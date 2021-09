“Los países que han venido adoptando tratamiento a la economía digital son países innovadores”, asegura el especialista tributario José Luis Galíndez  

José Luis Galíndez Narváez tiene más de 10 años de experiencia manejando el tema de los precios de transferencia.

Se ha desempeñado como consultor externo en la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá brindando asistencia técnica a la administración tributaria en la implementación práctica del régimen de precios de transferencia.

Tiene una maestría en Gerencia Tributaria de la Empresa de la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela y una maestría en Administración Fiscal de la Universidad Paris I Sorbonne y Universidad Paris Dauphine. Además, cuenta con un doctorado sobre el régimen fiscal de precios de transferencia de la Universidad Paris Dauphine.

Se ha desempeñado como tutor de precios de transferencia del Centro Interamericano de Administración Tributaria (Ciat), además de haber impartido clases como profesor invitado y dictado conferencias en Argentina, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Francia, Guatemala, Panamá, Venezuela y ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). Adicionalmente, es autor de diversas publicaciones y ha sido consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta es la personalidad que compartió con Connectax y Capital Financiero sus conocimientos y experiencia en materia tributario en un animado Business Talk con Reynado Díaz, en el que se abordaron los temas de mayor actualidad en materia tributaria, desde precios de transferencia hasta el impuesto a las transacciones que se realizan en las plataformas digitales.

El socio de la firma Galíndez, Medrano y Asociados, nos explica de forma diáfana y directa estos temas que aunque parecen complicados son de total actualidad para la comunidad empresarial.

-¿Cuéntanos como iniciaste tu carrera?

–Comencé en el Sistema Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) de Venezuela teniendo 19 años, estando en la universidad, un proceso bastante interesante, era el proceso de modernización en Venezuela, y comencé a incursionar en el área de tecnología de la información, todo el proceso de declaración electrónica en Venezuela, todo el proceso de modernización tributaria, tuve mis primeros años una visión importante de cómo la tecnología de la información iba a ser la tendencia en administración tributaria.

“Ya en el 2007 a través de un proceso con el BID formaron a la administración venezolana en precios de transferencia, y esos fueron mis primeros años en el mundo tributario, hasta que decidí tomar estudios en París viendo como evoluciona la administración tributaria en el mundo, después de la crisis financiera del 2008 vi que iba a ver muchos cambios en la tributación internacional, y dije es el momento de seguir esos cambios y así fueron mis orígenes.

“En el 2010, estuve haciendo estudios en la Sorbona de París en administración tributaria y en el 2012 decidí gracias a mi profesor, hice un buen trabajo, y me invitó a hacer una tesis doctoral, eso me llevó a profundizar la temática en la soy experto qué son los precios de transferencia”.

-¿A raíz de ese doctorado entonces tienes la opción que el BID te contrate como consultor y de allí te desplazas a Panamá?

–Sí en 2015, una experiencia muy interesante, yo estaba en la biblioteca de la universidad, iba a hacer una publicación en el CIAT, sobre la problemática BEPS de América Latina, casualmente con un colega argentino Alfredo Sossa, ya ha trabajado esos artículos, y recibo la grata llamada del BID para preguntarme si estaba interesado en una consultoría en Centroamérica, no sabía que era en Panamá.

Estaba bastante contento, ya estaba en mi segundo año de doctorado, quería volver a la práctica, porque una cosa es la teoría en precios de transferencia y otra cosa es la práctica. Y bueno tengo la grata noticia que el BID me llama y me dice que fui seleccionado para el proceso en Panamá y bueno allí agarré mis maletas y una bonita experiencia de implementar todos los temas desde dar mejores prácticas para las auditorías de los grupos multinacionales hasta conceptos normativos y la capacitación, hecho incluso el programa que hizo en Panamá con el BID que venía de la mano de Alberto Rey, que era uno de los líderes del BID en el plano fiscal, que es muy parecido al programa que tiene la ADE a través del programa de inspectores fiscales sin frontera.

-¿Qué viniste a hacer a Panamá y qué lograste?

