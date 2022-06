Mastercard se compromete a proporcionar herramientas y recursos de empoderamiento económico a más de un millón de mujeres

Mastercard reforzó su promesa de potenciar la inclusión financiera y digital en El Salvador, Guatemala y Honduras con un nuevo conjunto de compromisos y programas enfocados en el avance del empoderamiento económico de las mujeres y niñas de la región. Estos acuerdos son parte del compromiso de Mastercard, como miembro fundador, en la Alianza para Centroamérica (PCA).

Según el monitoreo del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (Celiem) “Empresariedad Femenina 2022”, el 60% de las mujeres propietarias de negocios en Centroamérica mencionaron que financian sus actividades empresariales con recursos propios debido a la falta de acceso a opciones de financiamiento, y que los altos costos para formalizar su negocio presentan otro obstáculo adicional.

Mastercard está trabajando para hacer frente a estos desafíos asegurando que las mujeres emprendedoras puedan acceder y aprovechar las herramientas y recursos necesarios para iniciar, construir y hacer crecer sus negocios como bases integrales para sus comunidades. Esto incluye el compromiso de digitalizar 300,000 negocios de mujeres en Guatemala, Honduras y El Salvador en los próximos cinco años, proporcionándoles herramientas financieras digitales accesibles para incrementar sus ventas y tener acceso a crédito que les permitirá ampliar su negocio, fomentar la sostenibilidad y promover su contribución a las economías locales.

“Sabemos que las comunidades obtienen mayores rendimientos cuando empoderamos a las mujeres, y en particular a las emprendedoras, a través de las herramientas, el capital y los recursos necesarios para preservar y hacer crecer sus negocios”, dijo Michael Froman, vice chairman y presidente de Crecimiento Estratégico de Mastercard. “Al trabajar en la colaboración del sector público y privado, nuestra prioridad debe centrarse en la prosperidad a largo plazo de estas empresarias y sus negocios como contribuyentes críticos a la economía local y a la creación de empleo.”

Impulsando impacto a través de la acción colectiva

La compañía también está aprovechando el poder de la acción colectiva al asociarse con organizaciones como Acción, INCAE Business School, Cargill y PriceSmart. Con el apoyo inicial del Centro de Mastercard para el Crecimiento Inclusivo, Acción (en colaboración con la Fundación Génesis Empresarial) desarrollará un ecosistema de innovación para las empresas emergentes de tecnología financiera en el sector agrícola y de pequeñas empresas. El ecosistema capacitará a un millón de mujeres y a otras fundadoras de startups de innovación social para acceder a colaboraciones empresariales y tecnológicas, estándares de intercambio de datos, marcos de banca abierta y financiamiento durante cinco años.

En colaboración con PriceSmart y Cargill, Mastercard trabajará con su socio INCAE Business School para lanzar la iniciativa de “Crecimiento Empresarial de la Mujer”, un esfuerzo para apoyar a 120 pequeñas y medianas empresas (Pymes) dirigidas por mujeres en Honduras y Guatemala y apoyarlas para obtener acceso a los mercados y al capital necesario para hacer crecer sus negocios y apoyar la creación de empleo.

“La pandemia global ha exacerbado las desigualdades en todo el mundo. Según el Banco Mundial, las mujeres han sido las más afectadas en términos de empleo y pérdida de ingresos. Para Mastercard, impulsar una economía digital sostenible y equitativa en la que todo el mundo pueda prosperar significa proporcionar a las mujeres emprendedoras, propietarias de pequeñas y microempresas las herramientas financieras, el acceso al capital y las redes necesarias para hacer crecer y preservar sus negocios. Significa inspirar a las jóvenes a ver una carrera futura en tecnología y negocios para asegurar que la próxima generación de mujeres esté aún más empoderada”, dijo Carlo Enrico, Presidente de Mastercard para América Latina y el Caribe. “Continuaremos fomentando la colaboración con socios comerciales, gobiernos y organizaciones civiles para crear el impacto necesario y marcar la diferencia.”

Ampliar la educación financiera en pro de la inclusión financiera

La alfabetización financiera es vital para la adopción de herramientas financieras necesarias para el desarrollo económico, a través del programa de educación financiera digital Cuentas Claras de Mastercard en Centroamérica, la compañía ha llegado a más de siete millones de personas (55% mujeres) con información accesible sobre temas como el ahorro, los préstamos, la apertura de una cuenta bancaria y más… desde que el programa comenzó en 2020.

Empoderar a la próxima generación de mujeres líderes

Además de apoyar a las empresas propias o dirigidas por mujeres, Mastercard también se compromete a inspirar a la próxima generación de mujeres líderes interesadas en una carrera en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Stem) a través de su galardonado programa Girls4Tech. Mastercard proporcionará a 5,000 niñas del norte de Centroamérica educación en principios Stem relacionados con los temas centrales del negocio de pagos (es decir, detección de fraude, inteligencia artificial, criptografía, entre otros) durante los próximos cinco años. La empresa celebrará el anuncio de hoy con una sesión inaugural de Girls4Tech el 8 de junio con 100 niñas de escuelas participantes en la Ciudad de Guatemala.

Ampliando los beneficios de la inclusión financiera para todos en el norte de Centroamérica

Recientemente Mastercard anunció el lanzamiento de un nuevo programa de inclusión financiera en Guatemala, El Salvador y Honduras con el objetivo de acelerar la inclusión financiera de cinco millones de personas no bancarizadas y la digitalización de un millón de micro y pequeñas empresas (Mipymes) en el transcurso de cinco años. En el marco del nuevo programa, la empresa trabajará con los bancos aliados para alentarlos y permitirles ofrecer las mejores herramientas y soluciones financieras a los individuos no bancarizados y a los propietarios de Mipymes que necesitan acceso al capital y a las herramientas para digitalizar sus negocios. Las soluciones incluyen programas de tarjetas digitales y físicas de débito o prepago Mastercard para los consumidores, y tarjetas para microempresas para los propietarios de Mipymes. Además, los consumidores y las microempresas podrán realizar y recibir pagos digitales para acceder a prestaciones sociales, remesas (incluso de persona a persona), compras en puntos de venta, acceso a la financiación para pequeñas empresas, etc.