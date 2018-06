MEF revela las fechas de las próximas jornadas de entrega del Cepadem para junio

Los próximos martes 12 y miércoles 13 de junio el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará la próxima entrega masiva de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem).

Durante este mes se harán dos entregas, la siguiente será del 26 al 27 de junio.

Olmedo Arrocha, director de Programación de Inversiones del MEF, explicó que para estas entregas se prevé distribuir casi 100,000 Cepadem.

De ese monto 79,230 serán entregados a los no jubilados, mientras que 16,788 comprenden los beneficiarios que durante las entregas pasadas no acudieron a retirar sus certificados, ya sean jubilados o no jubilados.

Mientras que 3,000 están listos para entrega a los sucesores de los difuntos.

Sin embargo, a medida que pasan los días, la idea es ir incluyendo a los beneficiarios cuyos datos vayan siendo depurados por la Caja de Seguro Social (CSS) y pasen el procedimiento de cálculo e impresión para que también puedan cobrar.

Las entregas se realizarán en la Arena Roberto Durán y en las oficinas regionales del MEF.

Arrocha recalcó que es importante que las personas se verifiquen en la plataforma de consulta del Cepadem para que conozcan la fecha y el lugar de cobro.

Hasta la fecha, desde que empezó la entrega del Cepadem en diciembre del año pasado, el MEF ha emitido 341,750 certificados y se han debido anular casi 61,000 por errores varios.

Durante la entrega que se realizó el pasado mes de mayo, de 30,000 Cepadem que debían repartir solo se entregó el 80%.

A las personas que no hayan retirado su Cepadem en las fechas pasadas se les actualizará con nueva fecha de entrega a medida que se van llevando a cabo las nuevas distribuciones masivas, informó Arrocha.