–Fue un proceso muy interesante porque la DGI no había implementado la normativa de precios de transferencia, que nace en 2010 a través de las recomendaciones de la Ocde. Ya en el 2012 aplicaba los precios de transferencia, los países que tenían suscritos acuerdos de doble tributación y después viene un ámbito de aplicación general.

Un reto bastante interesante porque Panamá no tenía equipo y entonces el MEF decidió seleccionar sus mejores becarios en economía y finanzas para que lo formase. Había becarios del INCAE, London School Economic, del Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC), México, de Suiza, un equipo espectacular, un equipo fabuloso, con ganas de aprender, ese fue el equipo que se formó, incluso cuando se terminó el programa, el equipo siguió solo.

“Fue una metodología aprendiendo- haciendo, donde el equipo aprendía los conceptos prácticos de la dinámica de los precios de transferencia a tener resultados bastante exitosos dentro de los modelos y avances del BID.

“Hablamos de que el informe de 2018, que es la última información pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se habían ajustado más de $500 millones de transacciones de partes relacionadas y alrededor de $49 millones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a pagar.

“Adicionalmente, con el equipo porque nosotros trabajamos observamos cifras bastantes considerables que, por supuesto dada la cuantía de los litigios ver la efectividad inmediata de esa recaudación nos veía en el corto plazo, sin embargo, en el corto plazo se veían los temas de riesgos subjetivos, veías como las empresas multinacionales que tenían operaciones con partes relacionadas ya las cifras de la DGI se veía que aumentaba su aporte voluntario de impuesto sobre la renta, que es un tema.

“Ya hay sentencias firmes en la materia y se ve que la parte técnica de ese trabajo que se hizo en la DGI con el BID, inclusive después retomado por el Ciat, es uno de los programas pilares o de ejemplo a seguir en América Latina.

-¿Entiendo que hubo un fallo digamos histórico, es como el primer fallo en esa área?

“Casualmente no es el primer fallo, pero sí es importante por varias cosas. Sabemos que en Panamá existe el Tribunal Administrativo Tributario, que nosotros también trabajamos una formación con el BID. Se ha venido formando en la materia, ha sido una práctica muy inteligente de los tribunales de formarse en un área tan especial y no es la primera, pero es la más importante por varia cosas porque el pleno del Tribunal Administrativo Tributario respalda a través de su resolución lo hecho por el trabajo de la DGI, estamos hablando de un ajuste de precios de transferencia mayor a $30 millones, ese ajuste ha sido discutido por el tema de los comparables, de la calidad de la revisión técnica de esas comparables, el trabajo hecho por la DGI inclusive a nivel latinoamericano, ha sido uno de los temas que se desarrolla en los foros de discusión de precios de transferencia en AL y en el mundo.

Los que son especialistas de tributación internacional y en materia de precios de transferencia, que es la materia en la cual yo he desarrollado mi carrera profesional en los últimos 15 años, ha desarrollado un trabajo de calidad técnica fabuloso, y eso lo demuestra esa jurisprudencia donde el pleno del Tribunal Administrativo Tributario le da la razón a la DGI.

-¿Una vez que eres consultor dejaste esto rodando con resultados exitosos, y entonces te vas a la práctica privada o pasas un proceso adicional?

“Adicional a los buenos resultados que se dieron en Panamá, la DGI de Nicaragua a través de un programa mucho más corto se dieron los primeros inicios en materia de formación de auditores y hacer recomendaciones a la declaración.

“Yo te hable de los éxitos desde el punto de vista de recaudación, pero también el programa del BID y después retomado por el Ciat se hicieron otros logros por ejemplo, la reglamentación de la ley de precios de transferencia a través del decreto 390, Panamá actualiza y estandariza a través del estándar del proyecto Beps de la Ocde, acción 13 y a través de dos niveles de documentación: el archivo maestro y el archivo local, también en 2018 Panamá actualizó su formulario de precios de transferencia 930 que hace una serie de preguntas que permite a la administración evaluar los niveles de riesgo, inclusive dentro de ese formulario y así incluye una sesión para evaluar los temas de intercambio de información del reporte país por país.

