Maybelline presenta nuevo producto para maquillaje de cejas en Panamá

Maybelline New York recientemente presentó el Tattoo Brow Peel-Off, un tinte para cejas semipermanente que permite lucir un acabado profesional desde la comodidad del hogar.

El producto se aplica en solo 3 simples pasos: Aplica, deja secar y retira.

El producto no se transfiere, es aprueba de agua, sudor y resiste a la humedad.

Para poner a prueba las ventajas de este producto la marca motivó a sus consumidoras a usar Tattoo Brow durante una clase de Tae Beat con la reconocida entrenadora Maisa en la ciudad de Panamá.

“En esta oportunidad en Maybelline New York decidimos juntar dos cosas que entendemos que las mujeres aman, lucir hermosas y practicar una actividad deportiva, porque sabemos que les gusta cuidar de ellas. Este producto nace con el objetivo de empoderar a las mujeres a seguir sintiéndose bellas y hermosas. No importa que usen poco o mucho maquillaje, deseamos que su esencia vuelva a brillar”, sostuvo Jan Amado, Brand Manager – Maybelline New York en L’Oréal.

De acuerdo con la empresa, Tattoo Brow se ha logrado posicionar entre los favoritos de muchas consumidoras. Prueba de ello, es que tiene más de 11,000 valoraciones en Amazon. Porque permite rellenar las zonas menos pobladas de las cejas y potenciar la mirada y esta zona del rostro.

El producto da hasta 3 días de duración y viene disponible en tres tonos (rubio, castaño y moreno).

Para poder utilizarlo solo deberás seguir los siguientes pasos:

Diseña tu ceja con el aplicador del producto con una capa uniforme. Si necesitas corregir puedes hacerlo con agua micelar. Deja secar para resultados de 1 día de duración lo puedes dejar secar por 20 minutos y si deseas que te duren hasta 3 días puedes dejar secarlo por 2 horas. Retira la película levantándola cuidadosamente desde la esquina interior de tu ceja. Compruébalo cejas naturales, rellenas y definidas.

Con este anuncio Maybelline New York reafirma su compromiso por ofrecer productos que se adapten a las nuevas expectativas y necesidades de sus consumidores. Que les quiten el miedo de dejar marca en sus mascarillas y que les permitan sentirse libres, bellas y hermosas.