Más de 20 países participarán en EXPOCOMER 2022, Vitrina del Comercio Mundial

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) a través de su Comisión Organizadora, presentó oficialmente la edición número 38 de EXPOCOMER, la “Vitrina del Comercio Mundial”, que se llevará a cabo del 23 al 26 de marzo próximo.

EXPOCOMER 2022 se prepara para recibir la participación de más de 20 países de América, el Caribe, Europa, Medio Oriente y Asia, que acuden a este evento para aprovechar las oportunidades de presentar sus productos y servicios.

“Hoy queremos compartir con ustedes una excelente noticia; luego de dos años regresa EXPOCOMER en su trigésima octava versión. Nos sentimos optimistas de ofrecer un ambiente seguro, que cumple con todas las medidas necesarias para poder recibir a expositores, compradores y visitantes. Una vez más buscamos promover el turismo de negocios, exposiciones y eventos internacionales que forman parte fundamental de la reactivación económica del país”, destacó Jose Ramón Icaza Clément, presidente de la CCIAP, gremio empresarial que desde el 1983 organiza esta exposición comercial internacional.

“EXPOCOMER es la principal feria multisectorial de América Latina. Se trata de un evento país, que ha generado grandes aportes a la economía local en el pasado y que estamos seguros esta edición no será la excepción. Ya nos encontramos trabajando en la calidad de los expositores que nos acompañaran”, expresó Icaza Clément.

Asimismo, dijo “Panamá es el lugar ideal para crecer, fortalecer los negocios y promover el intercambio comercial entre los sectores empresariales a nivel internacional, por lo que nuestro gremio se siente orgulloso de ser nuevamente anfitrión de un evento de esta calidad y trascendencia, como lo es EXPOCOMER”.

Por su parte, Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Comisión Organizadora de EXPOCOMER 2022, señaló que durante estos últimos meses hemos recibido mensajes de interés de participación, tanto de empresas nacionales como internacionales, así como compradores de la región que están ansiosos de participar nuevamente para explorar nuevos contactos de negocio.

De la Guardia invitó al sector empresarial panameño e internacional a participar de EXPOCOMER 2022, con el objetivo de que impulsen la generación de contactos de negocios, clave principal para dinamizar las relaciones comerciales, alianzas estratégicas con sus contrapartes y así concretar negocios.

Entre los eventos que se desarrollarán en el marco de EXPOCOMER están: Rueda de Negocios, Networking, Conferencias, Foro Económico CCIAP y EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ. Estas actividades se llevarán a cabo entre el 23 al 26 de marzo.

La inauguración de EXPOCOMER será a las 11:00 a.m. del miércoles 23 de marzo con la presencia de autoridades y personalidades nacionales e internacionales.

Para el 23 de marzo, el horario de entrada a la exhibición para expositores es de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.; mientras que los días 24 y 25 de marzo el acceso es de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. En tanto, el sábado 26 de junio es de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. para expositores, compradores y el público en general.

Los costos de entrada son de $15.00 por 1 día y US$ 25.00 por 4 días. Los tres primeros días la entrada es exclusiva para expositores y compradores y el sábado 26 de marzo la entrada es abierta al público general. Los boletos de entrada se pueden adquirir en la taquilla del evento.