“Con respecto, una vez terminada esta fase con los multilaterales sigo trabajando con otras multilaterales, actualmente funjo como consultor del Foro Africano de Administración Tributaria (Ataf, por sus siglas en inglés), y también estoy en el equipo para temas tributarios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), replicando buenas prácticas, que también gracias de la mano del Ciat se ha venido desarrollando en los distintos países.

“También en Panamá con el Ciat y terminando el proyecto del BID se trabajó un borrador de los proyectos de acuerdos anticipados de precios de transferencia que casualmente en las próximas jornadas en Costa Rica del Instituto Costarricense de Derecho Tributario hablaré sobre la importancia de los acuerdos anticipados y los programas de cumplimiento tributario corporativo”.

-¿Continúas siendo consultor externo del Ciat? ¿Cómo funciona eso, puedes estar en un momento trabajando en el BID o en el Ciat o en cualquier otro?

–Puedes ser consultor externo de estos organismos multinacionales, replicando las buenas prácticas que he venido aprendiendo en los últimos años, como te digo, por lo general estos organismos cuentan con una plantilla de consultores externos los cuales desarrollan política tributaria o asistencia técnica a los países en materia de recaudación o cobros de impuestos o buenas prácticas

-¿Siguiendo la historia, te animas y armas la firma, hoy por hoy estás con la firma privada desde Panamá y prestar servicios para la región?

–Sí, de hecho, la idea que tuvo Frida, ella me invitó a crear una firma de precios de transferencia por varias razones: somos especialistas en precios de transferencia, estamos aquí en Panamá, estamos ubicados en Ciudad del Saber, trabajamos a nivel regional en temas de buenas prácticas de cumplimiento en precios de transferencia.

“Como sabrás la mayoría de los países de América Latina adopta los criterios de la Ocde y eso nos permite a nosotros ser responsables en el manejo de nuestras opiniones y recomendaciones para el cumplimiento del precio de transferencia.

“Uno de nuestros pilares de nuestra firma es la innovación en la materia de contar con criterios técnicos que permitan o faciliten a las empresas el cumplimiento tributario y evitar los riesgos y problemas fiscales, por ejemplo, por una mala documentación en precio de transferencia”.

-Sin embargo, en los últimos foros que he visto no solo has estado en los temas de precio de transferencia, te has venido destacando mucho en el tema de economía digital. ¿Qué importancia te dio ese tema?

–La economía digital es el proyecto de acción número 1 del proyecto Beps de la Ocde, han pasado del 2012 a la fecha y todavía no hay con consenso al respecto, después de la cumbre del G-7 y después respaldada al G-20 y al parecer ha hay un consenso para gravar la economía digital, como sabrán debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19) todos los negocios tienden a digitalizarse, inclusive la gente ve a las denominadas como modelo solamente de negocios digitales, pero sin embargo, vemos la industria financiera, o la industria extractiva que también tiende a digitalizarse y con la implementación de los dos pilares del proyecto Beps, el pilar 1 que trata de someter o trasladar la tributación a la jurisdicción del mercado, y el pilar 2 que busca un impuesto mínimo global que definitivamente que de implementarse en el mediano o desde mi punto de vista tiende a limitar la competencia fiscal que es el centro del debate de la actualidad internacional.

“Yo creo que los países que han venido adoptando tratamiento a la economía digital son países innovadores.

A través de la factura electrónica, a través de los desarrollos, hay más de 500 páginas dentro de los borradores de consulta de la Ocde y yo tuve la oportunidad de estar en la primera consulta pública en París, he seguido bastante el proceso desde mi estadía en Paris a través de mi relación siempre con los multilaterales y sin duda alguna es el tema que representa el mayor reto de las administraciones tributarias en el presente y en el futuro, porque la economía digital llegó para quedarse y todos debemos someter esa discusión de cómo impulsar el crecimiento económico y que a la vez esos actores tecnológicos vayan contribuyendo su aporte a cada país, que es lo normal”.

¿Crees que se logrará esto en un corto plazo, estas hablando de un par de años todavía, dos o tres, lo que sea que tu consideres para lograr este consenso y lograr que los países lleguen a establecer esta estandarización mundial?

