Meduca llama a los docentes a retornar a los centros educativos

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció, en conferencia de prensa, que a partir de la fecha iniciará el retorno de docentes a los centros educativos, a nivel nacional, pero aclaró que esta decisión no implica el retorno a las aulas de los estudiantes aún, ya que estos permanecen las clases a distancia y semipresenciales debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

De acuerdo con la titular del Meduca, Maruja Gorday de Villalobos, el personal que no estaba físicamente en las escuelas, como supervisores, directores y funcionarios administrativos, también retornarán y generarán los procesos desde las instituciones.

“No es un retorno masivo de docentes ni estudiantes a las escuelas”, sino una medida necesaria para planificar las estrategias en un eventual reinicio de clases semipresenciales, aunque aclaró que “para el 2022 el Meduca se está proyectando para un retorno presencial una vez el país haya desarrollado la inmunidad comunitaria”.

La decisión se tomó considerando que más del 90% de los educadores y personal de los colegios están vacunados contra COVID-19, y que se han creado 2,890 protocolos de bioseguridad con planes de retorno.

La ministra Gorday de Villalobos detalló que seguirá vigente la obligación del uso de mascarillas, la toma de temperatura y demás procedimientos de bioseguridad establecidos.

Además, se aplicarán hisopados coordinados por el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS), como se han desarrollado regularmente a los educadores y demás funcionarios, que han estado en las escuelas en tutorías desde marzo y en clases semipresenciales desde mayo.

Durante la conferencia de prensa dada por autoridades del Ministerio de Salud este martes se informó que en conjunto con el Meduca se decidió reducir de dos a un metro el distanciamiento físico en las escuelas.

Esta decisión se tomó guiados por las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y los reportes de contagios de COVID-19 en Panamá, señaló la ministra.

“En nuestro país la transmisión es en edades arriba de 20 años, entre 20 y 59 años de edad, y no se registra esa transmisión en edades pediátricas… los registros de esa población son muy bajos y no se han dado en centros educativos c con la apertura desde marzo”, destacó.

Sin embargo, se continuará con el seguimiento y monitoreo semanal entre la Dirección de Educación Ambiental, el Ministerio de Salud (Minsa) y sus enlaces en las diferentes regiones del país, en cuanto al comportamiento de la pandemia por corregimiento y zona escolar.

“Las escuelas que han ido solicitando el retorno se deben ir organizando para retornar paulatinamente para un tercer trimestre a partir de la fecha…son 800 escuelas que han solicitado el retorno. Ya 9,180 docentes están dando clases de 47,000 docentes en todo el país”, precisó la titular de Educación.

Añadió que “si la matrícula lo permite, se deben cumplir con jornadas escolares completas de los planteles educativos”, dando prioridad a los grupos de graduandos de duodécimo grado que requieran hacer práctica profesional, para uso de laboratorios y talleres; así como los primeros grados y aquellos con necesidades especiales.