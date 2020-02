McClatchy, dueño de una treintena de periódicos en EE.UU., se declara en quiebra

McClatchy, una de las mayores empresas editoras de periódicos en Estados Unidos, con cerca de una treintena de cabeceras en propiedad, ha comunicado su entrada voluntaria en concurso de acreedores, tras acogerse a la protección especial que ofrece el capítulo 11 de la ley de quiebras del país norteamericano.

La compañía es propietaria de algunos periódicos locales pero con reconocimiento, como el ‘Miami Herald‘ o ‘The Sacramento Bee‘.

Bajo la protección especial del capítulo 11, McClatchy seguirá “operando con normalidad” a medida que busque la aprobación de un plan de reestructuración con sus acreedores y bonistas.

La firma ha obtenido una línea de financiación de $50 millones lo que, junto con el flujo de efectivo habitual de la venta de periódicos, “proporciona una amplia liquidez” para funcionar con normalidad y cumplir sus compromisos con todas las partes interesadas.

McClatchy sigue siendo una compañía operativamente sólida con un compromiso duradero con el periodismo independiente”, ha asegurado el presidente del consejo de la compañía, Kevin McClatchy, cuya familia ha sido propietaria del negocio desde hace 163 años.

“Esta reestructuración es necesaria y es un paso adelante positivo para el negocio. El consejo de administración ha hecho grandes esfuerzos para asegurarse de que la compañía es capaz de operar con normalidad a través de este proceso”, ha agregado.

La compañía ha destacado que en los últimos tres años ha realizado “progresos significativos” en la transformación digital de su negocio. El crecimiento de las suscripciones digitales a sus diarios ha crecido cerca de un 50% anual durante los últimos ejercicios, hasta situarse en los 200.000 suscriptores digitales de pago en los que cerró 2019.

Asimismo, en los últimos tres ejercicios la empresa ha reducido sus gastos operativos en $187 millones como parte de sus esfuerzos para “estabilizar” el flujo de caja ante “los vientos en contra que han reducido los ingresos publicitarios de los periódicos”.

Pese al momento de bonanza de algunas cabeceras en Estados Unidos con sus muros de pago, como es el caso de ‘The New York Times‘, ‘The Washington Post‘ o ‘The Wall Street Journal‘, durante el año pasado se produjeron miles de despidos en medios digitales e impresos del país norteamericano.

Verizon Media, que edita ‘HuffPost’, ‘Engadget’ o ‘Techcrunch’ despidió a casi un millar de personas el año pasado, mientras que Gannet, la mayor empresa editora de periódicos en EEUU, despidió a más de 600 trabajadores. De su lado, Vice redujo su plantilla en más de 250 personas, GateHouse, en 243 empleados, y BuzzFeed echó a cerca de 200 trabajadores.