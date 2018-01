MEF revela las escuelas donde entregarán los Cepadem el 15 y 16 de enero a jubilados que cobran por ACH

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló este miércoles 10 de enero en conferencia de prensa los centros educativos y lugares donde se entregarán este 15 y 16 de enero los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) únicamente a los jubilados que cobran por transferencia electrónica (ACH).

Olmedo Arrocha, director de Programación de Inversiones del MEF, detalló que la Arena Roberto Durán será el lugar donde se hará la mayoría de las entregas durante estos dos días.

El horario de entrega será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. ambos días y no será necesario que los jubilados madruguen a formar largas filas.

Todo jubilado que cobre por ACH lo primero que deberá hacer es verificarse en la plataforma digital que habilitó el MEF para consultas del Cepadem, para conocer el día específico y el lugar donde deberá retirar sus certificados.

Para este jueves se estará actualizando la información en el sitio http://cepadem.mef.gob.pa de modo que los beneficiarios que cobran su jubilación por ACH obtengan detalles sobre el centro educativo donde podrán retirar sus certificados.

Quienes no tienen sus Cepadem impresos les aparecerá en la plataforma “Cepadem no disponible” y no deberán acudir a ningún centro de pago.

Las escuelas y lugares de pago en la capital los días 15 y 16 de enero son la siguientes:

Escuela de Los Andes

2. Instituto Rubiano

3. Colegio Estado de Israel

4. Colegio Richard Neuman

5. Instituto América

6. Escuela República de Chile

7. Colegio Francisco Beckman,

8. Escuela Ricardo Alfaro

9. Casa de Jubilados de Chepo

10. Arena Roberto Durán

Durante el 15 y 16 de enero el MEF prevé entregar sus certificados a 50,000 beneficiarios.

Al tratarse de un entrega masiva que involucra a 50,000 jubilados el personal de entidades como el Ministerio de Educación, Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano, Fuerza de Tarea Conjunta, Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Contraloría General de la República, Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Desarrollo Social brindarán apoyo durante el proceso junto con el MEF.

Tras una evaluación de este nuevo proceso se podría replicar o ajustarse de ser necesario, dijo Arrocha en la conferencia de prensa.

En 18 días de entrega el MEF ha entregado sus certificados a 70,000 de los 120,000 jubilados que ya tienen sus Cepadem impresos.

La Caja de Seguro Social (CSS) ya ha depurado a 173,000 jubilados, es decir que solo falta la validación de 20,000.

La diferencia entre los depurados y los impresos que es de 53,000 se registra porque se tienen que calcular los intereses y luego ingresar al proceso de impresión, explicó Arrocha.

El resto de los beneficiarios, es decir los que cobran en los centros de pago de la CSS, continuarán recibiendo sus Cepadem en las fechas de pago de jubilaciones y pensiones establecidos por esa entidad.

