May pide a la UE una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio

La primera ministra británica, Theresa May, ha solicitado formalmente una prórroga del Brexit hasta el próximo 30 de julio en una carta remitida este miércoles al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

“Escribo para informar al Consejo Europeo de que Reino Unido solicita una extensión al periodo del artículo 50″ del Tratado de Lisboa, reza la misiva de May publicada por el Gobierno británico.

La política del Gobierno británico continúa siendo dejar la UE de una manera ordenada de acuerdo con el Tratado de Retirada y la declaración política acordados en noviembre” y en virtud a las garantías adicionales pactadas con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el pasado 11 de marzo, ha precisado.

En la carta, la primera ministra informa a la Unión Europea que el Parlamento británico rechazó de nuevo el 12 de marzo su plan para el Brexit, un día después descartó una salida sin pacto y, posteriormente, aprobó una moción del Gobierno para solicitar una “prórroga corta” que aplace la entrada en vigor del Brexit, fijada para el 29 de marzo.

Esa moción, según cuenta May, requería la celebración de una votación “significativa” sobre el Brexit en la Cámara de los Comunes antes de la cumbre en Bruselas de este jueves pero el presidente de la institución, John Bercow, ha rechazado que se vote si el texto no sufre cambios “sustanciales”.

Tras dejar claro que no va a favor de los intereses de Reino Unido que el país celebre elecciones comunitarias, May ha trasladado a sus colegas de la Unión Europea que pretende volver a llevar al Parlamento el Acuerdo de Retirada del bloque para su aprobación.

Antes de esa nueva votación “significativa” en Westminster, la primera ministra ha pedido que el Consejo Europeo apruebe los “documentos suplementarios” que ella firmó con el presidente de la Comisión Europea el 11 de marzo, para que el Gobierno de Londres pueda llevar esos acuerdos a la Cámara de los Comunes y “confirmar los cambios” en su propuesta de acuerdo para el Brexit ante el Parlamento, de cara a someter todo el texto a votación.

En este contexto, May ha avisado de que también pretende exponer en los Comunes propuestas “domésticas” para “confirmar” sus “compromisos previos” a favor de la protección del mercado interior británico, “dadas las preocupaciones expresadas por la salvaguarda” de la frontera entre la región británica del Úlster e Irlanda.

Por ello, presentará una moción para defender una salida “ordenada” de la UE y a favor de una “fuerte alianza futura” con el bloque que “demandan” el “futuro del continente” y “la economía y la seguridad de los ciudadanos de Reino Unido“.

May ha dicho que si su moción es aprobada, el Parlamento británico “procederá a ratificar” el acuerdo de salida de la Unión Europea “de forma constructiva”. Llegada a este punto, ha señalado que todo este proceso no se completará antes del 29 de marzo, la fecha oficial de inicio del Brexit, y ha admitido que el calendario “es actualmente incierto”, por lo que ha considerado necesario solicitar esta prórroga “corta” de la aplicación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa.

Estoy agradecida por la oportunidad de exponer esta posición a nuestros colegas el jueves”, ha indicado la ‘premier’, en referencia a la cumbre que se celebrará en Bruselas.

En una intervención simultánea en la Cámara de los Comunes, May ha señalado que “el Gobierno pretende presentar propuestas para una tercera votación significativa”. “Si esa votación se supera, la extensión dará a la Cámara de los Comunes tiempo para considerar el Tratado de Retirada. Si no ocurre, la Cámara tendrá que decidir cómo proceder”, ha advertido, según Reuters.

La ‘premier‘ ha dejado claro que no es partidaria de un aplazamiento largo del Brexit por las consecuencias que tendría, entre otras cuestiones la celebración de elecciones al Parlamento Europeo, y también ha advertido de que la concesión de una prórroga no implica que el país no pueda acabar saliendo de la Unión Europea sin la cobertura de un acuerdo.

Si es el caso y hay una prórroga, esto no implica realmente sacar de la mesa el escenario sin acuerdo. Eso se queda como un punto al final de esa extensión”, ha afirmado May.

Fuentes comunitarias han confirmado a Europa Press que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya ha recibido la misiva remitida por May.

La primera ministra británica ha hablado por teléfono este miércoles con Juncker, para informarle de los “últimos acontecimientos” antes de su comparecencia en Westminster, según ha explicado una portavoz comunitaria.