios de transmisión se ajustan a la escala de pago que la radio tiene que cumplir, todos recibiríamos un pago justo”, resalta.

Por último, Taylor lamenta que este entorno obligue a los grupos a hacer giras con mayor asiduidad.

“Estamos constantemente en la carretera y tengo críos. Tengo una vida. ¿Cuándo se supone que voy a tener tiempo para ellos?”.