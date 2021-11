Más de 700 niños de nueve escuelas de fútbol se beneficiarán con los balones rojos indestructibles de Scotiabank

Scotiabank entregó 90 balones rojos indestructibles a nueve escuelas de fútbol del país, previo a la final de la Liga Profutbol Panamá, realizada en el Sport Center de Costa del Este.

Con esta donación se beneficiará a más de 700 niños y jóvenes de diversos puntos de la ciudad de Panamá.

Escuelas de fútbol beneficiadas Academia Ubicación Cantidad de jugadores Chorrillo F.C Chorrillo Panamá 86 Prefupi F.C Barraza Panamá 80 Deportivo Rex Chilibre Panamá 160 AFI Chanis 55 Fundación Tano Calvosa Torrijos Carter, San Miguelito 50 Asociación Deportiva Corundu Curundú Panamá 80 UPC Calidonia Panamá 60 Deportivo Lorrey Veracruz Panamá 80 Leonas del Este 24 de diciembre 60

Hellen González, gerente senior de Core Marketing de Scotiabank, indicó que esta es la tercera entrega oficial de balones rojos en Panamá. “A través de esta iniciativa podemos apoyar el trabajo que realizan las escuelas de fútbol en favor del desarrollo de cientos de niños, niñas y jóvenes, muchos de ellos en condición de vulnerabilidad. Inspirar a las nuevas generaciones por medio del deporte, para construir un mejor futuro para todos, es parte del propósito de nuestro Banco”, señaló.

Hasta la fecha, Scotiabank ha donado 155 balones rojos en el país: los primeros 25 se adjudicaron a Aldeas Infantiles SOS, 20 más se entregaron al líder comunal Rubén Hernández – “Macarrón”– a través de una clínica de fútbol impartida por Jaime Penedo, embajador deportivo de Scotiabank; 20 adicionales a la escuela Rio Azúcar de la Comarca Guna Yala, y ahora se suman estos 90 balones.

“En los próximos días, entregaremos 40 balones a través de dos clínicas de fútbol con Jaime Penedo para continuar apoyando el fútbol base en el país y, por supuesto, para seguir inspirando a las nuevas generaciones”, añadió González.

Sobre los balones rojos de Scotiabank

Los balones rojos fueron diseñados por One World Play Project y puestos a prueba en innumerables escenarios y circunstancias, demostrando que nunca se desinflan y que no necesitan aire, aún si están perforados. Estos balones no tienen costuras y rebotan como una pelota de fútbol tradicional, pero pueden ser utilizados para otros tipos de deportes como baloncesto, voleibol y muchos otros juegos.

Los balones rojos son un símbolo que representa la fuerza y la resistencia para superar condiciones y situaciones difíciles, en cualquier terreno de juego.