-Los niveles de deuda han aumentado bastante, es insostenible el nivel de deuda no solo en América Latina, sino a nivel global, y es necesaria una solución, como señaló el secretario general del Ciat, Marcio Verdi, el tema no es cuándo, sino cómo vamos a gravar la economía digital, según lo que he leído de la información pública tanto de la Ocde como de los comunicados del G7 y del G20 al parecer ya existe un consenso.

“Pero existe todavía mucha incertidumbre, dentro del seno de la UE todas las decisiones tienen que ser unánimes, pero hay países que tienen reservar como Irlanda, hay que ver cómo se desenvuelve la diplomacia con el presidente Biden en Estados Unidos.

Se apuesta a una solución multilateral porque lo que hemos visto es que las soluciones multilaterales han venido creando rencillas comerciales y creo que en estos momentos con la crisis a los países no les conviene tener ese tipo de rencillas.

“Si creo que para el 2023 va a ver una solución, en América Latina el BID tiene un programa piloto, y también el Ciat tiene unas recomendaciones un plan piloto de cómo implementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la tributación indirecta que es donde hay más consenso internacional, y el tema es la renta, pero sin duda alguna es un tema que a todos nos interesa porque no solo va a impactar la economía digital, por ejemplo, con el tema del pilar 1 se excluyen las actividades extractivas y financieras, pero con el pilar 2 tanto los responsables fiscales como las empresas multinacionales y los asesores les está interesando los temas de cumplimiento porque con Beps hemos visto que la tributación tiene tres pilares que van a seguir desarrollando y manejando a nivel internacional que es la coherencia, sustancia y la transparencia.

“Yo creo en esos pilares, creo que desde el punto de toda estructura que contemple esos tres niveles de cumplimiento tendrá los temas de litigiosidad y todos esos temas, a través del pilar 1 existe también el arbitraje obligatorio por eso la tributación está cambiando y yo creo la época que estamos viviendo en la actualidad es fabulosa porque se están replanteando modelos desde 1920.

Por eso, para mí, es apasionante el tema de la economía digital tiene muchas implicaciones en materia de precio de transferencia y también los temas de la industria extractiva he desarrollado como formulador y diseñador de política fiscal para el sector extractivo, el sector minero en particular, soy venezolano y siempre tengo el petróleo y el gas en mi mente y la industria extractiva es similar indistintamente la diferencia de las materias primas o los commodities”.

-¿Qué pasa con las empresas que están por debajo de esos montos en ventas? Digamos no soy Google, Amazon, Facebook, que me puede suceder, qué visualizas con empresas por debajo de monto.

“El pilar 1 que es el impuesto mínimo a las empresas multinacionales, tiene un umbral. El pilar 2 que asigna la jurisdicción de mercado también aplica a esos grupos que tengan ingresos superiores a 20,000 millones de euros, que es un grupo pequeño que puede que cumpla el pilar 1 o el pilar 2, sin embargo, estamos en un mundo donde el reporte país por país se transmite de manera automática, las administraciones tributarias tienen una visión panorámica de cómo se conforman los grupos multinacionales y para las pequeñas empresas que son startups o están surgiendo, el tema que ellos se pueden convertir en cualquier momento en empresas de 700 millones de euros.

“Entonces la discusión es que por ejemplo, los modelos de negocios digitales si bien es cierto que no lo pudiese cubrir el pilar 1 o el 2, también van a estar en el radar de las administraciones tributarias y ese el tema de discusión porque por ejemplo, tener una lista de clientes y transformar un modelo de negocio digital, existen personas o compañeros de la doctrina que creen que no tienen una consecuencia jurídica o tributaria, sin embargo, si tiene por qué estás trasladando un activo a otra subsidiaria o filial, y probablemente el país donde se desarrolló ese marketing de sus clientes vaya a requerir una remuneración al respecto”.

-¿Alguna primicia o proyecto que quisieras compartir?

-Bueno vamos a dejar eso en suspenso, se vienen varias iniciativas como Connectax, y varios proyectos internacionales y noticias positivas, el esfuerzo que hemos venido realizando en los últimos años está rindiendo frutos.