Mercado regional de deuda basado en Panamá consolidará al país como capital financiera de Centroamérica; BCIE

Un acuerdo entre los ministros de Finanzas de la región y presidentes de los bancos centrales, impulsado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), permitirá establecer un mercado regional de deuda basado en Panamá, que se consolidará como capital financiera de Centroamérica.

Durante un conversatorio virtual con la prensa panameña, el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, ofreció detalles de la iniciativa, que ya había adelantado en el mes de mayo, y se debe concretar hacia los meses de octubre y noviembre, una vez culmine el proceso de reglamentación.

De esta forma, señaló Mossi a manera de ejemplo, si el Instituto de Pensiones de Honduras requiere comprar títulos valores de deuda pública a Costa Rica, podrá usar la estructura del mercado de valores de Panamá.

“Panamá tiene un mercado de valores activo, lo que no ha existido es la facilidad del mercado secundario”, destacó Mossi.

Detalló que las emisiones de deuda pública de los países de la región por lo general se realizan de manera interna o con transacciones internacionales, sin embargo también interesa incentivar este mecanismo entre naciones centroamericanas.

“Estamos ofreciendo todo el apoyo para asegurarnos que este mercado sea exitoso”, señaló.

De acuerdo con datos del BCIE, en este primer semestre se han aprobado cooperaciones técnicas no reembolsables para Panamá que suman $3.6 millones, en concreto para los estudios de la Línea 5 del Metro; otra para el fortalecimiento del sistema APP (Asociación Público-Privada), así como una asesoría especializada en transacciones APP del Proyecto Carretero Corredor Norte David.

Para este desarrollo vial, el BCIE fue designado como asesor por el Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP). Bajo la modalidad de Asociación Público-Privada hay un monto aprobado por $2.4 millones y consiste en 16 kilómetros de carretera para aliviar el congestionamiento de autos y vehículos de carga. Los recursos contemplan construcción, equipamiento, puesta en marcha, operación y mantenimiento a largo plazo.

Con relación al sistema APP, Mossi dijo que es una apuesta del Gobierno utilizarlo de manera activa y la institución apoya a la Unidad de APP, adscrita a la Presidencia de la República, con fortalecimiento institucional y técnico por un monto de $572 millones.

El presidente del BCIE destacó que las APP no son distintas de la inversión pública tradicional, pero se requiere contar con un diseño y saber qué se licitará, además de abordar aspectos del modelo de negocios que resulten viables. “No se puede tener un peaje cuyo costo sea caro y no se use o un modelo energético de tarifas que nadie quiera pagar”, detalló.

Gorgas y Línea 5 del Metro

Carlos Moreno, gerente País del BCIE, dijo que la institución ha estado muy presente en Panamá con recursos y liquidez para apoyar a las instancias de salud del país.

Hizo especial referencia a la construcción y equipamiento del Instituto Conmemorativo Gorgas, así como al programa de saneamiento en beneficio de las ciudades de Arraiján y La Chorrera, con un monto aprobado de $100 millones.

El proyecto del Gorgas asciende a los $200 millones, distribuido en dos fases. La fase 1, a un costo de $70 millones, involucra siete edificios.

“Tenemos la expectativa que este año se logre asignar a un oferente ganador y se comience a ejecutar de una manera fluida y luego, según la programación, pueda avanzar en la siguiente fase y tener un campus Gorgas como el país y la región lo merece”, dijo Moreno.

Sobre la Línea 5 del Metro de Panamá, dijo que promoverá la eficiencia de las líneas, tendrá conexión entre los hubs laborales. Iniciará en la estación Santo Tomás, pasará por el área bancaria de calle 50, por Santa Elena y Costa del Este, hasta llegar a la estación El Crisol.

En este caso se trata de fondos no reembolsables por $630 millones y consiste en el análisis de la demanda de mercado para la Línea 5 así como estudios de suelo, hidrológicos, geológicos y geotécnicos.

La ejecución de esta línea estaba prevista para finales de la década, pero habría posibilidad de adelantarla. Beneficiará a 1.9 millones de personas.

Corredor de las Playas

Nicole Grimaldo, punto focal del sector privado del BCIE, en relación con el proyecto del Corredor de las Playas, dijo que la entidad está en proceso de negociación con el consorcio y el MOP para definir el monto final de ejecución.

El megaproyecto denominado Ampliación a Seis (6) Carriles – Corredor de Las Playas Tramo 1: La Chorrera – Santa Cruz, Provincia de Panamá Oeste, bajo el contrato Al-1-85-17, estimaba inversión de $603, 260, 031. 64, incluyendo el financiamiento.

“El contratista de esta obra de gran alcance, el Consorcio Corredor de Playas, recibió orden de proceder el 21 de mayo de 2018 y al mes de julio de 2019, con el cambio de administración, tenía un avance físico del 2%”, dijo el MOP en su momento que al respecto anunció el rediseño de la obra.

Panamá, estado miembro del BCIE desde el 28 de noviembre de 2006 bajo la categoría de Socio Regional No Fundador tras un incremento de capital accionario en el 2016, ha recibido, de acuerdo con reporte de la entidad, un total de $1,160 millones “para apoyar los esfuerzos del gobierno en consolidar la reactivación económica, el sistema sanitario y mejorar la calidad de vida de más de cuatro millones de personas”.

Violeta Villar Liste

Capital Financiero