MEF entregará 30,000 Cepadem a los no jubilados y sucesores de fallecidos el 17 y 18 de mayo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará este 17 y 18 de mayo una nueva entrega de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) a 30,000 beneficiarios entre los no jubilados y sucesores de los fallecidos.

Olmedo Arrocha, director de Programación de Inversiones del MEF, explicó a ElCapitalFinanciero.com que los 800 Cepadem que fueron entregados el pasado 3 de mayo, abarcaban una prueba piloto para conocer si las personas acudirían a retirar sus certificados.

El resultado, de acuerdo con el funcionario, fue positivo. De esa cifra de beneficiarios, 715 acudieron a retirar sus certificados.

Luego de esta dinámica el MEF decidió realizar una nueva entrega este jueves y viernes en la Arena Roberto Durán en el caso de Panamá y en las oficinas regionales del MEF para el interior del país.

Los 85 beneficiarios que fueron convocados para el 3 de mayo y no acudieron, deben retirar sus Cepadem entre este jueves y viernes.

Verificación

Aunque el MEF convoca telefónicamente a los beneficiarios para anunciarles la entrega de sus certificados, es necesario que éstos se verifiquen en la plataforma para consultas del Cepadem.

Allí aparecerá la fecha y el lugar de entrega del Cepadem.

Según Arrocha, lo que se busca es evitar que otras personas llamen por teléfono a los beneficiarios y les indiquen una fecha y lugar falsos.

La mayoría de los Cepadem que serán entregados corresponden a beneficiarios en la capital.

Arrocha no detalló cuántos serán entregados a los no jubilados y cuántos a los sucesores de fallecidos, aunque sí dijo que el volumen se concentra para los no jubilados.

De aquí en adelante lo que harán es verificar si los métodos de entrega son efectivos y si las personas acuden a buscar sus Cepadem aunque estén trabajando.

Validación de la CSS

Desde el 4 de abril que el MEF habilitó el formulario digital donde los beneficiarios no jubilados y los sucesores de fallecidos deben completar los datos para tramitar sus Cepadem, al menos 110,000 personas han realizado este proceso satisfactoriamente.

La Caja de Seguro Social (CSS) depura los datos de los beneficiarios que ingresan los datos en el sistema, sin embargo, cronológicamente no controlan el orden de depuración.

Es decir, aunque una persona haya estado entre los primeros 1,000 en completar su formulario digital, podría no recibir su Cepadem en esta entrega.

El director de programación de Inversiones del MEF explicó que en ocasiones los beneficiarios presentan inconsistencias que deben ser rigurosamente verificadas por la CSS y en ese momento, lo que hacen es continuar con otros beneficiarios.

Arrocha agregó que están trabajando para aumentar el volumen de entrega en las próximas jornadas en el interior del país.

