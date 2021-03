Meduca entregará 2,515 tabletas a estudiantes de Coclé

En acto que tuvo la presencia de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, altos directivos de la institución, de la regional educativa de Coclé e invitados especiales, se entregaron tabletas y guías educativas de español y matemática a estudiantes de seis centros escolares coclesanos.

La ministra recorrió cuatro planteles escolares de Coclé y su primera visita fue a la Escuela Oficial Bilingüe Simeón Conte, donde las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la niña Ebany Gómez, quien agradeció el gesto, lo útil que les será este equipo informático, además, recordó la experiencia de haber participado en el programa Conéctate con la Estrella y de ser facilitadora de las clases por televisión.

“Las clases virtuales son divertidas, pero me encantaría regresar a la escuela con mis compañeros. El año pasado el COVID nos sorprendió y debimos organizarnos como pudimos, espero que mejoremos este año, pero queremos regresar”, expresó la pequeña Ebany, alumna de quinto grado de la Escuela Simeón Conte.

Por su parte, Gorday de Villalobos expresó que, “ las experiencias siempre nos llevarán a una actitud de mejorar y ver esto con una actitud de hacer cambios positivos en nuestras vidas y la sociedad”.

La estudiante de 12mo. grado de la Escuela Salomón Ponce Aguilera, Gyna Lobo, dijo que “la tableta me va a facilitar mucho la conectividad con mis profesores y compañeros y cumplir con mis asignaciones. Sé que todo va a mejorar y volveremos a la escuela para vernos con nuestros profesores y compañeros”.

En tanto, Kelsy Cantillo, alumna de décimo grado de Escuela Salomón Ponce Aguilera, dijo que “esta herramienta tecnológica me ayuda mucho porque la que tengo se me ha dañado y la he tenido que mandar a reparar varias veces. Con esta nueva siento que puedo estudiar mejor y descargar las aplicaciones que me mandan. Ha mejorado la situación y creo que podremos regresar para el segundo trimestre”.

Para la provincia de Coclé se tienen destinadas 2,515 tabletas a estudiantes graduandos de 20 planteles escolares. Este equipo será distribuido en su totalidad en los próximos días, cuando concluya el proceso de registro y formateo.